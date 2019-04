Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi celebreaza, duminica, Floriile sau Duminica Stalparilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele - evocand intrarea lui Iisus in Ierusalim -, dar si una a celor cu nume de...

- Duminica, toți creștinii sarbatoresc intrarea Domnului in Ierusalim, adica Floriile. Este cea mai mare sarbatoare pe care biserica o pomenește, inainte de Paște. In aceasta zi sfanta este bine sa ții cont de cateva lucruri!

- Ortodocsii praznuiesc in 21 aprilie, Floriile sau Duminica Stalparilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim si sarbatorindu-i, totodata, pe cei cu nume de flori. VEZI: MESAJE de FLORII 2019: Idei de urari pentru cei care poarta nume de flori.…

- Ani la rand, la Campina, in Ajunul Praznicului Intrarii Domnului in Ierusalim, adica in sambata de dinaintea Floriilor, avea loc tradiționala Procesiune de Florii, un eveniment de mare insemnatate in plan spiritual pentru comunitatea locala. Preoți și maicuțe din Protorieria Campina, dar și sute de…

- Procesiunea incepe sambata, 20 aprilie, dupa ora 17. Preoții si credincioșii din primul grup vor pleca la ora 17.30 din fata bisericii parohiei Timișoara Iosefin, pe B-dul 16 Decembrie 1989, podul Traian, pana la Catedrala Mitropolitana; preotii si credinciosii din grupul al doilea vor pleca la ora…

- Credincioșii catolici sarbatoresc Floriile astazi Floriile, sarbatoare care reprezinta Intrarea Domnului in Ierusalim. Sarbatoarea Floriilor este intotdeauna cu o sapamana inaintea Sfintelor Pasti. Motivul pentru care duminica dinaintea Paștelui se numește duminica Floriilor este acela ca Iisus Hristos…

- Este ajunul Floriilor pentru romano-catolici, iar credincioșii se pregatesc de sarbatoarea intrarii Mantuitorului in Ierusalim. La Gheorgheni, un copac din centrul orașului a fost impodobit cu oua vopsite și incondeiate, iar in Bistrița s-a deschis tradiționalul Targ de Paști.

- Duminica, 14 aprilie, credinciosii romano-catolici sarbatoresc Floriile. Sarbatoarea din aceasta duminica este poarta de intrare solemna in Saptamana Sfanta. Cu aceasta zi incepe Saptamana Sfanta care, pentru crestinii, este cea mai importanta din intregul an liturgic, deoarece in decursul ei s-au implinit…