Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator american din statul Missouri a condamnat un braconier multirecidivist sa vizioneze cu regularitate "Bambi", celebra pelicula Walt Disney, despre viata unui pui de caprioara a carui mama este ucisa de catre un vanator, relateaza AFP, relateaza News.ro.David Berry este obligat sa…

- Un judecator din Missouri a estimat ca pedeapsa dupa gratii nu este suficienta pentru un recidivist. Braconierul , David Berry, va trebui sa se uite cel putin odata pe luna, la lungmetrajul de animatie al lui Walt Disney, devenit celebru in lumea intreaga. Produs in 1942, desenul animat are ca punct…

- David Berry Jr a fost condamnat la 15 luni de inchisoare dupa ce a pledat vinovat pentru uciderea ilegala de animale salbatice, intr-unul din cele mai grave de cazuri de braconaj de cerbi din istoria statului Missouri: uciderea a sute de cerbi intr-o perioada de trei ani. Un judecator…

- Marius Iliuța Bucureșteanu, fiul unui polițist din Corabia, a fost condamnat de Tribunalul Olt la 10 ani și 8 luni de inchisoare, contopindu-i-se și pedepse anterioare. Pedeapsa poate fi atacata cu apel. Tanarul de 25 ani a injunghiat, in martie ...

- Hacker-ul cunoscut drept “Guccifer” sau “Micul Fum”, Marcel Lehel Lazar, a fost predat autoritatilor judiciare americane pentru a executa pedeapsa de 4 ani si 4 luni de inchisoare la care a fost condamnat in 2016. Guccifer a fost condamnat de catre un tribunal federal din statul Virginia pentru furt…

- Romanul Ionut Gologan, condamnat la moarte prin spanzurare in Malaezia pentru trafic de droguri, scapa de pedeapsa capitala dupa ce guvernul malaezian a decis sa aboleasca pedeapsa cu moartea. Anuntul a fost facut joi de ministrul malaezian al comunicatiilor, Gobind Singh Deo.

- Guvernul din Malaysia a decis sa anuleze pedeapsa cu moartea. Proiectul de lege va fi prezentat in urmatoarea ședința a Parlamentului, care va incepe la 15 octombrie, a declarat Datuk Liew Vui...

- Pedeapsa cu executare pentru un barbat in varsta de 32 de ani, la Timișoara. El a fost ridicat de polițiști și dus la penitenciar, dupa ce a fost dat in urmarire naționala. Individul a fost condamnat pentru infracțiuni rutiere.