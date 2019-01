Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai inalta zona din Muntii Apuseni, Varful Bihor, este acoperita de un strat gros de zapada care, din cauza viscolului ajunge, in unele locuri, pana la doi metri. Peisajul de poveste a fost surprins in imagini devenite virale pe facebook.

- A nins mult și in Munții Apuseni. Stratul de zapada ajunge pana la 2 metri in unele masive montane. Pe Vf. Bihor, cel mai inalt din Muntii Apuseni, zapada viscolita a creat peisaje de poveste. Zapada cazuta in ultimele saptamani si viscolul din ultimele zile au creat peisaje spectaculoase in Muntii…

- Peste 150 de familii din mai multe localitați din Munții Apuseni au ramas fara energie electrica in urma unei avarii cauzate de caderile masive de zapada. „Pe linia Avram Iancu, in localitațile Candești, Badei, Calugarești, Plai, Biharia și Snide, sunt 7 PT și 156 utilizatori nealimentați cu energie…

- Iasul are un farmec aparte pe timp de iarna. Duminica si luni, la inceput de ianuarie, a fulguit aproape fara oprire. GALERIE FOTO Zapada depusa si fulgii mare care cadeau necontenit au invaluit orasul si au creat peisaje de poveste. FOTO: Radu MESNITA

- Parcul Național Retezat este un loc desprins din basme. La peisajul mirific a contribuit și zapada care a cazut in ultimele zile, așternandu-se intr-un strat consistent. Nici poeziile celor mai cunoscuti poeti nu pot descrie in cuvinte acest peisaj rupt din Rai. Copacii ingreunati de zapada si inghetati…

- Ninsoarea continua sa cada, duminica, peste Cetatea Alba Carolina, invaluind totul intr-o atmosfera de poveste. Sub stratul alb de nea, parcul, monumentul, obiectivele turistice din zona istorica, casuțele cu dulciuri și bunatați, bradul și patinoarul, contureaza imagini de poveste, surprinse intr-un video…

- Patinoarul Copiilor, Atelierele Spiridusilor, Caruselul cu jucarii, Derdelusul OCC, Taramul Oamenilor de Zapada, Salonul lui Mos Craciun, Curtea Renilor, Magazinul brazilor impodobiti vor putea fi vizitate, incepand de joi pana pe 15 ianuarie, la Targul "Poveste de Craciun", deschis la Opera Comica…

- Vremea s-a schimbat radical in Muntii Apuseni, in judetul Bihor, unde, dupa temperaturile de vara de saptamana trecuta, miercuri a cazut prima zapada. La altitudini mari a nins viscolit, pe Varful Bihor, aflat la o inaltime de 1.849 metri, zapada depasind 20 de centimetri.