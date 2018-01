Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Barbatul prins luni de polițiștii bucureșteni a recunoscut ca i-a agresat pe cei doi de noua, respectiv cinci ani, in liftul unui bloc din Drumul Taberei, din Capitala. Un suspect ale carui semnalmente corespund celor surprinse de camerele de supraveghere in cazul de pedofilie din Drumul Taberei…

- Procurorii au extins cercetarile in cazul pedofilului din Drumul Taberei, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii intr-un perimetru…

- Procuroarea Mihaela Iorga Moraru a formulat o noua actiune in instanta impotriva sefei DNA, precum si a adjunctului ei, Marius Iacob, pentru anularea Ordinului nr. 301/5.07.2017, prin care aceasta a fost revocata din functia de procuror la Directia Nationala Anticoruptie, dupa ce, in septembrie 2017, si-a…

- Catedrala Manturii Neamului va fi inaugurata in 30 noiembrie, a spus Patriarhul Daniel, adaugand ca acest edificiu este “o necesitate liturgica practica, dar si un simbol al spiritualitatii si comuniunii romanesti”, potrivit agenției News.ro. La slujba oficiata la Catedrala Patriarhala inainte de trecerea…

- Afacerile colaborative, de la servicii de car sharing pana la cele de cazare, se vor inmulți anul viitor, aparand inclusiv inițiative romanești, arata o analiza a agenției de marketing Perceptum. Accesul rapid, organizarea eficienta și convenabila, precum și utilizarea resurselor existente constituie…

- Cea mai buna veste pentru locuitorii din zona Prelungirea Ghencea-Domnești, dar și pentru șoferii care folosesc Centura Capitalei, a venit in sfarșit, dupa ani de așteptare. Ordinul de incepere pentru constructia Pasajului Domnesti va fi dat in prima saptamana din luna ianuarie 2018 și nimic nu mai…

- Daca acum PNL și liderul partidului se opun vehement eliminarii președintelui Romaniei din procedura de numire a procurorilor-șefi, in urma cu patru ani, Ludovic Orban spunea exact contrariul. Imediat dupa ce, pe 23 august, ministrul justiției, Tudorel Toader, venea cu propunerea de eliminare a președintelui…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Firma de consultanța EY Romania a publicat luni o analiza a modificarilor fiscale propuse de Guvern, sub semnatura lui Alex Milcev, Partener in cadrul companiei. Sursa Zilei publica acest text fara modificari. Subiectul care a ținut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o…

- Procurorii anticorupție au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale, precum și punerea in mișcare a acțiunii penale fața de societatea Teldrum și de reprezentanții acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a susținut, la o „masa rotunda”, la Targu Mures, alaturi de mai multi jurnalisti, ca modificarea legilor justitiei slabeste independenta sistemului judiciar si lupta anticoruptie, chestiuni de care ar putea profita Rusia. Un reporter i-a reamintit lui Hans Klemm…

- Brigada de Politie Rutiera a Capitalei anunta ca traficul rutier din zona Palatului Regal a fost deviat pe Calea Victoriei intre strazile Rosetti si Dem I. Dobrescu, restrictiile fiind valabile aproximativ doua ore, avand in vedere repetitiile pentru funeraliile Regelui Mihai.

- Premierul Mihai Tudose a anunțat miercuri, la debutul ședinței de Guvern, ca va fi decretat doliu național in zilele de 14, 15 și 16 decembrie, cand sunt programate funeraliile Regelui Mihai. “Astazi, pe ordinea de zi, daca Secretariatul General al Guvernului s-a mișcat corespunzator, va fi decretata…

- Fostul ministru Cristian David a fost condamnat, marți, la cinci ani de inchisoare in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita. Decizia nu este definitiva. Inalta Curte l-a condamnat, marți, pe fostul ministru de interne, Cristian David, in dosarul fostului președinte al…

- Nu mai puțin de 102.011 elevi care erau inscrisi in scoli in anul trecut nu au fost regasiti in anul școlar 2017-2018: 13.471 dintre ei au abandonat sistemul de educatie, peste 8.000 s-au retras, iar aproximativ 21.500 nu s-au mai prezentat la ore, potrivit datelor prezentate de ministrul educatiei,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a confirmat, sambata seara, ca targul de Craciun ce urma sa fie organizat in Piața Victoriei va fi relocat, dar a subliniat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca acest lucru nu schimba faptul ca in Piața Victoriei a fost incalcata legea de catre…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și deputatul Liviu Pleșoianu l-au atacat frontal pe premierul Mihai Tudose, intr-o discuție intre comunicatorii partidului, care a avut loc in seara zilei de 30 noiembrie. Potrivit dcnews.ro, tensiunile au fost generate de declarațiile publice ale premierului…

- Senatorul Șerban Nicolae a reacționat și el la adresa Departamentului de Stat al SUA și, in special, la adresa ambasadorului american Hans Klemm, dupa ce colegul sau de partid, Florin Iordache, a raspuns criticilor venite printr-o declarație publica de la Washington. Șerban Nicolae spune ca mesajul…

- Peste 670.000 de romani inregistreaza restanțe la banci și IFN-uri, iar numarul acestora crește de la o luna la alta, pe fondul aprecierii puternice a euro si a majorarii cheltuielilor de consum, potrivit unei analize a companiei de consultanța KeysFin. Imposibilitatea de a mai plati ratele la timp…

- Peste 10.000 de manifestanți au blocat, duminica seara, centrul Capitalei, protestand fața de Guvernul PSD și fața de parlamentarii de la putere. Totodata, și in mai multe orașe din țara mai multe persoane au ieșit in strada. Circulația pe Bulevardul Kiseleff a fost oprita. Protestele au fost anunțate…

- Recenta lansare a unui site care se dorește a lupta contra hoției și corupției a facut senzație la sfarșitul saptamanii trecute, fiind foarte apreciat și promovat de foarte multe platforme de știri, dar și de organizații sau grupuri care au organizat anul acesta diverse proteste in strada. Puțini știu…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, a declarat, luni, ca, din informatiile pe care le are, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor fi invitati la parada de Ziua Nationala, spre deosebire de anul trecut cand Presedintia nu a transmis invitatii catre acestia pe motiv ca au probleme penale. “Nu as vrea…

- Cinci saci cu mii de cartele telefonice, de la toți operatorii de telefonie mobila au fost gasiți pe o strada din Capitala, in fața unui bloc. Sacii au fost gasiți de un barbat care a sunat imediat la 112. Descoperirea neobișnuita a fost facuta in zona Pieței Mihail Kogalniceanu, in sectorul 1 al Bucureștiului.…

- Primaria Sectorului 6 a modernizat integral fostul Parc Giulești, denumit acum Parcul “Marin Preda”, care a fost inaugurat weekendul trecut și a fost deschis pentru public. Cu o suprafața totala de 40.000 metri patrați, noul Parc “Marin Preda” le ofera locuitorilor din zona multiple posibilitați pentru…

- Compania spaniola Atradius, activa in domeniul asigurarilor de credit comercial a anunțat miercuri deschiderea unei sucursale in București, continuand procesul de extindere la nivel internațional. Avand sediul in cladirea SkyTower, amplasata in nordul Capitalei, Atradius Romania ofera servicii de asigurare…

- Palamentul European a cerut marți instituirea la nivelul UE a unor reguli pentru a proteja mai bine consumatorii impotriva escrocheriilor și a identifica și opri mai repede comercianții falși. Deputații au revizuit regulamentul privind cooperarea pentru protecția consumatorilor (CPC), cu 591 de voturi…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a incasat, marți, o noua lovitura. Unul dintre procurorii caruia i-a cerut revocarea, dupa scandalul inregistrarilor de la celebra ședința in care cerea anchetarea unor miniștri, Mihaiela Moraru Iorga s-a intors la serviciu, la DNA.…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a facut, luni, intr-o conferința de presa organizata la Palatul Parlamentului, primele declarații publice dupa ce procurorii l-au anunțat ca este urmarit penal in dosarul “Teldrum”. Principalele declarații ale lui Liviu Dragnea: „Astazi, am fost la DNA sa-mi iau in primire…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la Direcția Naționala Anticorupție (DNA), fiind citat de procurori intr-un dosar de corupție. Dragnea a parasit sediul DNA dupa aproximativ 30 de minute, fara a face vreo declarație presei. Potrivit unor surse judiciare, liderul PSD…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a avut, joi, o reacție dura la adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), la finalul ședinței in care membrii acestuia au avizat negativ și varianta parlamentara a proiectului de modificare a Legilor justiției. “Personal, eram convins ca rezultatul va fi…

- Proiectul de Ordonanța privind modificarea Codului fiscal va fi discutat in ședința de Guvern de miercuri, inclusiv cu transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, a declarat luni, la Parlament, ministrul finanțelor, Ionuț Mișa. “Am avut o discuție cu premierul. Premierul a purtat o discuție…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir o acuza pe judecatoare Andreea Chiș, membru al CSM, de minciuni, avansate in timpul ședinței din 31 octombrie. Dragomir face referire la ședința Consiliului Superior al Magistraturii in care s-a decis ca a incalcat independența justiției. Potrivit inregistrarii video,…

- Performanta mondiala pentru Antena 3 la gala Asociatiei Internationale a Radiodifuzorilor. Mihai Gadea a obtinut premiul de „Prezentatorul anului 2017”, la gala AIB Londra. Realizatorul „Sinteza Zilei” a fost premiat de un juriu format din profesionisti media din intreaga lume. A fost o sectiune extrem…

- Șoferul unei camionete a lovit bicicliști și trecatori marți in Manhattan, omorand opt persoane, dintre care șase straini, și ranind alte 11, in primul atentat comis la New York dupa 2001, potrivit agențiilor de presa internaționale. Printre cele opt persoane decedate se afla cinci argentinieni și un…

- In ultimele 30 de zile, autoritatile romane au impiedicat peste 40 milioane de tigari de contrabanda sa ajunga pe piața neagra din Romania, potrivit unui comunicat transmis marți de compania British American Tobacco. Valoarea capturilor se ridica la 20 milioane de lei și reprezinta aproximativ 30% din…

- Preturile in industrie, servicii si vanzare cu amanuntul vor creste moderat, precum si activitatea din aceste domenii, in perioada octombrie – decembrie 2017, potrivit tendintelor economice publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). In cadrul anchetei de conjunctura din octombrie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit, marți dupa-amiaza, atenționarea nowcasting Cod galben de vant puternic pentru municipiul București pana la ora 23.00. Potrivit meteorologilor, intre orele 18.00 – 23.00, in zona Capitalei se vor semnala intensificari ale vantului care temporar vor…

- Ministrul Finantelor Ionut Misa a declarat, in plenul Camerei Deputatilor, ca, la 30 septembrie, valoarea arieratelor nerecuperabile din TVA reprezenta 7,1 miliarde de lei. Mișa crede ca plata defalcata a taxei va pune pe picior de egalitate contribuabilii, prin combaterea concurentei neloiale. “Diferenta…

- Președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, dupa audierea Elenei Udrea, ca aceasta a povestit, in mare, cum a fost construit și cum funcționa sistemul, oferind și date concrete, inclusiv nume de persoane. Potrivit lui Manda, Elena Udrea a spus ca „existau…

- Mihaela Ramona Beldie, procurorul DNA care instrumenteaza dosarul „Insula Belina” – atat de controversat, in primul rand, prin prisma greșelilor, inclusiv de incadrarea a faptelor, facute de anchetator – a scapat de sancțiuni, in septembrie 2013, dupa ce a dezvaluit, intr-o conferința de presa, identitatea…

- Senatorii și deputații au adoptat, in ședința de miercuri, proiectul de hotarare privind numirea președintelui, a unui vicepreședinte și a doi membri in Comitetul de reglementare al Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei. In funcția de președinte al ANRE a fost ales Dumitru Chirița,…

- Plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților a modificat, miercuri, regulamentul de funcționare al Comisiei de Control a SRI. Una dintre principalele modificari o constituie obligația oricarei persoane despre care Comisia considera ca are informații relevante de a se prezenta la audieri, deși parlamentarii…

- Brigada de Politie Rutiera a Capitalei anunta ca traficul rutier si pietonal vor fi restrictionate, cu intermitente, miercuri, intre orele 8.00 si 16.00, in zona strazii Sfanta Ecaterina, unde sunt programate filmari pentru pelicula „Morometii 2".

- Firmele nu vor mai fi sanctionate de autoritati la primul control, daca neregulile nu sunt grave, ci vor avea la dispozitie 90 de zile pentru a se conforma, odata cu intrarea in vigoare a Legii prevenirii, a declarat marti ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, intr-o…

- La solicitarea premierului Mihai Tudose, Liviu Dragnea și-ar fi pus pe masa, in ședința Comitetului Executiv Național (CEx), demisia de la varful PSD. Dezvaluirea ca Tudose i-a cerut demisia lui Dragnea a fost facuta, marți, la Antena 3, de sociologul Marius Pieleanu, informația fiind apoi confirmata…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat, joi, ca formațiunea pe care o conduce iși menține sprijinul politic pentru ministrul pentru relația cu parlamentul, Viorel Ilie. El a precizat ca, in cazul acestuia, a existat și un vot in Senat impotriva cererii DNA de incepere a urmarii penale.…

- Sevil Shhaideh, vicepremier și ministru al dezvoltarii, a fost citata pentru miercuri, la ora 14.00, la DNA, relateaza evz.ro. Potrivit evz.ro, lui Shhaideh i s-ar putea schimba calitatea procesuala in dosarul „Belina”. Momentan, vicepremierul este suspect. Sevil Shhaideh ar putea deveni, insa, inculpat,…

- Fostul ministru al cercetarii Mihnea Costoiu s-a prezentat marți la Direcția Naționala Anticorupție. Surse judiciare citate de Agerpres au precizat ca el urmeaza sa fie audiat de procurori intr-un dosar in care se investigheaza modalitatea prin care a fost concesionata Baza Sportiva “Cutezatorii”. La…