- Politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat ieri, 10 ianuarie a.c., ora 20.45, un barbat, de 33 de ani, din Constanta, care ar fi smuls poseta unei femei, de 55 de ani, pe un bulevard din Constanta.Prejudiciul, constand in mai multe carduri…

- La data de 8 ianuarie, politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale si cei ai Politiei municipiului Mangalia au depistat un barbat, de 39 de ani, din Constanta, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de 4 ani, 7 luni si 10 zile inchisoare pentru savarsirea…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au depistat un barbat banuit de furt, la scurt timp de la comiterea faptei. La data de 5 ianuarie, in jurul orei 16:00, un barbat ar fi sustras o bicicleta din parcarea unui supermarket din cartierul Marasti, din Cluj-Napoca. Politistii au demarat…

- Politist accidentat intentionat in Suceava. Un sofer nu a vrut sa opreasca la semnalele agentului si a fugit dupa ce l-a lovit cu masina. Politistii il cauta acum pe cel care l-a accidentat pe colegul lor.Citeste si: Alina Mungiu Pippidi da LOVITURA protestatarilor: 'Mercenari Gold, care manipuleaza…

- In urma investigatiilor efectuate, politistii au retinut pentru 24 de ore un barbat banuit de comiterea infractiunilor de viol si furt calificat. Violatorul se numește Emil Berki, are 29 de ani și este din Cluj-Napoca. La data de 3 ianuarie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei…

- La data de 28 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat un tanar, de 18 ani, din Constanta, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis masura internarii intr un centru de detentie pe o durata de 4 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de…

- In cursul zilei de ieri, mai multi constanteni s au ales cu dosare penale dupa ce politistii i au depistat cu nereguli in trafic.La data de 27 decembrie, politistii din cadrul Politiei municipiului Mangalia au depistat un tanar, in varsta de 22 de ani, din Mangalia, care a condus un autoturism, pe strada…

- La data de 20 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat un barbat, de 45 de ani, din Constanta, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de nerespectarea regimului…

- Polițiștii gorjeni au retinut un barbat, de 33 de ani, din Motru, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat. Suspectul se sustragea cercetarilor, fapt pentru care, pe numele sau a fost emis un mandat de aducere, fiind, totodata, dat in consemn la frontiera. Politisti din cadrul Politiei Municipiului…

- Polițiștii clujeni au reținut doi barbați acuzați de comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violențe și amenințare.”La data de 07.12.2017, în urma activitatilor de cercetare penala efectuate în dosarul penal și a probatoriului…

- La data de 7 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat un barbat, de 36 de ani, din Constanta, pe numele caruia instanta de judecata a emis un mandat de executare a pedepsei de 5 ani si 10 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune. La data…

- Politistii de investigatii criminale din Dej au retinut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infractiunii de santaj. Acesta a fost prins, in flagrant delict, in timp ce primea suma de bani de la persoana vatamata. In cursul zilei de ieri, 5 decembrie, politistii de investigatii criminale…

- Politistii argeseni l-au identificat pe soferul care, pe 19 noiembrie, a produs un accident mortal la Bascov, in urma caruia o persoana a decedat, iar alte trei persoane au fost ranite.Este vorba de un tanar de 23 de ani, din comuna argeseana Baiculesti. Acesta a fost retinut de politistii Serviciului…

- Șoferul care a provocat un accident mortal in comuna argeșeana Bascov, pe 19 noiembrie, a fost prins de polițiști. Cel care a produs accidentul de circulație, in urma caruia un tanar a decedat și alte trei persoane au fost ranite, are 23 de ani și este din comuna Baiculești. Potrivit IPJ Argeș, șoferul…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, un barbat acuzat de comiterea unui furt în data de 21 noiembrie.Conform IPJ Cluj, cel în cauza, un barbat de 36 de ani, din Cluj-Napoca, profitând de aglomerația din stația pentru mijloace de transport în comun „Regionala…

- In cursul zilei de ieri, 28 noiembrie, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au depistat un barbat, de 44 de ani, din Medgidia, care oferea spre comercializare mai multe pachete cu tigarete netimbrate. Politistii au ridicat in vederea confiscarii cantitatea de tigarete si au intocmit…

- In cursul zilei de miercuri, 22 noiembrie, politisti din cadrul Poliției municipiului Gherla au depistat un barbat de 26 ani, din comuna Patrauț, județul Suceava, care poseda un mandat de executare a unei pedepse cu inchisoarea, fiind condamnat de catre Judecatoria Suceava la o pedeapsa 3 ani și 8 luni…

- Polițiștii clujeni au depustat, zilele trecute, un barbat dat în urmarire pentru executarea unei pedepse cu închisoarea.Acesta avea de executat aproape 4 ani de închisoare pentru infracțiuni rutiere.”La data de 22.11.2017, politisti din cadrul Poliției…

- In cursul zilei de ieri, 23 noiembrie, in jurul orei 16:20, politistii din cadrul Politiei municipiului Dej, Biroul Rutier, au depistat un barbat, de 38 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, in timp ce conducea un autovehicul neinmatriculat. Acesta a fost depistat pe strada Valcele, la ieșire din municipiul…

- Un barbat care era dat in urmarire naționala a fost prins de polițiști in Cluj. Joi, 23 noiembrie 2017, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 1 Poliție, au primit un pont despre locul unde s-ar afla urmaritul, un barbat in varsta de 40 de ani, din Apahida. Oamenii legii l-au…

- Ieri, 21 noiembrie 2017, in jurul orei 06.20, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei orasului Baia de Aries au depistat un barbat de 35 de ani, din localitatea Lupsa, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul National 75, din directia Turda – Cimpeni, avand autorizația provizorie de…

- Polițiștii au confiscat peste 1.600 de țigarete de contrabanda, in cadrul unei acțiuni desfașurate pe raza municipiului Turda. La data de 15 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda

- Un individ in varsta de 38 de ani, care ar fi incercat sa violeze o minora de 13 ani, a fost reținut de forțele de ordine. S-a intamplat ieri, in apropiere de sectorul Poliției de Frontiera Valea-Perjei.

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej - Biroul Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis fața de un barbat, de 22 de ani, din Dej.

- Mai multe persoane au fost depistate in acest weekend dupa ce au sustras produse din diferite centre comerciale. Inculpatii s au ales cu dosare penale.La data 11 noiembrie, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au depistat o femeie, de 35 de ani, care ar fi sustras dintr un magazin,…

- Ieri, 8 noiembrie 2017, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes au luat masura retinerii fata de un barbat de 46 de ani, din comuna Jina, judetul Sibiu si fata de o femeie de 27 de ani, din comuna Sasciori, banuiti de comiterea furtului unui numar de 50 de oi, in valoare de 15.000 de lei, din gradina…

- Polițiștii au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat din comuna Vultureni banuit de comiterea infracțiunii de vatamare corporala. La data de 7 noiembrie, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigații Criminale, in colaborare…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Babeni, Secției 2 Poliție Rurala Milcoiu și Posturilor de poliție Galicea, Stoilești și Budești au aplicat sancțiuni contravenționale in valoare de 2.370 de lei și au intocmit un dosar penal. La data de 3 noiembrie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Milcoiu…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Baile Olanești și Posturilor de poliție Paușești-Maglași și Vladești, au reținut, ieri, pentru 24 de ore, un barbat de 56 de ani, dupa ce acesta ar fi agresat fizic o alta persoana și i-ar fi ...

- REȚINUȚI PENTRU FURT CALIFICAT Doua persoane au fost reținute de polițiștii din cadrul Poliției orașului Panciu, sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. La data de 02 noiembrie a.c., polițiștii din orașul Panciu au efectuat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii furturilor…

- La data de 1 noiembrie, politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat de 40 de ani, care a condus un autoturism neinmatriculat, pe strada Trandafirilor, din localitatea Baneasa. Tot in cursul zilei de ieri, politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru infractiuni de proxenetism si loviri sau alte violente, fapte comise in Italia si Spania. La data de 30 octombrie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul I.P.J. Constanta au depistat…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba readuce in atentia cetatenilor recomandarile pentru prevenirea inselaciunilor comise prin metoda ACCIDENTUL. Duminica trecuta, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de 3 cetateni care au reclamat faptul ca au fost abordati de escroci. O femeie a cazut…

- La data de 29 octombrie 2017, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de o femeie de 69 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca a fost sunata de catre un individ care a pretins ca este avocat si care i-a spus ca fiica sa a provocat un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane. …

- Doi soferi depistati cu nereguli in trafic de politistii constanteni s au ales cu dosare penale.Astfel, la data de 30 octombrie, politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un barbat, de 35 de ani, din localitatea Lumina, judetul Constanta, care a condus un autoturism cu numere provizorii expirate,…

- Politistii de la Transporturi au indisponibilizat 38 de plase de pescuit in lungime totala de 1204 metri si o ambarcatiune care figura ca fiind furata, in urma unei perchezitii domiciliare la locuinta unui barbat din judetul Constanta. La data de 28 octombrie a.c., politistii din cadrul Sectiei Regionale…

- Polițiștii clujeni au efectuat o serie de controale în trafic, în acest sfârșit de saptamâna pentru prevenirea accidentelor de circulatie si responsabilizarea participantilor la trafic.Conform IPJ Cluj,, în cadrul actiunilor derulate, politistii au constatat…

- Perchezițiile au avut loc miercuri, fiind efectuate de polițiștii orașului Sebiș, ajutați și de un tehnician criminalist din cadrul Poliției orașului Ineu și un conductor de caine din cadrul Serviciului Criminalistic – sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Un tanar de numai 18 ani din Bistrita si un barbat din judetul Mures au fost identifcati de politistii bistriteni ca fiind autorii unor furturi. Bistriteanul ar fi furat un telefin mobil in primavara anului trecut, in timp ce mureseanul ar fi autorul unui furt dintr-o locuinta din comuna Lechinta, in…

- Vasile Ionut Murariu, un barbat de 35 de ani, din localitatea Zamostea, judetul Suceava, proaspat eliberat din penitenciar, a ajuns in arestul Politiei la nici 24 de ore dupa ce a fost pus in libertate, scrie Mediafax. El a executat o sentinta de sase ani si noua luni pentru vatamare corporala.…

- Polițiștii timișoreni au descins la 12 adrese intr-un dosar ce vizeaza uzul de arma și șantaj. Cinci persoane vor ajunge la audieri. Miercuri dimineata, politistii Directiei de Investigatii Criminale și ai Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, cu…

- Doi barbați din județul Constanța sunt cercetați de procurori dupa ce au urinat pe mașina Poliției și au lovit un polițist care a intervenit dupa ce a observat incidentul. Astfel, polițiștii din cadrul Secției 9 Rurala Topraisar efectueaza cercetari privind doi barbați de 29, respectiv 52…

- La data de 15 octombrie, in baza probatoriului administrat, polițiștii au reținut, pentru 24 de ore, un barbat, de 32 de ani, din Cluj-Napoca, cercetat pentru savarșirea a doua infracțiuni de furt calificat. Conform cercetarilor efectuate, in noaptea de 21/22 septembrie a.c., cel in cauza ar fi patruns…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au identificat și reținut un barbat banuit de comiterea unor furturi. La data de 15 octombrie, in baza probatoriului administrat, polițiștii au reținut, pentru 24 de ore, un barbat, de 32 de ani, din Cluj-Napoca, cercetat pentru savarșirea a doua…

- In cursul zilei de ieri, politistii constanteni au descoperit mai multe nereguli pe strazile din judet.Astfel, la data de 15 octombrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au depistat un barbat de 26 de ani, care a condus un moped neinmatriculat, pe DN 22, fara a detine permis…