”Va dați seama ce dificil este sa incriminezi prostia? Ea nu e incriminata in nicio legislație penala și ar fi dramatic pentru noi daca am avea o evaluare de competențe. Am ajunge la concluzia ca incompetența este regula și pregatirea profesionala e excepția in anumite domenii, ma refer la procuratura și la poliție. Dupa Caracal, poți sa spui cu certitudine ca ai de-a face cu o precaritate profesionala a organelor de ancheta pe care n-am mai intalnit-o niciodata. Cel puțin in cariera mea de procuror, fiecare facea o școala și știa o meserie.” a spus Norica Nicolai, in interviul pentru DCNews.