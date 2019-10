Stiri pe aceeasi tema

- 'Noi, de fiecare data, cand ne intelegem pe sustinere parlamentara - sigur cand suntem in coalitie e o alta discutie -, atunci facem si un acord scris. Din punctul nostru de vedere, asta ar fi solutia optima, solutia cea mai buna: un acord scris. Am vorbit sa ne gandim, eventual, si la un acord scris.…

- Propunere legislativa: „Ziua Marțișorului”, sarbatoare naționala 1 Martie, cunoscuta popular drept „Ziua Marțișorului”, ar putea sa devina sarbatoare naționala. Mai mulți deputați au depus in Parlament o inițiativa legislativa in acest sens. Initiativa a fost semnata de 26 de deputați de la PSD, minoritați…

- # Este obligatoriu ca beneficiarii serviciului de salubrizare sa-si separe deseurile la sursa # Este obligatoriu ca operatorii de colectare si transport sa colecteze separat, conform graficelor de colectare # Este timpul ca autoritatile locale sa aplice amenzi celor care nu respecta aceste obligatii…

- Guvernul a decis, luni, ca in acest an scolar cuantumul minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social de care pot beneficia elevii din invatamantul preuniversitar de stat cu frecventa sa fie cel stabilit de autoritatile administratiei publice locale, aflat in plata in anul…

- Muzeul de Istorie din Suceava a gazduit, astazi, o dezbatere dedicata rolului Bisericii in viața județului și arhiepiscopului Sucevei și Radauților, Inalt Prea Sfinția sa Pimen. Evenimentul a avut loc la inițiativa Consiliului Județean, iar printre participanți s-au numarat alaturi de Inaltul Pimen,…

- Cel puțin 17 persoane au murit in urma inundațiilor provocate de ploile torențiale din Pakistan, au anunțat autoritațile locale, citate de Al Jazeera, potrivit Mediafax.Cea mai mare parte a orașului Karachi, cel mai mare din țara, este inundata. Citește și: Noi declarații facute de…

- Proprietarii apartamentelor din scara unui bloc din Cugir amenința ca vor face un miting de protest, daca autoritațile locale nu vor lua masuri, in cazul unui vecin batran și bolnav, a carui apartament ar fi sursa unui miros ingrozitor care a pus stapanire pe scara blocului in care aceștia locuiesc.…

- Autoritatile locale au difuzat joi inregistrari ale vocii mamei adolescentei franco-irlandeze disparuta de cinci zile intr-o padure tropicala din apropiere de Seremban in Malaezia, in speranta ca fata sa o poata auzi, au informat surse ale politiei citate de AFP, potrivit Agerpres.Membrii…