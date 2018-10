Pelerinaj impresionant la Patriarhie cu ocazia Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştiului Sfantul Dimitrie a trait in timpul imparatilor Diocletian (284-305) si Maximian (286-305). Fiu al prefectului din Tesalonic, el a fost numit, datorita calitatilor sale, guvernator al Tesalonicului, dupa moartea tatalui sau. Mai tarziu, imparatul Maximian a aflat ca Dimitrie este crestin, fapt care l-a maniat foarte tare. Asa ca, intorcandu-se biruitor dintr-un razboi cu scitii, Maximian a poruncit sa se faca praznice in fiecare cetate, in cinstea zeilor. Venit la Tesalonic, imparatul l-a intrebat pe Dimitrie daca sunt adevarate cele auzite despre el, ca si-a dat toata averea saracilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

