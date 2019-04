Pele a fost spitalizat noaptea trecută la Paris Potrivit RMC Sport, Pele a suferit noaptea o criza de tetanie (sindrom caracterizat prin contractia muschilor si intepenirea membrelor) si de febra si a fost transportat de la hotel din arondismentul 7 al Parisului la spital, unde inca era internat miercuri dupa-amiaza. Fostul jucator nu este in stare grava, iar surse din anturajul sau au precizat ca Pele a ramas in spital ca masura de precautie. Pele s-a deplasat la Paris pentru un eveniment organizat de Hublot, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

