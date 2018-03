Pelerinaj de „Buna Vestire” la Scaius

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioada 26 martie – 8 aprilie. ANM a anuntat ca perioada de prognoza va debuta cu o vreme rece, chiar deosebit de rece pentru ultima decada a lunii martie, cu valori diurne, in medie, de 8...9 grade si nocturne de 0...2 grade.…

- Sfantul Arhanghel Gavriil este cel care a adus vestea cea buna Fecioarei Maria. El este cel care a vestit „taina cea din veac ascunsa”, vestitorul Intruparii Fiului lui Dumnezeu. Sfantul Gavriil este unul dintre cei sapte ingeri de mare sfat care stau inaintea Tronului lui Dumnezeu. El s-a infatisat…

- Romanii sarbatoresc pe 25 martie Buna Vestire. Buna Vestire sau Blagovestenia, ziua in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil ca-l va naste pe Hristos, este prima sarbatoare din calendarul ortodox, inchinata Maicii Domnului. Prima sarbatoare din calendarul ortodox, inchinata Maicii…

- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina la un accident rutier pe DN 6 – E70, la 6 km de Lugoj. In accident au fost implicate 3 autovehicule și 11 persoane (dintre care 3 minori). Victimele nu au fost grav ranite, dar pentru siguranța au fost transportate la spital. La locul intervenției s-au deplasat…

- SFINTE…Credinciosii vasluieni sunt asteptati, vinerea aceasta, la Schitul Pogorarea Sfantului Duh, din satul Todiresti, acolo unde va fi adusa Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului de la Manastirea Brancoveanu. Denumita si “Odighitria Calauzitoarea”, icoana va fi adusa de parintele Staret Arhimandrit…

- Polițiștii din Timiș au efectuat, in aceasta dimineața, un numar de șapte percheziții domiciliare in județul nostru, dar și in Hunedoara și Caraș-Severin, la locuințele unor contrabandiști de țigari. Perchezițiile, realizate de politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului…

- In data de 17 martie 2018, Departamentul pentru Cultura din cadrul Episcopiei Greco-Catolice de Maramureș a organizat Concertul pascal caritativ cu tema Rugaciune prin muzica. Evenimentul a avut loc la biserica Sfanta Cruce din Baia Mare și a fost susținut de Corul Angeli din Cluj-Napoca, dirijat de…

- Elevele lui Bogdan Paul au trecut cu un scor clar de echipa CSM Lugoj, la capatul unui meci aplaudat de public. Pe seturi a fost CSM Lugoj – UVT Agroland Timișoara 0-3 (23-25, 16-25, 19-25). Cea mai buna realizatoare a partidei a fost Roxana Bacșiș, cu 22 puncte, și eficiența a atacului…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui tanar de 35 de ani care circula dinspre Lovrin spre Sannicolau Mare. In zona localitații Tomnatic, conducatorul auto nu a vazut la timp ca mașina din fața sa incetinește pentru a permite unui autoturism ce circula pe același sens de mers…

- In urma incheierii, in 16 ianuarie a.c., a mandatului in funcția de Protosincel-Vicar General a Parintelui Ioan Cristinel ALBU, in virtutea cann. 245-247 din Codul Canoanelor Bisericilor Orientale, Preasfinția Sa Vasile BIZAU, Episcop greco-catolic de Maramureș, a numit pe Parintele Augustin BUTICA…

- In urma cu trei ani, fostul inspector-sef al Politiei Timis Sorin Muntean, adjunctul acestuia, Florin Bolbos, fostul sef al Politiei Rutiere Timis, Marcel Criciunescu, primarul orasului Recas la acea vreme, Teodor Pavel, omul de afaceri Gelu Milutinovici, dar si Dumitru Pavel, fost sef al Serviciului…

- Echipa secunda a Universitații Craiova a produs o surpriza neplacuta sambata, in etapa a 17-a, prima din returul Ligii a III-a, seria 4. „Satelitul“ a pierdut pe stadionul „Aripile“ cu scorul de 4-3 intalnirea cu CSM Lugoj, oaspeții conducand tot ...

- Peste 6.000 de locuri sunt disponibile in județul Timiș pentru clasa pregatitoare pentru anul școlar viitor. De asemenea, in cel mai vestic județ al țarii sunt propuse a se inființa 280 de clase pregatitoare. De joi, 8 martie, s-a dat startul inscrierilor in clasa zero. Va prezentam situația locurilor…

- In Timiș sunt propuse 280 de clase pregatitoare, cu 6.132 de locuri, conform Inspectoratului Școlar Județean. Din totalul de clase propuse, 10 sunt destinate invațamantului privat, in tot județul Timiș. In 8 martie incepe prima etapa de completare și depunere a cererilor de inscriere…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta avertizeaza ca, incepand de miercuri si pana joi, pe raurile din bazinul hidrografic Somesul Mare se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundatii locale, cresteri de debite si niveluri cu posibile…

- Un preot este cercetat penal pentru ultraj si lovire dupa ce ar fi batut un politist local chiar pe holul unde are sediu Politia Locala. Totul a plecat de la faptul ca politistul local ar fi amplasat pe masina preotului un abtibild prin care il invita la sectie pentru faptul ca ar fi parcat neregulamentar…

- Cu un singur lot finalizat si unul aproape finalizat, dar numai pe o portiune, autostrada Lugoj – Deva va mai avea de asteptat ceva pana va fi circulabila in totalitate. Daca eliminam portiunea din lotul 2 pe care vor fi ridicate o serie de tuneluri, exista sperante ca restul soselei rapide…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caras-Severin, cu sprijinul B.C.C.O. Timisoara, I.P.J. Caras-Severin, I.J.J. Caras-Severin și Poliției municipiului Lugoj, au efectuat un numar de 13 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Reșița, Caransebeș și Lugoj, in…

- Zilele trecute, edilul municipiului si PSS Lucian au avut o discutie, in cadrul careia Prea Sfintia Sa si-a exprimat intentia de a se implica in ajutorarea institutiei sanitare. In acest sens, in data de 15 martie 2018, la Primaria Caransebes va fi organizata o intalnire cu toti primarii localitatilor…

- O eleva de clasa a XII-a, de la Liceul Teoretic "Sfintii Kiril si Metodii" din Dudestii Vechi, a obtinut locul I la Concursul interjudetean... The post Performanta notabila pentru o eleva din Dudestii Vechi, coordonata de o profesoara din Sannicolau Mare appeared first on Renasterea banateana .

- Divizia A1 la volei feminin, etapa a 18-a, ultima a sezonului regular. CSM București, lider inainte de play-off. 24 februarie 2018 18.00 CSU Medicina CSS Targu Mureș – CSM Lugoj 18.00 CSM Targoviște – CS „U” NTT Data Cluj (se joaca la Cluj-Napoca) 14.00 CSM București – ACS Penicilina Iași 25 februarie…

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- Agroland Timișoara invinge la Targoviște și ataca podiumul in Divizia A1 la volei feminin! Rezultatele etapei a 16-a din Divizia A1 la volei feminin (runda programata de FR Volei pentru data de 14 februarie 2018), conform voleiromania.ro. Marți, 13 februarie 2018 Știința Bacau – CSU Medicina CSȘ Tirgu…

- Un tanar a scapat ca prin minune, cu rani ușoare, dupa ce s-a rasturnat cu mașina in afara carosabilului. Accidentul s-a petrecut, vineri, pe DN 68A ... The post Mașina rasturnata intre Lugoj și Faget appeared first on Renasterea banateana .

- Romania, țara autostrazilor neterminate. Suplacu - Borș se construiește de 15 ani Romania depașește orice record in materie de autostrazi si infrastructura rutiera. Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), gestioneaza autostrazi incepute…

- In vremuri demult apuse, Banatul era un taram aparte, cu familii nobilare ce au lasat in urma o moștenire impresionanta. Ca sa ne fie mai ușor sa calatorim prin istorie și pentru ca poveștile cu prinți și prințese sa nu se piarda pentru totdeauna, doi timișeni s-au gandit sa deseneze o harta a conacelor…

- De mic copil, auzindu-l eu pe tatal meu deseori pronuntand cuvantul Dumnezeu, inima mi se umplea de o mare bucurie si ma simteam in deplina siguranta. Mama nu prea indraznea sa pomeneasca numele lui Dumnezeu, iar de cele mai multe ori chemarile ei in rugaciune erau catre Maica Domnului. Dupa ce m-a…

- Astazi este una din cele mai importante sarbatori la creștinii ortodocși. Intampinarea Domnului are loc in fiecare an pe 2 februarie. Ce sa nu faci de Intampinarea Domnului – Este ziua in care Fecioara Maria a mers la templul din Ierusalim la 40 de zile dupa Nasterea Domnului pentru curatirea ei. La…

- Redactorii saptamanalului de limba germana „Banater Zeitung” au organizat si in 2018 „Degustarea carnatilor banateni” – „Worschkoschtprob”, sarbatoare cu o traditie de cateva decenii pentru minoritatea germana din Banat si nu numai. Evenimentul din acest an a fost organizat, joi, la Caminul Cultural…

- Tensiunile dintre Nicolae Robu și grupul primarilor liberali din Timiș in fruntea carora se afla edilii din Deta și Sannicolau Mare, Petru Roman, și, respectiv, Danuț Groza, sunt departe de a fi stinse. Grupul razvratiților acuza tabara lui Robu de acțiuni sinucigașe pentru partid, iar consensul din…

- Ce se face la Intampinarea Domnului? In cea de-a doua zi a celei de-a doua luni din an are loc un eveniment important pentru intreaga creștinatate. Acum este marcat simbolic momentul inchinarii Pruncului Sfant in fața Lui Dumnezeu. Intampinarea Domnului este o sarbatoare veche, respectata cu sfințenie.…

- Limuzina de 80.000 de euro furata in urma cu o saptamana la Lugoj a fost gasita pe un camp de langa comuna Pischia. Din pacate pentru proprietarul masinii, aceasta a ars complet, iar din ea au mai ramas doar bucati de tabla calcinata.

- Avocatul unui preot acuzat de santaj in cazul fostului episcop de Husi Corneliu Barladeanul a solicitat, miercuri, ca procesul sa fie unul public, dupa ce magistratii Tribunalului Vaslui au decis, la sfarsitul anului trecut, ca dosarul sa fie judecat in sedinte secrete, pe motiv ca vizeaza viata…

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) Timiș și Asociația Culturala Ariergarda au reușit editarea primei harți a conacelor și castelelor din județ. Materialul nu propune trasee fixe, ci ofera posibilitatea de a alege in funcție de interes și de condițiile privind mijloacele de…

- DILEMA… Scandalul iscat in comuna Valeni, acolo unde vineri ar trebui sa fie adus un nou preot, in locul parohului Razvan Bumbu, cel care este acuzat de fapte de santaj asupra fostului episcop, scoate la iveala un caz cel putin ciudat. Desi este plecat din judetul Vaslui – nu prea departe, doar la manastirea…

- Aradul este reprezentat de doua formatii, HC Beldiman (locul 7) si Unirea Santana (8), mai fiind prezente grupari din: Timisoara (3), Resita, Hunedoara, Lugoj si Sannicolau Mare. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa…

- Redactorii saptamanalului de limba germana „Banater Zeitung” pastreaza tradiția și pun la punct și in 2018 „Degustarea carnaților banațeni”- „Worschkoschtprob”, sarbatoare cu o tradiție de cateva decenii pentru minoritatea germana din Banat, și nu numai. Evenimentul din acest an este organizat…

- Au dat lovitura dupa loviturra, iar acum politistii sunt pe urmele lor. Este vorba de mai multi hoti care ataca doar un singur tip de masini. Se intampla in Lugoj, unde intr-o singura noapte au fost sparte nu mai putin de 7 autoturisme.

- In cadrul ședinței extraordinare de luni, consilierii județeni au aprobat proiectul de hotarare privind aprobarea sumelor provenind din impozitul pe venit și din TVA pentru echilibrarea bugetelor localitaților din Timiș. Suma totala a fost de 55,606 milioane de lei, care s-au imparțit celor 99 de municipii,…

- Elevele Colegiului Național “ C. Brediceanu“ din Lugoj au participat vineri, 19 ianuarie, in sala CSȘ Bega Timișoara, la faza judeteana a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar la volei. In urma jocurilor disputate in grupa, in semifinale s-au intalnit C. N. “C. Brediceanu“ – C.N. Banatean…

- Consilierii județeni din Timiș au aprobat luni, intr-o ședința extraordinara, repartizarea sumelor din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018. Suma totala repartizata primariilor este de 55.606.000 lei. Consilierul județean UNPR, Viorel Matei, nu a fost de acord…

- A fost stabilita data desfasurarii celei de-a treia editii a galei de kick-boxing „Danger Superfight”, organizata de clubul timisorean Ginbox Sport. Evenimentul va avea loc duminica, 4 martie, cu incepere de la ora 19, la sala „Constantin Jude”, aceeasi arena acoperita din orasul de pe Bega urmand sa…

- Cod galben de inundatii in vestul tarii! Hidrologii au emis o antetionare in acest sens, valabila pentru judetele Timis si Caras-Severin. Vizate sunt raurile din bazinele: Bega – bazin superior, Timis – afluentii aferenti sectorului aval S.H. Caransebes – amonte S.H. Lugoj, din judetele: Caras Severin…

- Peste ceva mai mult de o luna, indelungata domnie a lui Danuț Lața in fotbalul mic din Timiș va lua sfarșit. Fiindca in jurul alegerilor ce vor fi organizate de Asociația Județeana de Fotbal Timiș (AJFT) in data de 24 februarie s-au iscat deja controverse și suspiciuni, am purtat o discuție cu Florian…

- Alerta intr-un oras din Timis, dupa un incendiu care a izbucnit la anexa a locuintei. Incidentul a avut loc in urma cu foarte putin timp, pe strada Cluj din Sannicolau Mare. UPDATE In momentul sosirii echipajelor, incendiul era in toi si cuprinsese aproximativ 100 de metri patrati ai anexei, extinzandu-se…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca misiunea pompierilor romani la Moftinu Mare s-a incheiat. Operatiunea, una impresionanta, s-a incheiat si cu ajutorul pompierilor din Lugoj care si-au petrecut sarbatorile langa sonda din judetul Satu Mare. ”La sfarsitul celei de-a douazecea…

- Situata la doar cativa kilometri de municipiul Lugoj, comuna Boldur este una dintre localitatile care se bucura de prosperitate. In urma cu cateva decenii, cand venea vorba de oamenii locului, acestia erau renumiti ca gospodari de frunte. Si astazi Boldurul este o comuna dichisita, cu oameni harnici.…

- Facem autostrazi doar pe hartie. In realitate, terminam „muzee” care nu pot fi deschise traficului. Asta nu-l impiedica pe ministrul Transporturilor, Felix Stroe, sa minta, spunand ca in 2018 vor fi inagurați aproape 160 de km de șosea rapida. Asociația Pro Infrastructura ii bate, din nou, obrazul lui…