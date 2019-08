Stiri pe aceeasi tema

- Doi turisti francezi ar putea sta sase ani de inchisoare, in Italia, dupa ce au furat nisip de pe o plaja din Sardinia. Furtul nisipului alb de pe celebra insula este pedepsit prin lege, din cauza ca plajele...

