Pedeapsă simbolică pentru adolescentul care şi-a violat fratele de trei ani în timpul prânzului Vladut P. a comis odioasa fapta in vara anului trecut, cand fratele sau avea doar trei ani. Totul a iesit la iveala dupa ce parintii micutului au observat ca acesta sangera, si au chemat o ambulanta. „Noi am adus un muncitor care sa ne ajute la treburi, inca de dimineata. Am daramat un perete si construiam. Pe la 12 ne-am pus toti la masa, iar cel mare si unul dintre cei mici lipseau. Mama lor a mers sa ii caute, si l-a observat pe cel mic, de trei ani, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

