- Politistul pedofil, Eugen Stan, a fost decorat in 2012 cu ordinul ”Barbatie si Credinta”, dupa ce a fost recomandat de ministrul de Interne de atunci pentru participarea la deszapezire, informeaza antena3.ro.

- Robert Licu, unul dintre cei mai importanti handbalisti romani ai anilor 90, a postat pe pagina personala de Facebook, doua mesaje prin care a criticat direct actuala conducere a Federatiei Romana de Handbal. Medaliat cu bronz la Campionatul Mondial din 1990, ”tunarul” Romaniei a reactionat la scurt…

- Mii de credincioși au fost prezenți sambata, la Galati, pe Faleza Dunarii, la Slujba de Boboteaza. Conform traditiei, dupa ce a sfințit apele, IPS Casian a aruncat crucea de lemn in apele fluviului, care fost recuperata pentru a șasea oara de un barbat de 37 de ani, de profesie electrician. Cel mai…

- Credinta fanatica este credinta care uraste pe altii in numele lui Dumnezeu si nu are la baza dreapta socoteala.Are un elan in toate: in post, in nevointa, in milostenie, in lepadarea de sine, in metanii, dar n-are dreapta socoteala in ceea ce face. Fanaticul este asemenea cu un om ...

- Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a anuntat, in cuvantul rostit la data de 1 ianuarie a.c., in Catedrala Patriarhala, ca Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a proclamat anul 2018 drept Anul Omagial al unitatii de credinta si de neam si Anul comemorativ al ...

- Patriarhul Daniel a spus luni, la slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, slujba trecerii dintre ani de la Catedrala Patriarhala, ca 2018 a fost declarat de catre Sfantul Sinod al BOR drept Anul omagial al Unitatii de Credinta si Neam si Anul Comemorativ al Fauritorilor Marii Uniri din 1918.…

- Patriarhul Daniel a spus luni, la slujba Acatistului Domnului Iisus Hristos, slujba trecerii dintre ani de la Catedrala Patriarhala, ca daca nu multumim lui Dumnezeu si oamenilor pentru binefacerile primite in trecut, intrerupem in prezent comunicarea si comuniunea noastra cu Dumnezeu si cu vrednicii…

- Tanarul decedat in accidentul rutier de la Cocorastii Colt este un fost pugilist medaliat cu bronz la Campionatul Mondia scrie in editia electronica, de ieri, Observatorul Prahovean.Accidentul cumplit a avut loc in urma cu doua zile la Cocorastii Colt.Unul dintre cele sapte persoane implicate a decedat.…

- Presedintele Academiei Romane, Ionel-Valentin Vlad, a fost comemorat, miercuri, de catre oameni de stiinta, politicieni, clerici, reprezentanti ai unora dintre cele mai importante foruri de educatie din tara, cei prezenti amintind de pregatirea, modestia si devotamentul acestuia, dar si de credinta…

- "Am asistat in anul acesta care se apropie de sfarșit la un macel fara precedent al alianței PSD-ALDE asupra a tot ceea ce inseamna justiție, economie, mediu de afaceri si echilibru social.Daca am face un bilanț al ultimului an sub guvernarea Dragnea, peisajul arata dramatic pentru Romania:…

- Credinta valoreaza mai mult decat tot aurul din lume, deoarece ea este legatura vie a omului cu Dumnezeu, a afirmat patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in predica rostita la Sfanta Liturghie oficiata luni la Catedrala Patriarhala, la sarbatoarea Craciunului. „Vedem ca cei trei magi de la Rasarit…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca magistratii "sunt si ei oameni" si daca au gresit cu rea-credinta si grava neglijenta, ei trebuie sa raspunda. "Consideram ca dupa 27 de ani de la Revolutie, magistratii sunt oameni si acolo unde…

- "Consideram ca dupa 27 de ani de la Revolutie, magistratii sunt oameni si acolo unde au gresit cu rea-credinta si grava neglijenta trebuie sa plateasca. Noi am pus destul de multe garantii, astfel incat cetateanul nemultumit se indreapta impotriva statului, iar statul se indreapta apoi printr-o actiune…

- Sarbatorile ne fac mai buni. Aflam asta, an de an, cand tot mai multi romani se implica sa-i ajute pe cei loviti de soarta. Asa s-a intamplat si in cazul Angelicai, o femeie care isi creste singura cei 5 copii intr-o camaruta din Ovidiu. In Postul Craciunului, ingerii celor mici pesemne i-au trimis…

- „Credinta l-a ajutat sa fie statornic in iubirea fata de popor si patrie, sa respinga dictatura nazista si comunista, sa fie curajos si demn, rabdaror si iertator, virtuti pentru care a fost pretuit de Casele Regale ale Europei si de oameni simpli”, a spus Patriarhul Daniel la finalul slujbei de inmormantare…

- Ințelepciunea e savoare: ea inseamna a gusta din cunoașterea Celui cu totul altul. Credința inseamna certitudinea ca aceasta cunoaștere e nesfarșita, ca savoarea ei e inepuizabila. Textele acestei colecții se refera la o asemenea cunoaștere, la stradania de a o atinge, de a-i simți gustul ...

- Cetatenii care au luat bunuri in leasing le vor putea returna firmei dupa neplata a doua rate, achitand doar sumele restante si penalitati de maximum 50% din aceste sume, se arata intr-un proiect de lege in itiat de senatorul PNL Daniel Zamfir. Specialistii se tem ca cetatenii vor lua in leasing masini…

- Sfantul Spiridon este cinstit de Biserica pe 12 decembrie. Spiridon este sfantul care pleaca periodic din racla, pentru a-i ajuta pe oamenii care il cheama in rugaciune, cu credinta si cu dragoste. Astfel, precum se cunoaste indeobste, Sfantul Ierarh Spiridon al Trimitundei ale carui Sfinte Moaste se…

- Autorii Adrian Cioroianu si Mihaela Simina au publicat volumul "Mihai I al Romaniei. Un rege cu onoare, loialitate si credinta" (Curtea Veche Publishing, 2016). Adevarul.ro va prezinta un fragment din acest volum, care reda momente din biografia Regelui Mihai I.

- La sarbatoarea Sfintei Mare Mucenițe Varvara, ocrotitoarea celor care lucreaza in mina, luni, 4 decembrie, Inaltpreasfințitul Parinte Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, a savarșit slujba de sfințire a noii biserici din Salina Ocnele Mari, cu hramurile Sfanta Mare Mucenița Varvara” și „Sfantul Mare…

- Regele Mihai a tinut ultimul sau discurs in Parlament pe 25 octombrie 2011, de ziua lui. A fost un eveniment istoric, primul discurs in fata Parlamentului dupa mai bine de 60 de ani. Regele Mihai a aratat ca Romania a evoluat mult in ultimele doua decenii si tara are nevoie de carmuitori respectati…

- Universitatea din Pitești organizeaza vineri, 8 decembrie 2017, ora 18, conferința ,,A facut știința neplauzibila credința in Dumnezeu?” Conferința va fi susținuta de Dr. Burkhard Schmidt – purtatorul de cuvant al Organizației europene pentru cercetare nucleara, CERN din Geneva. Evenimentul va avea…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, aflat, vineri, la ceremoniile organizate de Ziua Nationala la Alba Iulia, le-a transmis "La multi ani tuturor romanilor educati”. El a mai spus ca e mandru ca este roman, "chiar daca unii care au uitat de aceasta tara incearca sa ne spuna ca nu mai avem o Romanie puternica".

- Credinta inversunata intr-un mit a determinat un grup de zeci de persoane sa-si puna viata in pericol doar pentru a participa la un fenomen care se petrece, spun unii, in Bucegi in data de 28 noiembrie. Atunci se serbeaza Ziua Sfinxului si se spune ca in aceasta zi, fix la ora 16.45, muntele emana energii…

- Sf. Andrei 2017. Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor, este praznuit pe 30 noiembrie. Potrivit traditiei populare românesti, în noaptea de 29 spre 30 noiembrie lupii se aduna, iar Sf. Andrei împarte prada pentru iarna care începe fiecarui lup… Noaptea…

- Vedete care s-au calugarit. Aveau o cariera in fata, erau cunoscuti si pareau ca au toata lumea la picioare. Cu toate acestea, la un moment dat li s-a schimbat viata, iar soarta i-a facut sa aleaga o alta cale. Mai multe vedete cunoscute de la noi au ales sa isi dedice viata lui Dumnezeu.

- A fost ridicata in Dobrogea otomana sub inalta obladuire a sultanului Abdul Aziz. In anul 1878, dupa reintegrarea Dobrogei la statul roman, aici a avut loc unul dintre cele mai emotionante momente, cu caracter spiritual, un Te Deum. Este vorba despre prima biserica ortodoxa ridicata in Dobrogea otomana,…

- Un post de televiziune din Rusia a difuzat un reportaj despre sportivi ai Academiei de lupte Mindiasvili implicați în acte de terorism. Printre ei, apare și numele luptatorului Albert Saritov, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice pentru România. Academia de lupte "Dmitri…

- Dan Chișu vine la Iași pentru a prezenta filmul „Aniversarea”, al carui regizor este și va așteapta in Sala Mare „Radu Beligan” vineri, 17 noiembrie 2017, de la ora 18.00. Filmul este ultimul in care apare indragitul actor Mircea Albulescu și are o distribuție de excepție. Spectatorii ii vor recunoaște…

- Memorandumul Rometrol nu va fi prelungit, mai ales ca se afla sub ancheta penala, astfel ca societatea ar trebui sa-si plateasca datoria pentru ca proprietarii sai sa-si dovedeasca buna credinta, a declarat joi, la Parlament, ministrul Energiei, Toma Petcu. „Consider ca este bine sa revenim…

- Guvernul ungar a anuntat miercuri ca a eliberat in sapte ani un milion de pasapoarte membrilor diasporei maghiare stabilite in strainatate, in special in tarile limitrofe, in baza unei legi controversate asupra dublei cetatenii adoptate la initiativa premierului Viktor Orban, relateaza AFP.Consecinta…

- Tudose, dupa anunțul Kaufland: Apreciem ca oamenii de buna-credinta nu s-au lasat pacaliti de „fostul” lor coleg, Bogdan Hossu. Premierul Mihai Tudose a reactionat, joi seara, dupa ce Kaufland a anunțat ca preia contributiile aferente angajatorului in salariul brut al angajatului, astfel incat angajatii…

- Premierul Mihai Tudose apreciaza intr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare ca, urmare a modificarilor la Codul fiscal aprobate de Guvern, "oamenii de buna-credința și liderii de sindicat" nu s-au lasat "pacaliți" de "fostul" lor coleg, Bogdan Hossu, despre care…

- CS Mangalia si CS Poseidon 2 Mai Limanu au urcat pe podium la Campionatul Balcanic de lupte rezervat cadetilor si scolarilor, care s a disputat in Slovenia, la Murska Sobota. De la CS Mangalia antrenor, Marian Oancea Ana Maria Parvu a obtinut aur atat la scolari la categoria 48 kg , cat si la cadeti…

- Totul s-a petrecut dupa orele de curs. Potrivit profesorului, studenta musulmana, refugiata din Siria, s-a prezentat la curs cu acoperamant islamic, ”nu o burka, aceea care ascunde complet capul, inclusiv fata, ci mai degraba ceva care semana cu ceea ce numim in mod obisnuit hijab sau al-amira”.…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat joi procedura de modificare a legilor justiției, despre care a afirmat ca sunt „cioparțite”. „Cu rezultate aproape de negative a reușit ministrul Justiției sa demonstreze ca se poate și mai netransparent, și mai neclar, și mai incert de pana acum. Niciodata nu…

- Practicanții tenisului de masa de la CSS Craiova au participat recent la competiția Top 12, categoria copii (8-10 ani). Concursul s-a desfașurat recent la Constanța, cu participarea primilor 12 sportivi, baieți și fete, din clasamentul național. CSS Craiova a fost ...

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost, luni, impreuna cu sotia sa, Mari, sa depuna flori la memorialul de la clubul Colectiv, amintind ca mesajul acelor zile a fost “coruptia ucide” si spunand ca exista inca o credinta puternica in Romania ca trebuie sa se faca mai mult impotriva coruptiei. Ambasadorul…

- In toate confruntarile mele din ultimii 5 ani, cei mai grei ani fiind cei din mandatul Iohannis, Statul Mafiot a pierdut toate bataliile ! Astazi, pot spune ca eu si echipa NASUL TV, am ingenuncheat definitiv Statul Mafiot ! Numai cu ajutorul lui Dumnezeu ! Statul Mafiot mai are o singura pirghie :…

- :Jur credinta patriei mele, Romania! Jur sa-mi apar tara chiar cu pretul vietii" sunt cuvintele care au rasunat astazi din piepturile studentilor anului I ai Academiei Navale Mircea cel Batran

- SFANTUL DUMITRU – 26 octombrie. In credinta populara, anul este impartit in vara si iarna. Daca Sfantul Gheorghe incuie iarna si infrunzeste intreaga natura, Sfantul Dumitru desfrunzeste codrul si usuca toate plantele. In credinta populara, anul este impartit in vara si iarna. Daca Sfantul Gheorghe…

- Ca tipologia eroului in abordarea clasica (luptator super-patriot) doar arareori se poate intampla sa nu aiba legatura cu satul si cu fiii lui, se stie. Si, in plus, despre fapte iesite din comun, toate in slujba tarii, savarsite de flacai ori gospodari in momente de cumpana pentru natie, s-a scris…

- Intr-o lume in care suntem mereu in cautare de modele, de autentic, veteranii de razboi sunt oameni cu credinta vie in Dumnezeu si in Neam, modele de curaj si demnitate. Sambata, 7 octmbrie, in cadrul proiectului ”Credinta si Patrie”, patru elevi din clasa a X-a de la Colegiul Național Militar ”Mihai…

- Veteranul de razboi Emil Dragan, in varsta de 97 de ani, din Galda de Jos a primit in vizita, in 7 octombrie, patru patru elevi din clasa a X-a de la Colegiul National Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia, insotiti de catre profesorul de istorie Dan Anca si de catre Petruta Pop, initiatoarea proiectului…

- "Preasfanta, Preacurata si Preaminunata Fecioara si Maica a Domnului nostru Iisus Hristos, Te rugam asculta rugaciunea nevrednicilor robi (numele) si vindeca-ne pe noi, pe cei din familiile noastre si pe toti suferinzii din lumea asta bolnava, de bolile grele, de bolile stiute si nestiute de noi.…