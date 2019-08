Peisaj de iarnă, în plină vară, în judeţul Argeş. Grindina a făcut ravagii In imaginile postate pe Facebook de cei care au trecut prin zona Dedulesti, din judetul Arges, se vede cum terenurile de la marginea drumului sunt acoperite cu un strat alb, ca urmare a grindinei cazute in zona in cursul zilei. Surprinsi de acest peisaj, multi dintre cei care au trecut prin zona au fotografiat si filmat, iar imaginile au fost postate pe Facebook. Meteorologii au emis, joi, mai multe avertizari Cod portocaliu de ploi torentiale, vijelii si grindina in m (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

