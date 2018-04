Stiri pe aceeasi tema

- In Joia din Saptamana Sfintelor Patimi praznuim spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, Cina cea de Taina in cadrul careia Mantuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, rugaciunea arhiereasca si inceputul Patimilor prin vanzarea Domnului. La Ierusalim, incepand cu orele 16.00, se face…

- Miercurea Mare a Saptamanii Patimilor ne apropie de Sfintele Pasti. Denia care se tine in aceasta seara il aduce in prim-plan pe Iuda, apostolul tradator si, totodata, se face pomenirea femeii pacatoase care, in dorinta de a i se ierta pacatele, a spalat cu lacrimi si a uns cu mir picioarele Mantuitorului,…

- Pelerinii sunt asteptati joi, 5 aprilie 2018, la ora 16:00, la Procesiunea „Drumul Crucii", care va fi organizat la Manastirea Hadambu din judetul Iasi. Mai intai se va savarsi, de la ora 14:00, Denia celor 12 Evanghelii de catre un sobor de preoti. Pelerinajul va debuta la Poarta ...

- Miercurea Mare. Traditii si obiceiuri Dupa cum spun tradițiile din Saptamana Mare, Miercurea Saptamanii Patimilor este este ultima zi in care se mai pot face treburi casnice. Astazi, mai este permis doar sa se spele rufe si sa se calce, dar si treburile campenesti. De asemenea, este bine sa…

- In Joia Mare este Denia celor 12 Evanghelii, slujba considerata cea mai importanta dintre deniile tinute in Saptamana Patimilor. Tot in aceasta zi, crestinii ortodocsi marcheaza patru evenimente - spalarea picioarelor ucenicilor de catre Mantuitor, Cina cea de Taina, Rugaciunea cea mai presus de fire…

- In Saptamana Mare, la Capela Arhiereilor din Blaj oficiile religioase vor avea loc, pana joi, la ora 08.00. Joi si vineri, se vor desfasura de la orele 08.00, 15.00 (vineri) si 19.00, iar sambata de la ora 08.00. Slujba Invierii va avea loc duminica, 8 aprilie, de la ora 07.00 si va fi urmata de Sfanta…

- In Saptamana Mare, in Catedrala Arhiepiscopala Majora „Preasfanta Treime” din Blaj, principalele oficii liturgice vor avea loc de la orele 08.00 si 18.00, in zilele de luni, marti si miercuri. Joi si vineri, cele mai importante oficii religioase vor avea loc de la orele 09.00 si 19.00, iar sambata de…

- Din aceasta zi incep Sfintele Patimi ale Domnului Iisus Hristos. Biserica aduce aminte de Patriarhul Iosif, care a fost vandut de fratii sai, in Egipt. El este o preinchipuire a lui Hristos, vandut de Iuda.Acuzat de desfranare, ajunge in temnita. In urma talmacirii unor vise, este scos din ...

- Crestinii ortodocsi intra azi in Saptamana Mare, ultima din postul Pastelui. E o perioada in care multi isi amintesc de patimile lui Iisus Hristos. In serile din aceasta saptamana se oficiaza in biserici slujbele numite Denii, in cadrul carora sunt retraite ultimele gesturi si cuvinte ale lui Iisus…

- Patimile lui Hristos prind viața printr-o reprezentație dramatica și in acest an, in Saptamana Mare, la Lugoj. Denumit sugestiv „Drumul Crucii”, evenimentul se desfasoara in fiecare an, in mai multe orase din Romania, incepand din 2005. La Lugoj, evenimentul va avea loc luni, 2 aprilie, de…

- Politisti locali din Galati se vor afla, in perioada 31 martie - 06 aprilie 2018, la manifestarile religioase organizate de Catedrala Arhiepiscopala, din duminica „Floriilor” si „Saptamana Sfintelor Patimiri”, dar si la actiunile de pe Faleza Inferioara a Dunarii, pentru a asigura un climat de ordine…

- Duminica, 1 aprilie, creștinii ortodocsi sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim (Floriile). Cu acest prilej va avea loc din nou la Brasov un pelerinaj pe mai multe strazi din centrul vechi al orasului. Pelerinajul de Florii va incepe in jurul orei 16.15 cu Vecernia din Sambata lui Lazar, care va…

- Credincioșii și preoții de la parohiile care aparțin de Protoieria Campina sunt așteptați maine, 31 martie 2018, in Ajunul Praznicului Intrarii Domnului in Ierusalim, la Procesiunea de Florii, o veche și frumoasa tradiție a Bisericii Ortodoxe. In acest an, procesiunea va incepe la Biserica "Sfanta Treime"…

- In ziua de 31 martie 2018, in intervalul orar 15.30 – 18.30, se va desfasura o procesiune religioasa, ocazie cu care Brigada Rutiera a Capitalei va dispune masuri specifice din competenta in sensul restrictionarii / fluidizarii traficului rutier, in conformitate cu prevederile avizului Comisiei Tehnice…

- Ungureanu a cerut membrilor comisiei care se ocupa de alocarea sumelor sa mearga si sa vorbeasca cu pacientii si medicii despre conditiile din spitale. Mai mult, acesta a cerut consilierilor locali sa identifice terenuri pentru construirea unor noi clinici. “Aș vrea sa reflectați asupra…

- Actorul spaniol Antonio Banderas a dat startul ritualurilor religioase catolice organizate in Saptamana Patimilor, conducand procesiunea din Duminica Floriilor la Malaga (sudul Spaniei), orasul sau natal, relateaza EFE. Anul acesta, tronul Fecioarei Maria a fost ornat cu satin negru in…

- Peste 13 tone de alimente, produse de igiena, rechizite, jucarii, haine au fost adunate pentru copiii si batranii sarmani din satele Moldovei, in cadrul unei campanii impresionante derulata de o tanara din Arad pe Facebook.

- Ana Bucur a luptat cu temutul cancer pana in ultima clipa cu toata puterea care ii mai ramasese in trupul firav. Din nefericire, „in meciul” cu maladia mortala ea nu a caștigat, așa cum reușea de multe ori sa faca atunci cand era pe terenul de baschet. In urma ei au ramas parinții indurerați, colegii…

- Centrul Bucurestiului au fost plin de credinciosi romano-catolici, care au retrait, duminica, momentul sacru al intrarii triumfale a lui Iisus in Ierusalim. Procesiunea a inceput de la Biserica Franceza ”Sacre...

- Credinciosii care tin post au, duminica, dezlegare la peste. Preotii spun ca sarbatoarea Bunei Vestiri, cinstita în fiecare an pe 25 martie, este considerata un praznic împaratesc, motiv pentru care se manânca peste.

- Andrei Gheorghe a fost, astazi, incinerat, iar familia i-a respectat acestuia ultima dorinta. Chiar daca se stia ca in momentul in care va urma sa fie incinerat nu se va face nicio slujba religioasa, in cele din urma un preot a ajuns la Crematoriul Vitan Barzesti din Bucuresti.

- Victor Pițurca, 61 de ani, ajutat de avocatul Gheorghe Piperea, a contestat in instanta comisionul de administrare pe care i-l lua Credit Europe Bank si a castigat. Victor Piturca a mai dat, recent, o lovitura financiara! De aceasta data unei banci, Credit Europe Bank, unde facuse, in urma cu 10 ani,…

- Comisia pentru Pastorația Tineretului din cadrul Conferinței Episcopilor din Romania s-a intrunit la Satu Mare, pentru a verifica stadiul pregatirilor pentru INTC din acest an. Din fiecare dieceza romano- si greco-catolica au sosit referenti si preoti responsabili pentru pastoratia tineretului la intalnirea…

- Jessica Alba a devenit mama pentru a treia oara cu doar doua luni in urma. Actrita, care are deja doua fete de 9, respectiv 6 ani, a mai adus pe lume un baietel. Hayes Alba Warren s-a nascut fix in noaptea dintre ani si este atractia numarul 1 pe contul actritei de Instagram.

- O cantitate de 631 de kilograme de cocaina provenita din Columbia a fost descoperita miercuri in Albania intr-un transport de banane, captura-record in aceasta tara, poarta de intrare a drogurilor in Europa, a anuntat politia,

- Azi, Biserica Ortodoxa se afla in Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Mare.In urma cu putin timp, IPS Teodosie a finalizat Sfanta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta.Acum, dupa Sfanta Liturghie, ierarhul, preotii si credinciosii au plecat intr o procesiune…

- Captura impresionanta de droguri in Australia. Intr-un container ajuns in port, fortele de ordine au descoperit 330 de kilograme de metamfetamina. Valoarea substantelor narcotice se ridica la 214 milioane de dolari.

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, a anuntat echipa pentru meciul de duminica impotriva Spaniei, din Rugby Europe Championship, care conteaza si pentru califcarea la Cupa Mondiala din Japonia. Merita remarcat faptul ca, in primul XV al Stejarilor se regaseste Catalin Fercu, care…

- Cele doua Corei pare ca au luat calea reconcilierii. Liderul de la Phenian, Kim Jong Un a laudat tara vecina, despre care a spus ca este foarte impresionanta. Presedintele comunist a anuntat ca vrea sa continue imbunatatirea dialogului cu Seulul.

- Anunțat deja de mult prea multe ori, divorțul dintre Brigitte Sfat și Ilie Nastase este a devenit, acum, realitate dupa ce soția marelui tenisman a depus, chiar de ziua ei de naștere, actele necesare pentru desparțirea oficiala.

- Zeci de mii de structuri apartinand civilizatiei maya, intre care piramide, palate si drumuri pietruite, au fost descoperite in jungla din Guatemala cu ajutorul unei tehnologii revolutionare, scrie adevarul.ro.

- Care pe care: cel mai mare sarpe sau cel mai veninos? O cobra regala s-a luat la bataie cu un piton reticulat. Din fotografiile postate pe Internet, reiese ca batalia intre cei doi serpi a avut loc undeva...

- Descoperire impresionanta intr-un cimitir din preajma celebrelor piramide din Giza. Arheologii egipteni au gasit mormantul unei preotese din timpul celei de-a cincea dinastii faraonice, impodobit cu picturi murale bine conservate.

- Doua dintre ele sunt printre cele mai mari parohii care au fost vacante in ultimii ani in cadrul Eparhiei Iasilor. Prima dintre ele tine de Protopopiatul Iasi II si deserveste in principal localitatii Tomesti, fiind vorba de Parohia „Nasterea Macii Domnului", care deserveste unui numar de 630 de familii,…

- Aproximativ 30 de preoti incorporati in trupele militare ale Rusiei vor urca in tancurile rusesti BMD-4M saptamana viitoare, conform agentiei TASS, care citeaza un oficial al bisericii.“Preotii care sunt alaturi de trupele militare in momentele dificile sunt deseori nevoiti sa evacueze…

- Dieta crestina si alimentatie naturala », semnata de jurnalistul Cezar Elisei. Alaturi de autor vorbesc publicului despre carte prof.univ.dr. Veronica Mocanu din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie din Iasi, pr. Marian Timofte, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iasilor, psihologul Ioan…

- Vineri, 2 februarie 2018, de Sarbatoarea Intampinarii Domnului, in Sala Sinaxar a Muzeului Mitropolitan din Iasi, va avea loc de la ora 18.00 lansarea cartii CALEA MEA. Dieta crestina si alimentatie naturala, semnata de jurnalistul Cezar Elisei. Alaturi de autor vor vorbi publicului despre carte prof.univ.dr.…

- Dr Mihaela Andreescu (foto), șefa Secției de Hematologie a Spitalului Colentina din București, alaturi de mai mulți medici sufletiști, au luptat sa salveze viața unui tanar bolnav de leucemie pe care niciun chirurg „de la stat” nu voia sa-l opereze pe creier. Și au reușit. Acestei povești, despre viața…

- Cat de bine si cat e de frumos sa ai mila in sufletul tau. Numai atunci vom putea intelege cu adevarat necazul si suferinta celui de langa noi. Numai atunci, vom putea spune ca ne-am adunat „comoara in ceruri” pe care „nici molia nu o strica, nici furii nu o sapa si nu o fura”. Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului…

- Perechea formata din Irina Begu și Monica Niculescu, a zecea favorita, s-a calificat in turul III la Australian Open. Cele doua romance s-au impus in trei seturi in fața perechii formate din Jessica Moore și Ellen Perez, scor 6-3, 3-6, 7-5. Partida a fost una dramatica și a durat 2 ore și 10 minute.…

- Polițiști, mascați și procurori. Cu toții au luat cu asalt locuința unui barbat din Roșiorii de Vede. Oamenii legii aveau informații ca barbatul ar deține mai multe obiecte explozibile in casa. In urma percheziției, in locuința barbatului a fost identificat un pistol neletal și o cutie din carton in…

- Luni seara, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni au depistat in trafic un barbat de 41 de ani, din Ramnicu Valcea, care transporta peste 50.000 de țigarete a caror proveniența legala nu a putut fi justificata. De asemenea, asupra barbatului a fost identificata suma de 1750 de lei,…

- Fuego, a plecat peste Ocean sa le aduca aminte vorbitorilor de limba romana ca, locul unde s-au nascut, ”Casa parinteasca nu se vinde”. Dupa ce intreaga luna decembrie s-a dovedit unul dintre cei mai solicitați artiști, cu un numar de evenimente impresionant (numai turneul ”Scrisoare de decembrie” a…

- Multa lume se întreaba daca este pacat sa spele haine dupa Boboteaza. Asadar, este sau nu pacat sa speli dupa aceasta mare sarbatoare. Realitatea.net va ofera raspunsul la aceasta întrebare.

- Sfantul Ioan. Doua milioane de romani isi serbeaza onomastica Ziua Sfantului Ioan, din 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna. In fiecare an, pe 7 ianuarie, este sarbatorit Sfantul Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Aproape doua…

- “Sambata, 6 ianuarie, dupa oficierea Sfintei Liturghii, asa cum a intrat in traditie, la Biserica “Sfantul Sava” se organizeaza o procesiune catre apa Buzaului plecarea din fata bisericii fiind stabilita pentru ora 11,45. Buzoienii care vin direct la apa Buzaului, sunt asteptati la ora 12,30, pentru…

- BOBOTEAZA 2018. Celebrata de catre ortodocsi la fiecare inceput de an, pe 6 ianuarie, Boboteaza semnifica sfintirea apelor din intrega lume, a intregii creatii, dupa cum Iisus Domnul s-a coborat in raul Iordan pentru botez. Insa, Ajunul Bobotezei este un moment mai important decat sarbatoarea in…

- Boboteaza sau Botezul Domnului, sarbatoarea crestina din 6 ianuarie cunoscuta si sub denumirile "Aratarea Domnului" sau "Epifania", si ziua Sfantului Ioan, din 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna.