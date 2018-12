Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator american din statul Missouri a condamnat un braconier multirecidivist sa vizioneze cu regularitate "Bambi", celebra pelicula Walt Disney, despre viata unui pui de caprioara a carui mama este ucisa de catre un vanator, relateaza AFP, relateaza News.ro.David Berry este obligat sa…

