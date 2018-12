Stiri pe aceeasi tema

- Frigul de afara a creat aglomeratie in magazinele de haine si incaltaminte. Oamenii spun ca sortimentul este variat, la fel si preturile. "Au dat frigurile. E foarte mare aglomeratie, foarte greu gasim marimea care o cautam. Sunt foarte multe modele.

- Primaria Capitalei anunța ca intenționeaza sa cumpere 100 de garsoniere, apartamente cu doua, trei sau chiar patru camere in București, pana la finele acestui an, pentru a incerca sa raspunda numarului mare de cereri de repartizare de case. Investiția este de 39 milioane de lei, scrie Mediafax.„Compania…

- Cotidianul american, care citeaza surse oficiale anonime, scrie ca serviciile secrete chinezesti si rusesti intercepteaza comunicatiile efectuate de presedintele american de pe iPhone-ul sau si folosesc aceste informatii pentru a-si ajusta politica fata de Statele Unite. Intrebat cum comenteaza aceste…

- Rusia și China au dezmințit joi un articol din New York Times care afirma ca serviciile telefonice din cele doua țari intercepteaza telefonul lui Donald Trump, Beijingul sugerandu-i chiar președintelui american sa-și cumpere un smartphone chinezesc, scrie AFP.

- Indiferent de varsta, faptul ca un copil se va plictisi rapid de o jucarie este o certitudine. Iar atunci, parintii vor rezolva problema cumparand noi si noi jucarii. Cele vechi vor fi uitate si se vor aduna intr-un colt al camerei sau, mai rau, vor fi...

- Registrul Auto Roman, prin vocea directorului tehnic Cristian Bucur, recomanda romanilor sa-și cumpere mașini la mana a doua Euro 6 și Euro 5, iar apoi sa le intrețina corespunzator, deoarece exista riscul ca mașinile neconforme pe partea de emisii poluante sa fie scoase din parcul auto național. Bucur…

- Primaria Capitalei nu renunta la planurile uriase de achizitii de locuinte, indiferent daca sunt pentru cazuri sociale sau personal medical. Astfel, potrivit unui priect municipalitatii, Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti...

- Matematician, fizician si astronom, Isaac Newton este savantul aflat la originea teoriilor stiintifice care aveau sa revolutioneze stiinta, in domeniul opticii, matematicii si in special al mecanicii. Pe cand era student, Newton era atent la felul in care se comporta, dovada in acest sens fiind si o…