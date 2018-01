Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu a relatat, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, povestile infioratoare ale unor copii din doua centre de plasament pe care le-a vizitat in Bucuresti si Ilfov. Unii tineri i-au spus despre cum se fura mancarea, iar altii au dezvaluit abuzurile la care sunt supusi.

- Mama copiilor agresați in lift de un necunoscut, a povestit ce au relatat micuții despre incidentul din Drumul Taberei. Copiii sunt speriați și au explicat de ce nu au reacționat, baiatul crezand ca viața surorii sale este in pericol, dupa ce fata a fost ținuta pe pervazul blocului, la etajul 8."O…

- Compania americana Amazon, cel mai mare retailer din lume, a inceput angajarile pentru viitorul sediu de la Bucuresti. Pe site-ul companiei sunt deja postate 20 de anunturi de angajare. "Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie in Bucuresti, Romania. Acest birou gazduieste deja mai…

- Pe Andra si pe Catalin Maruta, Noul An ii prinde…la munca. Ea are concerete la Bucuresti si la Buzau, iar el are spectacol tot la Buzau, deci, din fericire, Revelionul ii prinde impreuna. Prezentatorul a facut si o urare, cu ocazia incheierii lui 2017, care a fost un an plin de bucurii, dar si de clipe…

- Autor: Petru ROMOȘAN In 21 februarie 1997, abia instalata guvernare prooccidentala a noului presedinte Emil Constantinescu i-a redat fostului rege al Romaniei, Mihai de Hohenzollern, devenit Mihai I al Romaniei, cetatenia pierduta dupa abdicarea fortata din 30 decembrie 1947. Fostul suveran al Romaniei…

- Cum arata mama lui Adrian Despot. Finala Vocea Romaniei 2017 este vineri seara, pe 15 decembrie. Adrian Despot s-a afla la prima sa experiența ca antrenor la Vocea Romaniei, iar emoțiile sunt foarte mari. Concurenta lui din finala e Andrada Crețu. Și cum in aceasta seara aflam cine este caștigatorul…

- Reacția Amaliei Enache dupa crima de la metrou. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, cu puțin timp inainte ca suspecta sa fie prinsa de polițiști. Motivele care au impins-o pe criminala de la metrou sa comita oribila fapta de marți seara sunt in continuare invaluite in mister. Dupa mai…

- Sambata dupa-amiaza, la Bucuresti, au avut loc doua competitii de atletism. Este vorba de Cupa de Iarna, pentru juniori, si Cupa Proatletic, pentru copii. La ambele competitii, CSS Constantin Istrati a fost bine reprezentat, sportivii de la clubul coordonat de prof. Nicolae Pavel urcand de nu mai putin…

- In comuna Scarisoara din judetul Olt, elevii nu lipsesc de la scoala, impulsionati de cadourile pe care le vor primi de la Mos Craciun. Copiii care nu au nicio absenta vor primi cadourile mult dorite, de la hoverborduri, sanii, mingii, dar si ale jucarii. Cadourile vor fi castigate in urma unei tombole.…

- Noi proteste sunt anuntate miercuri seara, dupa ce coalitia PSD-ALDE a fortat votul pe legea 303 privind Statutul magistratilor, prima din pachetul privind Legile Justitiei. Astfel, incepand cu ora 17:00 romanii sunt astepati in fata Parlamentului, dar si la Monumentul Memorandistilor…

- Messenger Kids este o aplicație ''de mesagerie video și text conceputa pentru ca cei mici sa iși poata contacta familia și prietenii aprobați de catre parinții lor'', care pot "controla intreaga lista de contacte", a explicat compania intr-un comunicat.In cadrul acestei versiuni, "nu exista…

- Momente dificile pentru președintele pro-rus, Igor Dodon. Ziua Nationala a Romaniei a fost sarbatorita cu bucurie in satul natal al lui Igor Dodon, Sadova, mai mult ca sigur spre iritarea presedintelui pro-rus al Republicii Moldova.Citește și: Cozmin Gușa 'APRINDE' scandalul momentului de…

- Ca ordonator principal, MAE va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 1,03 miliarde de lei. Potrivit proiectului de buget, principalele proiecte relevante care necesita o finantare semnificativa in urmatorii ani ale institutiei…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, luni, ca pachetul initial de Legi ale Justitiei prezentat de ministrul Justitiei "sugera ca s-ar putea face pasi inapoi". Prin urmare, Washingtonul "urmareste indeaproape" ceea ce se intampla in Parlament si asteapta forma finala a…

- Peste o suta de persoane au participat, sambata, la Galati, la un mars de protest fata de proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie, manifestantii, multi dintre ei insotiti de copii, scandand lozinci precum ”Copiii nostri nu-s cobaii vostri”, ”Libertate” sau ”Jos mainile de pe copiii nostri”.Cei…

- Corona Brasov si-a recuperat punctele pierdute la masa verde in meciul cu Universitatea Cluj, din cadrul Ligii Nationale de handbal feminin, dupa ce Consiliul de Administratie al Federatiei Romana de Handbal a invalidat decizia Comisiei de Competitii cu 14-1 la voturi. Initial, Comisia amintita…

- Mesajul Farmaciei Catena, dupa moartea Stelei Popescu. Marea actrița Stela Popescu a incetat din viața la varsta de 81 de ani. Artista a fost gasita moarta in holul casei sale din centrul Capitalei. Stela Popescu a fost gasita prabușita in holul casei de catre o vecina a acesteia, care a vrut sa o viziteze…

- Jurnalista si documentarista Marilena Rotaru sustine ca Regele Mihai I nu stie absolut nimic despre „trocul” cuplului Margareta-Duda parafat cu Liviu Dragnea si PSD pentru a institutionaliza Casa Regala si pentru a transa problema patrimoniului regal. In sprijinul afirmatiilor sale, Rotaru aminteste…

- Scene halucinante surprinse o strada din Bucuresti! Un sofer tupeist care depasea coloana pe contrasens a sarit la bataie cu o ranga atunci cand o masina care circula regulamentar i-a barat calea. Imaginile au fost surprinse de o camera de bord si postate pe Facebook.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a intalnit, luni, cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, imediat dupa audierea de la DNA. Intalnirea a avut loc in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea si a durat aproximativ o jumatate de ora. Surse politice au sustinut ca intrevederea…

- Un accident rutier a avut loc, marti seara, pe strada Baicului din Bucuresti, dupa ce o soferita nu a acordat prioritate si a fost izbita de un sofer care circula regulamentar. In urma impactului, masina tinerei a luat foc, iar aceasta a decedat. Pasagerul din dreapta, o fata de 18 ani, este in…

- Impresionat de accidentul teribil, petrecut noaptea trecuta in Capitala si revoltat de comentariile aparute in mediul online, dupa ce au fost facute publice imagini de la locul tragediei, Mircea Badea a facut un apel disperat la populatie. Va reamintim ca azi-noapte o femeie a murit, iar o tanara se…

- Mihai Iulian Cioana, un tanar de 23 de ani, din comuna Samarinesti, a ajuns, joi seara, in arestul Poliției Dolj, dupa ce autoritațile din Italia au emis mandat de arestare pentru extradare, privind comiterea infracțiunii de furt. Acesta este acuzat ca a facut parte dintr-o grupare care ar…

- Cornel Gales a rabufnit dupa ce apropiatii l-au informat ca, in mediul virtual, au aparut mai multe conturi cu numele lui. Sotul Ilenei Ciuculete a luat, imediat, atitudine si i-a informat pe cei care ii urmaresc activitatea pe Facebook care este pagina sa oficiala. A

- „Turistii vor ajunge acasa in cateva zile. In cadrul ANAT s-a format o celula de criza care se va ocupa si de aceasta repatriere a celor 39 de turisti din Phuket, dar si de continuarea activitatii companiei Omnia Turism”, au mentionat reprezentantii Asociatiei. Potrivit acestora, s-a…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca soferul autoturismului implicat in accident a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. "In aceasta dimineata, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat de…

- Accidentul a avut loc pe bulevardul Iuliu Maniu, in zona Metro, la iesirea din Bucuresti catre Autostrada 1. Potrivit martorilor de la fata locului, cele doua persoane ar fi incercat sa traverseze neregulamentar strada, iar soferul unui autoturism care se deplasa pe bd. Iuliu Maniu dinspre…

- "Baietii au avut o atitudine buna. Am facut un joc bun, dar n-am fost inspirati in ultimii 30 de metri. Au avut si ei doua ocazii de gol, dar eram peste ei si ne-au prins pe contraatac. Am avut mai multe ocazii decat Voluntariul. Intrebati-l pe Alibec ce se intampla cu el. N-am apucat sa…

- Jurnal bihorean și Bihor Online au publicat inca din primavara pericolul pe care il reprezinta numarul mare de mașini de ambulanța vechi, care ar trebui casate din cauza kilometrilor parcurși, mult peste limita admisa. Asistentul-șef Laszlo Gencsi, de la Serviciul Județean de Ambulanța…

- Liga A Urna 1: Germania, Portugalia, Belgia, Spania Urna 2: Franta, Anglia, Elvetia, Italia Urna 3: Polonia, Islanda, Croatia, Olanda Vo fi impartite in patru grupe a cate trei echipe. Castigatoarea fiecarei grupe merge in final four, care este programat in iunie…

- "Avand in vedere faptul ca statuia «Imparatului Traian» a fost vandalizata in cursul acestei luni, Primaria Capitalei, prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic (AMPT), a dispus efectuarea unor interventii de urgenta pentru remontarea elementului artistic care fusese rupt (coada…

- Dosarul penal este instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov, pentru infractiunea de distrugere. Evenimentul s-a petrecut in noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 1.00, in fata casei jurnalistei Onelia Pescaru, care este director la trustul de presa…

- MIERCURI IN TARA Vremea se va incalzi usor in toata tara, astfel ca, in majoritatea zonelor, se vor inregistra temperaturi in jurul celor normale pentru a doua decada a lunii octombrie; cele maxime se vor incadra intre 13 grade izolat in Maramures si 23 de grade in vestul Olteniei,…