Pedepse mai aspre. Hotărârea guvernului austriac Guvernul austriac a anuntat miercuri o inasprire a pedepselor pentru infractiuni comise cu violenta, in special asupra femeilor, evocand o recenta crestere a numarului de cazuri de omor avand ca victime femei si in care suspectii sunt straini, relateaza Reuters. 'Am constatat la inceputul acestui an ca tara noastra a fost lovita de o serie inspaimantatoare de crime. (...) Observam ca foarte, foarte des indivizii implicati in aceste crime violente nu sunt austrieci si vin din alte tari si alte culturi', a subliniat ministrul de interne Herbert Kickl (Partidul Libertatii FPOe, extrema dreapta)… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

