Un cunoscut dealer de droguri din Timișoara a fost reținut din nou de autoritați, pentru trafic de stupefiante, acesta fiind prins in flagrant in timp ...

- Mircea Badea a postat, pe Facebook, doua poze cu o vedeta de la TVR, Emma Zeicescu, și cu un prezentator, Claudiu Popa, de la Realitatea TV, urmate de alte doua fotografii in care apareau țigari de marijuana. Ulterior, Victor Ciutacu a postat o informație in care specifica faptul ca cei doi ”au fost…

Din aceasta vara, in padurile de pe raza comunelor Densuș din județul Hunedoara si Armeniș din Caraș-Severin pot fi vazuți patru viței de zimbri ...

- Un cetatean german a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant cand primea 10.000 de euro pretinsi de la o persoana cercetata penal. Barbatul ceruse initial 200.000 de euro pentru a interveni pe langa procurorul de caz in favoarea persoanei care i-a dat banii.

- La data de 02.08.2018, ofiteri de politie ai Directiei Generale Anticoruptie ndash; Structura centrala, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au prins in flagrant un tanar in varsta de 20 ani, in timp ce oferea unui ofiter de politie din cadrul…

- Procurorii l-au trimis in judecata pentru dare de mita si furt pe un barbat care lucreaza la o firma de constructii ce efectueaza lucrari la caminele studenti din Galati, dupa ce muncitorul a fost prins cand fura din materialele de constructie.

- Un comisar de poliție din Sibiu a fost reținut de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia pentru luare de mita. Barbatul a fost prins in flagant. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 12 iulie 2018, a inculpatului CRACIUN CONSTANTIN, la data faptelor comisar de poliție in cadrul Poliției Municipiului…