Pedro Sanchez eşuează din nou în tentativa de a obţine sprijinul parlamentului pentru a deveni prim-ministru Camera deputatilor din Spania a refuzat joi sa-i acorde sprijin lui Pedro Sanchez pentru a conduce un nou guvern, dupa ce politicianul a esuat in incheierea unui acord de coalitie cu Podemos, stanga radicala, relateaza AFP si Reuters. Votul apropie Spania de noi alegeri anticipate, care ar fi organizate pentru a patru oara in patru ani. Cu 124 de voturi pentru, cele ale partidului sau si ale unui deputat regionalist, 155 impotriva si 67 de abtineri, socialistul nu a obtinut majoritatea simpla care ii era suficienta pentru a fi reinvestit premier. Venit la putere in urma cu un an in urma unei motiuni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

