Stiri pe aceeasi tema

- Povestea urmareste cresterea cartelului Guadalajara din anii 1980 in timp ce Felix Gallardo (Diego Luna) preia fraiele si uneste mai multi traficanti cu scopul de a crea un imperiu. Atunci cand agentul DEA Kiki Camarena (Michael Pena) se muta cu sotia si fiul sau din California in Guadalajara pentru…

- Prestatia modesta a lui Raul Rusescu (30 de ani) din meciul cu Poli Iasi, incheiat cu victoria FCSB-ului, scor 2-1, l-a facut pe acesta sa intre in ”vizorul” patronului Gigi Becali, care ia in calcul sa renunte la serviciile acestuia.

- Actorul american Noah Schnapp, care il interpreteaza pe Will Byers in ''Stranger Things'', a asigurat luni in orasul columbian Medellin ca cel de-al treilea sezon al serialului difuzat de Netflix, si despre care se cunosc putine detalii, este preferatul sau de pana acum, relateaza EFE.…

- Compozitorul american John Williams a incheiat recent lucrul la coloana muzicala a noului film al seriei "Star Wars", proiect cunoscut momentan doar cu titlul provizoriu de "Episode IX", insa munca sa nu s-a oprit aici, noteaza sambata publicatia Indiewire, scrie Agerpres.Celebrul muzician…

- 'When Heroes Fly', serialul israelian filmat in Columbia si castigator al primei editii a festivalului Canneseries, va fi difuzat de Netflix in intreaga lume, a anuntat luni la Cannes casa de productie si difuzare Keshet International, citata de AFP. Prin acest acord, care s-a…

- 1. Ce rol dintr-un serial celebru ti-ai fi dorit sa interpretezi? Alina: Mi-ar fi placut sa dublez vocea protagonistei serialului de desene animate „Elena din Avalor.” Deocamdata am experimentat treaba asta pentru „Garda felina.” Sunt fascinata de tot ce inseamna Disney. 2. Te uiti la Netflix?…

- Sezonul cu numarul 20 al serialului "Crimele din Midsomer" va fi difuzat, in premiera in Romania, la Diva, din 20 septembrie, in fiecare joi, de la ora 21.00, scrie news.ro.Lansat in 2018, al douazecilea sezon al celui mai longeviv serial britanic cu detectivi, spune povestea lui DCI Barnaby…