- Judecatoria Alba Iulia a pronuntat prim decizie intr-un dosar in care 10 persoane sunt acuzate de inselaciune bancara. Un condamnat din dosarul ”Prostituate pentru VIP-uri” a primit o pedeapsa finala uriasa.

- Anca Doriana Stan, angajata la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), a fost condamnata vineri de Tribunalul Bucuresti la 2 ani si 2 luni inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta, intr-un dosar de coruptie legat de programul "Prima Casa".Judecatorii au decis…

- Judecatorii au emis sentinta finala intr-un dosar in care un barbat de 48 de ani a fost trimis in judecata fiind acuzat de violenta in familie dupa ce si-a snopit in bataie copilul de noua ani.

- Finalul unei tragedii produsa in perioada sarbatorilor Pascale in comuna care adaposteste „Athosul romanesc” - Manastirea Frasinei - s-a scris miercuri, 12 decembrie. Un criminal a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare dupa ce si-a omorat fosta sotie si apoi a incercat sa-si incheie socotelile cu…

- In Spania, o femeie a primit un an si trei luni de inchisoare pentru ca si-a spionat sotul umblandu-i in telefon. Fara stirea lui, femeia a accesat continutul telefonului sau mobil ca sa-si confirme banuielile ca are o amanta.

- In secolul al XIV-lea Europa a fost aproape depopulata din cauza unei molime cumplite. Se estimeaza ca pe batranul continent au murit peste 30 de milioane de oameni. Cumplita boala a fost numita ”Moartea Neagra” si era cauzata de un bacil numit Yersinia pestis. Ciuma a fost privita ca o pedeapsa divina…

- Tribunalul Caras – Severin a pronuntat prima sentinta intr-un dosar in care un barbat este acuzat ca si-a ucis mama adoptiva, pe care a incendiat-o si i-a dat foc. Procesul este acum in faza de apel, la Curtea de Apel Timisoara. Dosarul scoate la iveala detalii cumplite.

- O noua zi in Madagascar aduce surprize uriașe și nu tocmai placute pentru Lemurii de la „Ultimul Trib”! Au dat petrecere de zile mari in cinstea lui Ionuț Iftimoaie, Dima și Sorin au fugit in toiul nopții intr-un teritoriu nepermis și acum a venit momentul...pedepsei!