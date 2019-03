Stiri pe aceeasi tema

- Statuia fostului preot catolic al sindicatului Solidaritatea, Henryk Jankowski, acuzat de pedofilie, va fi inlaturata dintr-o piata publica din Gdansk, a decis joi consiliul municipal din acest mare port la Marea Baltica, in ciuda unor proteste ale sindicalistilor si conservatorilor, relateaza AFP.…

- Polonezii i-au adus marti un omagiu primarului orasului Gdansk, Pawel Adamowicz, ucis in timpul unui eveniment de caritate, informeaza agentia de presa dpa preluata de Agerpres. Pawel Adamowicz a fost atacat cu cutitul duminica si a murit la spital la o zi dupa atac, in pofida eforturilor…

- Europarlamentarul ALDE Guy Verhofstadt a criticat intențiile guvernului de a da o ordonanța de urgența pentru amnistie, comentând ca astfel „peștele cel mare” poate scapa de justiție. „Faceți curațenie. Fara compromisuri cu forțele corupte”, i-a transmis el lui…