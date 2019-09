Stiri pe aceeasi tema

- O invatatoare in varsta de 43 de ani din Satu Mare a fost retinuta pentru 24 de ore, dupa ce a pulverizat spray lacrimogen catre doi copii, de 6 ani si de 7 ani, in timpul orei de curs, ea spunand anchetatorilor ca cei doi elevi deranjau ora de curs. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- O defecțiune tehnica a curmat viața unui barbat, iar alte trei au fost traumatizate. Inspectoratul General de Poliție vine cu detalii despre accidentul din apropierea localitații Fundul Galbenei.

- Radu Duțu, polițistul de 31 de ani din București care anul trecut a fost sancționat dupa ce s-a implicat in campania "Fara penali in funcții publice", a vorbit - intr-un intervu pentru Recorder - despre atmosfera din Poliție, acum, dupa ce dosarul Caracal incepe sa iasa din zona emoției naționale și…

Un barbat a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol. Masura a fost dispusa de Judecatoria Turda, dupa ce barbatul a fost prezentat in fața instanței. Poliția și Parchetul au...

- Vor mai avea cetatenii incredere in Politie si in politisti? Imaginea Romaniei este grav afectata de mai bine de o saptamana de cand s-au aflat de crimele odioase din Caracal. Tot de atunci Politia se afla intr-un con de umbra iar oamenii sunt din ce in ce mai suspiciosi si rezervati cand vine vorba…

- Cazul criminalului de la Caracal a șocat intreaga țara! Alexandra Maceșanu a apelat la Poliție joi seara și a dat indicii despre locația unde este ținuta captiva, dar a fost gasit abia a doua zi, mult prea tarziu! Anchetatorii au gasit in casa criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca, ramașițe umane…

Suspectul in cazul crimei de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost retinut pentru 24 de ore. El este acuzat de viol si trafic de minori. In cursul nopții, dosarul penal a fost preluat de D.I.I.C.O.T. Parchetul de pe langa Tribunalul Olt a declinat catre DIICOT Craiova ...