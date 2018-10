Pelerinaj de Sfânta Parascheva 2018 la Iaşi. Programul evenimentului Pelerinaj de Sfanta Parascheva 2018 la Iasi, program: Joi, 11 octombrie 2018:

• Orele 06:30 – Procesiune cu moastele Sf. Cuv. Parascheva și depunerea lor pe platoul din fata Caminului preoțesc „Sf. M. Mc. Gheorghe" pentru inchinare credinciosilor. Va participa Episcopul Calinic Botoșaneanul.

• Orele 07:00-11:30 – Sfintirea apei (Aghiasma mica) și Sf. Maslu (pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane și sfințirea la butoaiele cu apa langa corpul C1), Utrenia si Sf. Liturghie arhiereasca (in Catedrala Mitropolitana). Va sluji Episcopul Calinic Botoșaneanul.

• Aducerea moaștelor…

Sursa articol si foto: rtv.net

