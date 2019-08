Stiri pe aceeasi tema

- Irina Tanase, logodnica lui Liviu Dragnea, pare sa iși fi revenit, dupa condamnarea fostului lider PSD. Irina Tanase și-a inceput cariera profesionala ca secretara a lui Liviu Dragnea și l-a urmat pe acesta inclusiv la Ministerul Dezvoltarii. Ulterior, condamnarii lui Dragnea, Irina Tanase s-a reorientat…

- Incident in judetul Tulcea. Un barbat s ar fi impuscat accidental cu propria arma.Potrivit IPJ Tulcea, in seara zilei de 5 august 2019, un barbat, in varsta de 48 de ani din localitatea Mihai Bravu, ar fi fost ranit in urma unei descarcari accidentale a unei arme de vanatoare, pe care acesta o detinea…

- Șoferul mașinii in care se afla ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, și care a facut luni accident in Capitala dupa ce ar fi incercat o depașire neregulamentara, a ramas fara permis pentru 30 de zile, in cauza fiind deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.Reprezentanți ai…

- Aflata la spital, vedeta de televiziune Adriana Bahmuțeanu a primit vizita Oanei Roman, care a fost operata la aceeași clinica și de același doctor. Adriana Bahhmuțeanu a explicat, in urma cu cateva zile, ca urmeaza sa treaca printr-o intervenție chirurgicala dificila. O plasa pe care medicii i-au pusa…

- Zeci de locuitori ai comunei Salciua, fii ai satului plecați in alte parți, membri ai Societații Cultural – Patriotice „Avram Iancu” din țara noastra ... The post FOTO: Un moț a deschis o biblioteca in propria gospodarie, intr-o localitate din inima Munților Apuseni appeared first on Ziarul Unirea .

- Un medic oradean a murit, vineri dimineata, dupa ce i s-a facut rau in timp ce era in garda la un Centru de Permanenta din Oradea, doctorul fiind gasit prabusit in baie de catre asistentul medical cu care lucra.

- Servicii de "castrare" oferite pentru sotii infideli: gluma unei clinici veterinare din Rusia nu i-a incantat pe doi locuitori din Sankt-Petersburg (nord-vest), care au sesizat Serviciul federal antimonopol (FAS), responsabil in aceasta tara cu