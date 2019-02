Stiri pe aceeasi tema

- Seful executivului socialist spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat vineri convocarea de alegeri legislative anticipate pentru data de 28 aprilie, dupa numai opt luni de guvernare, transmit agentiile internationale de presa. 'Am propus dizolvarea parlamentului si convocarea de alegeri legislative…

- Guvernul socialist minoritar spaniol intentioneaza sa anunte convocarea de alegeri legislative anticipate in urma infrangerii sale asteptate la votul de miercuri din parlament asupra proiectului de buget, din cauza refuzului Madridului de a negocia autodeterminarea Cataloniei, transmite Reuters,…

- Presedintele Consiliului spaniol de Ministri Pedro Sanchez ia in calcul sa convoace alegeri legislative anticipate la 14 aprilie, dezvaluie agentia de presa EFE citand surse guvernamentale anonime, relateaza Reuters potrivit news.ro.Speculatii circula de mai multe zile in Spania cu privire…

- Franța îl va recunoaște pe liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, drept președinte interimar daca Nicolas Maduro nu anunța pâna duminica seara organizarea unor alegeri prezidențiale, a declarat ministrul francez pentru afaceri europene, transmite Reuters.”Daca, pâna…

- Spania va insista ca Gibraltarul sa fie exclus din orice acorduri incheiate intre Uniunea Europeana si Marea Britanie, dupa ce aceasta se va retrage din blocul comunitar, au indicat marti surse diplomatice spaniole citate de Reuters. Premierul spaniol Pedro Sanchez a afirmat ca tara sa…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu - vizat de trei dosare de corupție - ar castiga cu usurinta alegerile anticipate anunțate pentru 9 aprilie, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii marti, scrie Reuters.

- Seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat marti seara ca va prezenta in ianuarie in parlament proiectul de buget, blocat de separatistii catalani, si a carui respingere ar putea declansa alegeri anticipate, transmite AFP. 'Vom aproba in consiliul de ministri in ianuarie proiectul…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a avertizat marti ca Spania va semna impotriva acordului intre UE si Marea Britanie, privind Brexit, daca textul privind teritoriul Gibraltar nu a fost schimbat, relateaza site-ul agentiei Reuters.