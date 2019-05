Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar bulgar a fost condamnat luni la 30 de ani de inchisoare, in prima instanta, pentru violarea si uciderea jurnalistei Viktoria Marinova, in octombrie 2018, anunta Tribunalul din orasul Ruse, conform cotidianului Le Figaro.Arestat in Germania, unde fugise dupa comiterea crimei pe 6 octombrie…

- In seara de 14 octombrie 2018, un batran a fost ucis cu cruzime de 3 tineri, doi de 19 ani si altul minor. Miercuri, Tribunalul Neamt a pronuntat prima sentinta in cazul crimei de la Secuieni.

- Gabi Tamaș, 35 de ani, a petrecut noaptea trecuta in spatele gratiilor dupa ce a fost prins baut la volan in Israel, in noaptea de luni spre marți. Azi, fotbalistul iși va afla pedeapsa dupa ce a fost surprins de polițiști gonind baut la volan cu 205 km/h. Corespondentul GSP. ...

- Curtea de Apel Timisoara a emis sentinta finala intr-un dosar penal in care un membru al clanului de romi Carpaci a fost trimis in judecata pentru ultraj. Barbatul a primit, in urma sentintei finale, o amenda de 9.000 de lei.

- Un barbat in varsta de 41 de ani, care venise la inmormantarea mamei celui mai bun prieten de-al sau, a murit intr-un mod cumplit. Omul s-a prabușit chiar in toaleta unui restaurant, unde venise sa bea o cafea.

- O așa zisa mama a fost condamnata la inchisoare pe viața pentru ca și-a lasat bebelușul neingrijit timp de aproape doua saptamani. Aceeași pedeapsa a primit-o și partenerul femeii. Anchetatorii au stabilit ca micuțul a murit in chinuri groaznice, deshidratat și de la o infecție provocata de scutecul…

- Educatoarea din Timisoara acuzata ca, in primavara anului trecut, si-a inecat fiica in varsta de 4 ani pentru a se razbuna pe sot, care intentiona sa divorteze, a fost condamnata la 18 ani si opt luni de inchisoare pentru omor asupra unui membru al familiei. Sentinta magistratilor Curtii de Apel Timisoara este…