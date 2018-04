Pedeapsa primită de doi români care au omorât o capră într-un parc zoologic din Berlin Cei doi romani care au omorat o capra intr-un parc zoologic din Berlin au fost condamnati la noua, respectiv zece luni de inchisoare. Romanii desemnati de presa germana doar prin prenume, Nicușor si Mihaița, au intrat in parc, au ucis capra si i-au taiat un picior pe care l-au luat ca sa-l manance. Au fost, insa, imediat arestati si si-au recunoscut vinovatia. In instanta, cei doi romani au cerut clementa, spunand ca au comis crima pentru ca le era foame si nu mai aveau bani. Judecatorul nu a fost, insa, impresionat. Unul din romani a primit o pedeapsa putin mai… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

