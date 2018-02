Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii care au ajuns in oraș pentru o plimbare cu gondola vor pleca dezamagiți. Orașul plutitor din Italia este de nerecunoscut dupa ce apele au secat, gondolierii fiind nevoiți sa-și intrerupa activitatea. Vremea rece și lipsa ploilor au dus la o scadere drastica a nivelului apei. De asemenea, și…

- Turiștii care au ajuns in oraș pentru o plimbare cu gondola vor pleca dezamagiți. Orașul plutitor al Italiei este de nerecunoscut dupa ce apele au secat, gondolierii fiind nevoiți sa-și intrerupa activitatea, scrie digi24.ro.

- Vremea neobisnuita din ultimele zile, dar si Super Luna albastra sangerie, au secat cateva canale faimoase din Venetia, fortand gondolele sa ramana pe uscat. Cei mai dezamagiti au fost turistii, scrie Daily Mail.

- Lantul american de supermarketuri Whole Foods a inceput sa foloseasca cartonase de pedeapsa pentru a se asigura ca angajatii respecta noul sistem de management al inventarului. Angajatii spun ca aceasta metoda le pune moralul la pamant, iar mediul de lucru a devenit foarte tensionat. Nivelul de stres…

- Iarna neobișnuita a lasat canalele din Veneția secate iar godolele zac in albiile fara apa. Cauza acestui fenomen este mareea foarte scazuta cat și seceta din ultima perioada, fenomen care a...

- In Transilvania, in prima saptamana de prognoza, vremea va fi mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada, iar mediile regionale ale temperaturilor maxime se vor incadra intre 2 si 8 grade, in timp ce minimele vor fi cuprinse intre -5 si -1 grad. Ulterior, vremea va intra intr-un proces de…

- Vremea nefavorabila a dat peste cap traficul aerian. La aceasta ora sunt inregistrate intarzieri la sosiri și plecari dar nici o cursa nu a fost anulata pana acum. Retineri la plecari: Bucuresti (Tarom) - 2 curse, Moscova Sheremetyevo (Aeroflot), Venetia (Wizz Air), Istanbul (Air Moldova).

- Peisaj de iarna in mare parte din țara. Ninge in est, sud și sud est, iar temperaturile au scazut considerabil. In centrul țarii vorbim chiar de ger de crapa pietrele. Termometrele aratau, luni dimineața, minus 20 de grade Celsius in centrul țarii.

- In 2018, cea mai deprimanta zi va fi cea de 15 ianuarie. Cauzele ar fi multiple: lipsa banilor (cheltuielile mari de sarbatori), vremea neprietenoasa, conștientizarea dorințelor neimplinite in anul precedent. Din fericire, exista și soluții pentru depașirea acestei perioade. Formula de calcul…

- Peisaj dezolant si un miros greu de imaginat in centrul Capitalei. Raul Dambovita, care traverseaza Bucurestiul, a fost secat din cauza unor lucrari in zona Piața Unirii. Insa, in lipsa apei, peisajul este dezolant. Sunt tone de gunoaie aruncate de oameni.

- Starea vremii a fost pentru multa vreme considerata cauza aparitiei durerilor articulare, insa analizele de specialitate efectuate recent de catre cercetatorii de la Harvard Medical School arata ca nu exista nicio asociere intre nivelul precipitatiilor si disconfortul resimtit la nivelul articulatiilor…

- Stalpi de iluminat puși la pamant, gramezi de nisip și de frunze sau gunoaie. Aceasta a fost imaginea cu care au fost intampinați turiștii care au vrut sa vada Coloana fara Sfarșit. Gunoaiele au fost stranse abia d...

- „Comisia de la Venetia a spus, despre abuzul in serviciu, ca trebuie un prag mare, eu mi-as fi dorit sa spuna si cat sa fie pragul. Credeti ca vreun functionar public va mai semna vreun document, pana noi nu legiferam? Va rog sa-l intrebati pe ministrul Justitiei, care mi-a spus in Comisia speciala,…

- Un peisaj dezolant, plin de gunoaie menajere și resturi din constructii care zac pe malul apei ii intampina pe cei care ajung pe malul raului Ampoi, in zona cartierului Micești din Alba Iulia. Se pare ca locul a fost invadat de nesimțirea anumitor cetațeni care „confunda” malul raului cu o groapa de…

- Cadoul pentru consumatorii de energie este rezultatul ultimelor doua decenii a sute de miliarde de dolari investiti in energie regenerabila. Cea mai recenta etapa de preturi negative a fost rezultatul vremii calde, a brizelor puternice si a cererii scazute, tipice oamenilor care se aduna impreuna cu…

- Printre recordurile si surprizele anului se numara productia agricola, dublata de un maxim al importurilor de alimente (si un rusinos maxim al deficitului comercial la acest capitol), cotatiile de varf ale cursului valutar (culminand cu acel 4,6551 lei/euro din 20 noiembrie), revenirea inflatiei de…

- Ediția cu numarul 46 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre tradiția dubașilor din vestul țarii, o…

- ”Raspund in felul urmator: nu exista niciun fel de motiv de ingrijorare, cele trei legi au fost adoptate intr-o consultare publica care nu cred ca a existat pana in acest moment si este rezultatul observatiilor primite de la CSM, de la asociatiile profesionale si raspunde corelarilor legilor adoptate…

- Polonia a ''primit cu regret decizia politica si nu juridica'' a Comisiei Europene de a declansa o procedura inedita ce poate duce la sanctiuni contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un comunicat al Ministerului de Externe polonez,…

- Jurnalistul Liviu Avram a fost cel care a inceput o serie intreaga de demersuri pentru a afla ce facultate de drept a absolvit Eugen Nicolicea, in conditiile in care in CV-ul oficial de pe site-ul Camerei Deputatilor social-democratul nu a trecut decat ca a absolvit o facultate de drept, fara sa-i dea…

- Situații foarte diferite pentru cele doua formații de baschet timișorene din elita. BC SCM Timișoara a invins și pe terenul celor de la Phoenix Galați, scor 83-73, și ramane alaturi de prima clasata, U-BT Cluj, cu doar doua infrangeri stagionale. In schimb, BC Timba a pierdut pe teren propriu cu CSM…

- Crescatorii de animale intra fara jena cu animalele in oras dupa ce municipalitatea le-a inchiriat pentru pasunat o serie de terenuri neproductive din domeniul public, aflate in intravilan, la marginea localitatii.

- Președintele Grupului Parlamentar Popular European, Valeriu Ghilețchi, saluta decizia Curții Constituționale, care a statuat prevederea din Codul Electoral introdusa la inițiativa sa în 2016, ca fiind în corespundere cu normele constituționale. „Este o decizie binevenita…

- Cincisprezece autoturisme și un microbuz cu elevi au ramas blocate luni dimineața pe drumul județean 670, intre Baia de Arama-Balta-Malovaț, din cauza poleiului de pe carosabil. Iarna iși arata colții in Mehedinți și creeaza primele probleme, mai ales ca la capitolul pregatiri autoritațile județene…

- Articolul 7 din Legea Educației din Ucraina - care privește dreptul persoanelor aparținând minoritaților naționale de a învața în limba lor materna - trebuie modificat în conformitate cu opinia Comisiei de la Veneția, care a dat

- Modificari importante pe ultima suta de metri la ACS Poli. Banațenii s-au desparțit oficial de croatul Josip Soljic, jucator criticat dur in utlima perioada. De asemenea tot de azi noul președinte al clubului e Radu Birlica. Conform Radio Timișoara decizia numirii lui Radu Birlica s-a luat dupa intrunirea…

- Comisia economica si Comisia de buget ale Senatului au dat un raport favorabil propunerii legislative pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.13/2011, care prevede limitarea dobanzii penalizatoare pentru obligatiile banesti. Textul actului normativ arata ca atat dobanda conventionala,…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna, ec. Edler Andras-Gyorgy, considera ca anul 2017 nu a fost unul ușor pentru mediul de afaceri, din cauza deselor schimbari sau propuneri de modificari legislative. Cu toate acestea, nu a fost un an rau pentru intreprinzatori, in general, afirma…

- In sedinta de Guvern de pe 29 noiembrie s-a aprobat Memorandumul cu tema: Decizie vizand situatia amplasamentului Esplanada, in vederea dezvoltarii Cartierului pentru justitie, in cadrul unui program de reconversie functionala. Pe scurt, terenul a fost dat Ministerului Justitiei pentru dezvoltarea Cartierului…

- ,,Banii lasa urme care te ajung din spate. Cum ar fi aproape jumatate de milion de lei care leaga firma Tel Drum de primul sef instalat de PSD-ul lui Dragnea in fruntea unei institutii-cheie: #Oficiul (National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor), care a trimis gruparea Dragnea de…

- In urma cazului semnalat ieri in paginile „Ziarului de Iasi", sub titlul „Povesti de groaza din maternitate: 32 de ore de travaliu", ec. Robert Danca, managerul Maternitatii „Cuza Voda", a dat asigurari ca a fost declansata o ancheta interna. Acesta a precizat ca se doreste verificarea celor relatate…

- O femeie și-a pierdut viața, astazi, in urma unui grav accident de circulație petrecut in localitatea Seleuș din județul Arad. Conform polițiștilor, citați de specialarad.ro, „un tanar din Sebiș, in timp ce conducea un autoturism marca BMW pe direcția Ineu catre Pancota, la ieșirea din localitatea Seleuș…

- MOL Romania și Fundația pentru Comunitate au anunțat rezultatele concursului de proiecte din cadrul celei de-a 9-a ediții a Programului „MOL pentru sanatatea copiilor”, prin care 22 de ONG-uri care vor desfașura in 2018 proiecte de terapie prin arta și terapie emoționala vor fi susținute cu suma totala…

- „Vreau sa va informam ca este lipsa de eleganta ca aceasta dezbatere, ca sa nu mai vorbesc despre etica si colegialiate, mi se pare un mod atat de impropriu in care impuneti felul in care se desfasoara aceasta dezbazere, de sistemul avem majoritate, scrie pe fruntea noastra PSD, mergem asa, nu ne intereseaza…

- „Dupa cum stim, ideea initiala a Guvernului de a face obligatoriu din 2018 mecanismul de plata a TVA defalcata a starnit multe proteste si discutii in ultimele luni. Drept rezultat, Guvernul a promis ca va modifica OG23 si ca va face acest mecanism optional din 2018. Desi, momentan, Monitorul Oficial…

- Presa europeana varsa valuri de calcule și speculații, orașele preferate fiind Milano, Amsterdam și, informație amara pentru noi, Bratislava. Procedura de vot este una care favorizeaza surprizele, dar majoritatea demnitarilor europeni și a experților in domeniu cu care am discutat despre subiect dau…

- Vremea va fi inchisa și ploioasa la nivelul intregii țari, in acest sfarșit de saptamana, insa temperaturile se vor incadra in normele perioadei, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). "In acest week-end vremea…

- „Culinariada” – un complex program ce promoveaza arta culinara și hranirea sanatoasa in randul elevilor din țara, demarat de asociația culinara profesionala „Euro-Toques Romania”, a debutat la Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe. In cadrul acestui program, miercuri, 15 noiembrie,…

- "Parcarea unui mall. Nivelul "minus doi". Seara ajunului de Black Friday. Lumea nu are Timp. Dar Timpul s-a oprit pentru secunda lor. Domnul iși saruta Doamna lui, așezata in scaun cu rotile. O saruta cu patima. Dar lumea nu are timp sa ii vada. In rest, lumea are de toate. Lumea are sanatate.…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca in prezent exista o radicalizare si o „polarizare excesiva“ a zonei politice, opozitia asigurand un „climat de talibanism“. Tariceanu a adaugat ca reprezentanti ai unor institutii de stat ajung sa incite la proteste in strada, inclusiv la…

- In acest week-end a avut loc, la Cluj-Napoca, prima ediție a Cupei Transilvaniei Open Martial Arts, organizata de catre clubul sportiv Whooooo Istru. La aceasta au participat sportivi de la Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe, Clubul Sportiv Samurai OPS, precum și de la Clubul Sportiv „Show Time”,…

- ♦Grupul intentioneaza sa deschida restaurante pe toate cele trei branduri din portofoliu: KFC, Pizza Hut, Taco Bell♦„Pana in 2022, speram sa dublam reteaua de restaurante si sa ajungem la 240 de unitati“ ♦Sphera Group are incheiata cu Alpha Bank o facilitate de credit de 21 mil. euro, despre care spune…

- Gondolele si taxiurile acvatice nu vor mai trebui de acum inainte sa concureze cu vasele de croaziera uriase pentru spatiu, in fata Pietei San Marco din Venetia, dupa cum a decis o comisie guvernamentala italiana.

- Referitor la articolul „Noul terminal al Aeroportului Bacau este gata pentru primii pasageri. Imagini in premiera”, R.A. ROMATSA face urmatoarele precizari legate de declarațiile oficialilor citați in material: Administratia Romana a Serviciilor de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Telekom Romania Communications si Telekom Romania Mobile Communications au anuntat principalii indicatori pentru al treilea trimestru din 2017. Compania si-a crescut veniturile fixe cu 2,2%, in timp ce veniturile din operatiunile mobile continua sa scada. 0 0 0 0 0 0 Telekom Romania Communications…

- Polițiștii mehedințeni, in cooperare cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi Mehedinti si Politia Locala Drobeta Turnu Severin, au acționat pentru identificarea personalului de paza al agentilor economici, care nu isi indeplinește in mod corespunzator atributiile de serviciu, fapt ce determina sustragerea…

- Acidul uric este substanta pe care organismul o produce - se gaseste in sange si urina - si care rezulta din arderile proteinelor. Are rolul de a descompune purinele, substante prezente in toate celulele corpului, si in multe alimente. Ce efecte are asupra sanatatii acidul uric produs in exces?

- pecialiștii in Educație spun ca exact opusul uniformizarii, adica educația personalizata, a dat cele mai bune rezultate. O forma de uniformizare s-a produs deja in școlile din Romania, chiar daca au existat manuale alternative și elevii nu au fost oblligați sa poarte o uniforma unica pentru toata țara.…

- Parlamentarii USR propun practic sanctionarea biciclistilor cu amenda prevazuta in clasa I de sanctiuni din Codul rutier, adica 2 sau 3 puncte de amenda (290 sau 435 lei).In prezent, nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a…

- La ora cand cititi aceste randuri, experimental KARO 24 s-a incheiat Despre ce a fost vorba? Sambata, 4 noiembrie, la ora 15.00, Galeriile de Arta KARO a inaugurat un nou concept expozitional, denumit “KARO 24”, o galerie in galerie, Constantin Tinteanu, patronul KARO a explicat la vernisaj: “Am impartit…