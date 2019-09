Pentru o țara atat de mica precum Israel este uimitor sa constați cat de multe bogații ascunde, unele dintre obiectivele sale sunt inscrise pe listele patrimoniului mondial UNESCO. In plus, orașele din Țara Sfanta, vechi de mii de ani, sunt menționate in Biblie, dar și in Vechiul sau Noul Testament. O calatorie spirituala in Israel este obligatorie macar o data in viața pentru orice credincios, mai ales daca vrei sa pașești pe urmele lui Hristos și in descoperirea minunilor și a vindecarilor savarșite de Mantuitor. Europa Travel te invita intr-un circuit-pelerinaj in Țara Sfanta, profitand de…