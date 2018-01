Pediatrii germani respind ideea testarii tinerilor refugiati pentru verificarea varstei

Stiri pe aceeasi tema

- Pediatrii germani resping testele pentru refugiatii a caror varsta nu poate fi verificata pe baza de documente, a declarat asociatia medicilor pediatri germani BJKV in remarci publicate joi, informeaza dpa. "Aceasta abordare este dificila din punct de vedere medical si aproape imposibil…

- Ministrul de interne al Germaniei a pledat miercuri pentru efectuarea de teste medicale in vederea verificarii varstei tinerilor solicitanti de azil, in cazul in care exista indoieli in aceasta privinta, cu scopul de a evita fraudele, in pofida refuzului Ordinului National al Medicilor, informeaza…

- Primul exercitiu din 2018 care are ca scop testarea si verificarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila a avut loc miercuri, in intervalul orar 10.00 – 11.00. Au fost actionate sirenele de alarmare publica existente in toate judetele, potrivit news.ro.Potrivit…

- Garda de intervenție Sebeș a intervenit joi, la ora 21.09, in localitatea Sasciori, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabana, proprietatea lui B.E.H. Pompierii militari au acționat cu trei austospeciale de intervenție, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Sasciori.…

- Imaginati-va cum ar fi sa primiti o suma de bani in fiecare luna de la guvern, fara niciun fel de conditii. Conceptul poate parea radical, insa ideea venitului universal de baza (UBI) continua sa prinda teren, scrie CNBC. Experimente in acest sens sunt in curs de desfasurare in mai multe…

- Astfel, oamenii sunt indemnați sa ajunga in total la 1.600 de calorii pe zi pentru mesele principale și 200 de calorii pentru gustarile dintre mese. Caloriile sunt imparțite astfel: 400 de calorii pentru micul dejun, 600 pentru pranz și 600 pentru cina. Totalul este de 1.600 de calorii,…

- O scrisoare deschisa a fost trimisa liderului grupului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa, Guy Verhofstadt, in care i se cere acestuia excluderea partidului condus de Calin Popescu Tariceanu din grupul ALDE din Parlamentul European. Mesajul a fost transmis de Platforma Actiunea Civica…

- Anda Adam apeleaza la o strategie eficienta, care ii permite sa se rasfețe din punct de vedere culinar de sarbatori, fara sa se strezese in ianuarie din cauza kilogramelor in plus. Cantareața este preocupata de modul in care arata, așa ca e atenta la alimentație și merge constant la sala. Conștienta…

- Modificarile aduse legislatiei penale, in contextul transpunerii Directivei UE privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie, nu sunt propuse doar de parlamentarii de la putere, ci si de cei din opozitie, a afirmat, ieri, procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, citat de…

- Aseara la sediul ALDE din Gavana a avut loc ședința saptamanala a organizației de tineret ALDE, la care au participat reprezentanți din conducerea naționala a TLDE. La ședința au fost prezenți, președintelui TLDE Claudiu Daniel ...

- Fata in fata cu actorii din Cluj: "Publicul are nevoie sa vorbeasca, e ca la cabinetele de psihanaliza" Fata in fata cu actorii Teatrului National din Cluj-Napoca. Asadar, in cadrul evenimentului Noaptea Porților Deschise, publicul clujean a putut sta la taclale cu Angelica Nicoara, Anca Hanu,…

- Poliția Locala Turda in data de 07.12.2017, impreuna cu reprezentanții Biroului Roman de Metrologie Legala, Cluj –Napoca, au efectuat verificari privind asigurarea de catre comercianți a exactitații, a uniformitații masurilor și legalitatea mijloacelor de masurare. Read More...

- Donut County este un joc in care controlezi o… gaura in pamant. Miști gaurica și lași sa cada chestii in ea, iar ea se va face din ce in ce mai mare. Ideea jocului a pornit ca o gluma, undeva prin 2012, ca apoi sa fie materializata incet incet. Jocul nu e chiar atat de simplu. Tot ce…

- Tehnologia criptomonedelor ar trebui sa fie reglementata, sa o intelegem, sa vedem care sunt partile ei bune si sa vedem cum poate fi implementata in economia reala, sustine Ilan Laufer,...

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Militar Timisoara au decis, miercuri, retinerea a trei politisti si a unui jandarm, pentru 24 de ore, dupa ce acestia au batut doi tineri pe care ii confundasera cu infractori. Tinerii au ajuns in stare grava la spital, fiind in continuare internati.

- Regele Mihai a murit. Și cu el o pagina a istoriei noastre. Dar urmașii sai nu par capabili sa onoreze proiectul vieții sale. Anume acela de a ține in viața ideea monarhica. Adevarul, trist pentru monarhiști, este ca republicile tind sa ramana republici. O scurta cautare pe Internet privind…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis primarului general al Capitalei Gabriela Firea sa renunte la ideea de a organiza un targ in Piata Victoriei, mentionand ca in caz contrar va fi personal responsabila de ce se va intampla de acum inainte. 0 0 0 0 0 0

- „Situatia oricum este deosebit de grava pentru ca nu-i vorba numai despre un membru al Guvernului este vorba despre Ministrul Afacerilor Interne si membru al CSAT, iar descoperirea unui astfel de dispozitiv activ de ascultare si interceptare, in cazul dumneaei, poate fi considerata ca o bresa in…

- Liceul ”Dumitru Dumitrescu”, din Buftea, a fost sambata, 25 noiembrie, ca de fiecare data, gazda primitoare a Concursului Regional ”Zambete in pași de dans” 2017, eveniment organizat de Palatul Copiilor și Elevilor Ilfov, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov, cu sprijinul Primariei…

- Ne convine sau nu legislația ne obliga sa platim verificarea periodica la gaze. Aceasta operațiune a devenit o povara financiara pentru oameni avand in vedere ca salariile sunt mici. Totuși fiecare locatar trebuie sa fie conștient și de necesitatea verificarii periodice la gaze deoarece, in timp pot…

- "In momentul in care a urcat pe scena si am spus "doamna Stela, poftiti alaturi de noi", a devenit foarte agitata, a inceput sa vorbeasca incoerent. In momentul acela, toata lumea si-a imaginat ca este ceva in neregula cu dumneaei si nu am stiut cum sa gestionam situatia. Mi-am imaginat, in primele…

- Primaria municipiului Zalau a alocat in acest an suma de 144.000 de lei pentru acțiunile ce se desfașoara pe marginea Sarbatorilor de iarna, in municipiu. Din aceasta suma, Primaria va oferi pachete cu produse alimentare și dulciuri pentru Sindicatul Pensionarilor, Uniunea județeana a Pensionarilor,…

- Anual, in intreaga lume, peste 10 milioane de oameni sufera un traumatism cranio-cerebral (TBI). In fiecare an, in Europa, 1,6 milioane de pacienti sunt internati cu diagnostic de traumatism cranio-cerebral, iar dintre acestia aproximativ 70.000 decedeaza.

- Jumatate dintre germani sunt in favoarea convocarii de noi alegeri dupa ce cancelarul Angela Merkel a eșuat sa ajunga la un acord pentru a forma o noua coaliție cu alte doua partide, in timp ce o cincime susțin formarea unui guvern minoritar, arata un sondaj de opinie publicat miercuri și citat de…

- „La capitolul transport am discutat foarte mult, mai ales asupra categoriilor care ar beneficia de reducere. In draftul pe care o sa-l prezentam in curand, elevii și pensionarii vor fi categoriile care vor fi scutite de plata biletelor, dar la pensionari nu vor beneficia de gratuitate pensionarii…

- Parcul urmaza sa cuprinda 335.000 de stejari care simbolizeaza eroii care au pierit in luptele din Primul Razboi Mondial de la Marasti, Marasesti si Soveja. Potrivit unui comunicat al Consiliului Judetean Vrancea, aproximativ 3.000 de voluntari vor fi implicati in campania de plantare de sambata,…

- Tinerele familii care vor sa-și procure locuințe vor putea aplica la programul de stat programul „Prima Casa” chiar de la începutul anului 2018. Anunțul a fost facut de catre președintele Parlamentului, Andrian Candu, la întâlnirea cu studenții de la Universitatea de…

- Zeci de milioane de euro pentru integrarea in munca a tinerilor din Ardeal Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) din Ministerul Dezvoltarii Regionale a lansat cinci ghiduri de finanțare in valoare totala de 551 de milioane de euro pentru proiecte care vizeaza…

- O organizație non-profit deschide un restaurant temporar operat in intregime de angajați infectați cu HIV, in speranța ca va spulbera prejudecațile despre modul de transmitere al acestui virus, informeaza marți Reuters. Situat in Toronto, restaurantul denumit June's, servește clienților feluri de mancare…

- Înca o responsabilitate în plus! Pe lânga activitatea zilnica de presedinte al Asociatiei Obstesti "UNIREA - ODIP" si activist civic, Vlad Biletchi va preda elevilor din Liceul Teoretic "Gh. Asachi" din capitala, ore de educatie civica. Biletchi…

- Fizicianul Stephen Hawking spune ca omenirea va transforma Pamantul intr-o minge de foc. Hawikng spera ca pana atunci, pamantenii vor ajunge sa locuiasca pe alte planete. Suprapopularea și consumul de energie va pune capat vieții pe Pamant, spune fizicianul Stephen Hawking care mai arata și ca pana…

- Carmen Dan precizeaza ca eliminarea conditiei de inaltime va fi mentinuta si pentru viitoarele concursuri din sursa externa si pentru cele din anul 2018 la Academia de Politie si scolile de agenti si subofiteri. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook referitoare la ordinul privind concursurile…

- Aplicatie de succes creata de trei IT-isti clujeni. E vorba despre un program prin care tinerii vor sa ii convinga pe soferi sa-si imparta masinile. Ideea e ca mai multe persoane, care au acelasi traseu, sa foloseasca acelasi autoturism, pentru a reduce aglomeratia.

- Traian Basescu implinește astazi 66 de ani.Redacția EvZ ne indeamna sa-i transmitem un mesaj fostului președinte de ziua domniei sale. Ma conformez invitației. Și ii urez domnului Basescu sa aiba parte de tot binele pe care l-a facut poporului roman. Ce a facut, sa i se faca,…

- Ionut Epureanu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Suceava, a transmis un mesaj tulburator tuturor parintilor. Cand citesti cuvintele pe care le-a spus acesta, te trec fiori reci pe sira spinarii. Ideea i-a venit dupa ce cei cinci tineri au murit arsi de vii si doreste prin…

- Fostul premier catalan Carles Puigdemont ar putea primi azil politic in Belgia numai daca ar exista „semnale clare de persecuție” impotriva sa, a precizat luni comisarul general belgian pentru refugiați și apatrizi, Dirk Van den Bulcke, dupa ce un membru al guvernului belgian a vorbit despre posibilitatea…

- Ambasadoarea SUA la Națiunile Unite, Nikki Haley, a declarat vineri ca nu dorește funcția de secretar de stat a lui Rex Tillerson, al carui mandat este afectat de zvonurile privind neințelegerile cu președintele Donald Trump, relateaza sambata Reuters. Întrebata de jurnaliști…

- Odata cu scaderea semnificativa a temperaturilor, una dintre cele mai frecvente cauze de izbucnire a incendiilor este utilizarea defectuoasa a sobelor si a mijloacelor ori instalatiilor de încalzire. Respectarea regulilor si masurilor de prevenire a incendiilor, precum si adoptarea…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat miercuri, în fața parlamentarilor, ca proiectul legislativ pentru reforma Justiției nu a fost ideea lui, ci a avut o prima varianta elaborata la Ministerul Justiției în anul 2016, când ministru era Florin Iordache. Ministrul…

- Trimisul special al AGERPRES, Dana Piciu, transmite: Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat marți ca a reușit sa obțina sprijinul majoritații din Parlamentul European pentru finanțarea programului privind acordarea de bilete interrail tinerilor care implinesc 18 ani. "Am reușit…

- Ideea introducerii sportului ca materie obligatorie la bacalaureat nu este bine primita de profesori, care arata ca aceasta modificare ar putea crea mari probleme unora dintre tinerii absolvenți de liceu....

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si prim-vicepresedintele partidului, Iulian Dumitrescu, s-au acuzat reciproc, de la tribuna Congresului TNL, de implicare in favoarea unor candidati. Cei doi au fost in tabere diferite: Iulian Dumitrescu l-a sustinut pe Radu Surugiu, iar Ludovic Orban a facut lobby pentru…

- Vineri, 20 octombrie, la Centrul Multifuncțional din Craiova se va disputa gala Golden Fighter, promoție condusa de Alin Falcușan, un promotor care a avut ideea de a pune in scena confruntari de acest gen, intre sportivi din Romania și adversari de peste hotare, reuniți sub același steag național. Dupa…

- „Am explodat pur si simplu de fericire, atunci cand m-am vazut pe varf, la capatul expeditiei (...)... Am avut parte de sentimente nemaipomenite de fericire, de bucurie si de mandrie ca am reusit sa rezist si sa ajung pana pe acoperisul Africii!”, a declarat emoționata Ioana Alexandra. Farmacista…

- Facebook cumpara aplicatia TBH (to be honest), dedicata adolescentilor cu varste de peste 13 ani, prin care acestia pot face sondaje de opinie anonime. Prin aceasta achizitie Facebook mai adauga in portofoliul sau inca o aplicatie menita sa ajute compania sa faca fata concurentei Snapchat, care, potrivit…

- Rata obezitatii in Statele Unite a atins un nou maxim, afectand 39,6% din populatia adulta, potrivit unui raport guvernamental publicat vineri, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Obezitatea reprezinta un motiv de ingrijorare pentru specialisti intrucat este asociata cu afectiuni potential mortale…

- Adrian Balan va evolua astazi pentru ultima oara in echipa secunda a celor de la FC Voluntari in meciul de campionat cu FCSB II din Liga a 3-a. De la inceputul saptamanii viitoare varful de atac va reveni sub comanda lui Claudiu Niculescu la prima echipa a ilfovenilor. Acesta fusese trimis la echipa…

- p { margin-bottom: 0.1in; border: medium none; padding: 0in; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; } Mulți dintre potențialii clienții viziteaza site-ul, vizualizeaza produsele, unii chiar le adauga în coș, dar nu finalizeaza achiziția. Potrivit unei analize realizate…

- A fost Toamna Oradeana 2017. A 27-a editie, dupa numaratoarea unei traditii pe care organizatorii evenimentului par chititi sa o uite. Altadata intinsa pe durata unei luni, cu evenimente din mai multe domenii, Toamna Oradeana a parcurs un traseu rapid spre forma sa actuala, un eveniment de weekend…