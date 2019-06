Stiri pe aceeasi tema

- Politistii valceni au incatusat miercuri, 19 iunie, un barbat condamnat pentru trafic de persoane de catre Tribunalul Brasov. S-a dovedit ca a pacalit mai multe persoane ca le duce la cules de portocale in Grecia unde vor avea parte de castiguri considerabile. Doar ca nu a fost asa, iar o parte din…

- Un elev din clasa a XII - a de la Liceul Pedagogic "Nicolae Iorga" din municipiul Botoșani, a fost amenintat miercuri dupa-amiaza de un barbat care era inarmat cu un cutit, lanterna cu electrosocuri si box metalic.

- Sapte soferi au fost depistati in trafic, in primele patru luni ale acestui an, de catre politistii rutieri, conducand autovehicule neinmatriculate sau neinregistrate. Alti doi au fost surprinsi in trafic in timp ce conduceau autovehiculele cu numar fals de inmatriculare. Potrivit articolului 334 Cod…

- Soferita care a provocat teribilul accident din Jibou si-a aflat sentinta. Vezi ce pedeapsa a primit tanara care a provocat moartea celor patru prietene Sanda Ungur, soferita care a produs accidentul din Jibou, in care si-au pierdut viata patru tinere studente, scapa de inchisoare. Fata si-a recunoscut…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea a spus ca limbajul folosit de Rareș Bogdan la adresa lui Calin Popescu Tariceanu arata fie ca liberalul este „pe etnobotanice”, fie nu sta in sondaje așa cum afirma.„Dle candidat, ințeleg ca te deranjeaza ca vrem o dezbatere publica despre problema drogurilor…

- In ultimele zile, politisti din cadrul IPJ Prahova au derulat o serie de acțiuni rutiere pentru combaterea indisciplinei bicicliștilor. Ultima actiune de acest gen este inca in derulare la nivelul județului Prahova, incepand de ieri dupa amiaza, pana la finele acestei zile. Ca și in cazul acțiunii derulate…

- Felix Banila, șeful DIICOT, a anunțat ca intreaga captura de aproape o tona de cocaina urma sa fie triplata, intrucat are puritate de 90% ce permite combinarea cu diferite substanțe, iar valoarea totala, pe piața drogurilor, putea ajunge la peste 300 milioane euro.Cocaina provine din America de Sud.„La…

Consilierii județeni au imparțit banii pentru administrațiile locale din zona. Este vorba despre banii repartizați pe unitați administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe...