Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50 de pelerini au avut nevoie de ingrijiri medicale vineri, la Iași, in prima zi de pelerinaj la Cuvioasa Parascheva. Trei persoane au ajuns la spital.Mii pe persoane au trecut pe la racla cu moastele Cuvioasei Parascheva in prima zi de hram de la Iasi. De cand se aseaza la rand si pana…

- Aproximativ 25.000 de credinciosi asteapta la rand la Catedrala Mitropolitana din Iasi pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, coada pelerinilor atingand vineri la pranz cativa kilometri, scrie news.ro.Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasa, vineri…

- Baldachinul pe care vor fi asezate vineri dimineata moastele Sfintei Parascheva este amplasat de astazi in curtea interioara a Mitropoliei. Pentru al 16-lea an consecutiv, familia Bustei a adus de la Bucuresti florile necesare ornarii baldachinului. Un camion plin a ajuns joi dimineata in curtea Mitropoliei.

- Desi nu au inceput inca sarbatorile Iasului, sute de credinciosi au venit astazi la Mitropolie pentru a atinge racla sfanta. La orele amiezii era o coada cu peste 500 de persoane. Unii dintre credinciosi au venit astazi deoarece nu pot sta zeci de ore la coada, asa cum se intampla in zilele de pana…

- Zece persoane au avut nevoie miercuri de ingrijiri medicale dupa ce au inhalat gaze toxice in urma declansarii unui incendiu intr-un bloc de apartamente din orasul german Munchen, cauza incendiului fiind o trotineta electrica, relateaza agentia EFE. Potrivit politei germane, respectiva trotineta era…

- Panica in aer dupa ce 16 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa un incident care a avut loc pe aroportul Barajas din Madrid. Din cauza unor turbulențe, un avion care venea din Insulele...

- Peste 160 de persoane au fost consultate de medicii Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Cluj și SMURD pe durata pelerinajului de la Manastirea Nicula. Patru dintre acestea au ajuns la spital, cu diferite afecțiuni. Medicul Mihaela Tanasie de la SAJ Cluj a declarat, joi, corespondentului Mediafax,…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident care a avut loc in aceasta dupa amiaza la ieșire din Falticeni spre Suceava, in zona Podeni. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava in urma accidentului nu au fost persoane incarcerate. In accident au fost implicate trei persoane, din…