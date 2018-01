Pedofilul din Drumul Taberei, polițist. Ciutacu, IRONIE despre Godină Polițistul a precizat ca a trimis imediat mesajul pe care l-a primit cu privire la presupusul pedofil: ”Am trimis mesajul pentru a ajunge la anchetatori dupa 7 minute din momentul in care l-am primit și am fost convins ca merita luat in calcul. Asemanarea era destul de mare.” [citeste si] ”Recunosc ca imi e jena și ca mi se pare incredibil. Acest individ tocmai a pus o pata imensa pe imaginea unei instituții pentru care unii se dedica trup și suflet. Cred ca sunt mulți polițiști carora acum le e rușine. Nu imi explic cum a ajuns asemenea individ bolnav sa lucreze in poliție. Nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- ”Printre zecile de mesaje pe care le-am primit de la oameni care au vrut sa ajute la prinderea autorului, s-a aflat și cel cu varianta corecta. Persoana imi daduse profilul de Facebook al celui pe care il banuia și imi spusese ca autorul lucreaza la Brigada Rutiera. Am zambit inițial, dar l-am luat…

- Marian Godina a reactionat la incidentul petrecut in urma cu trei zile, cand Eugen Stan, un barbat in varsta de 45 de ani, a abuzat doi copii intr-un lift dintr-un bloc al cartierului Drumul Taberei. Acesta spune ca primise pagina de socializare a barbatului respectiv, trimitand-o mai departe, pentru…

- Marian Godina știa cine este pedofilul din București. Acesta a reacționat imediat pe contul de socializare, unde a scris un mesaj in care se declara revoltat de cele intamplate. Marian Godina a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj in care povesteste cum a sesizat autoritatile, dezvaluindu-le…

- Pe cat socant, pe atat de scandalos! Eugen Stan, pedofilul din Capitala, avea un protector ”inalt” la Minister, care in 2016 i-a ”ingropat” un dosar de viol. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat detaliile ascunse din viata pedofilului care a agresat doi copii, vineri dimineata, intr-un lift,…

- Guvernul primeste o lovitura dura in scandalul iscat dupa ce autoritatile au descoperit ca suspectul care ar fi agresat doi copii, in Capitala, este politist in cadrul Brigazii Rutiere. Deputatul liberal Ovidiu Raetchi sustine ca este nevoie de o schimbare a conducerii MAI si nu numai. "Carmen Dan:…

- Pedofilul din lift ar fi agent de Poliție. Barbatul a fost recunoscut de colegii de la Brigada Rutiera, potrivit aceleiași surse. Pedofilul din lift, din Drumul Taberei, a fost prins, dupa mai multe zile in care a fost cautat de polițiști, dar și dupa o mobilizare pe rețelele de socializare. Barbatul…

