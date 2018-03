Stiri pe aceeasi tema

- Belarus, ultima tara din Europa unde se aplica pedeapsa capitala, a executat un barbat condamnat la moarte in 2016 pentru uciderea celor doi copii ai sai, a anuntat miercuri o organizatie nonguvernamentala locala.

- Trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, societatea comerciala Bussiness Clasic Star SRL, Danut Stanescu, Bogdan Stanescu si Marius Dina au fost condamnati, ieri, de Tribunalul Constanta, in prima instanta. SC Bussiness Clasic Star SRL a fost condamnata la pedeapsa…

- Un deputat rus a propus introducerea pedepsei cu moartea pentru cetatenii straini care se amesteca in procesul electoral din Federatia Rusa, cu mai putin de doua saptamini inainte de alegerile prezidentiale programate sa aiba loc la 18 martie in aceasta tara, informeaza The Moscow Times, potrivit agerpres.…

- Venitul de baza universal, adica un venit acordat fiecarui om pentru simplul fapt ca exista, este o idee care nu numai ca nu dispare, dar chiar incepe sa se bucure de tot mai multa sustinere in spatiul public. In urma cu zece ani, doar 10% dintre americani erau de acord cu ideea de a primi…

- Magistratii gorjeni au condamnat prin pedepse aproape identice doi șoferi care in urma cu mai bine de trei ani au fost implicati intr-un accident in urma caruia a rezultat moartea unei femei din Craiova. Victima, Silvia Manolache, a...

- Ghiocelul, floarea ce vesteste primavara, este originar din Europa si Asia, rasarind din pamantul inzapezit cand iarna se lasa gonita departe. Numele sau stiintific este Galanthus si inseamna „flori albe ca laptele”. Ghioceii rasar de multe ori inainte de topirea zapezii si rezista foarte bine la temperaturile…

- Hotararea istorica a unei instante de judecata din Germania, ca orasele pot fi obligate sa interzica circulatia masinilor diesel poluante, va avea consecinte in afara tarii, inclusiv in Europa de Est, scrie Ziarul Financiar.

- Alba Iulia este singurul oras din Romania, si unul dintre putinele din Europa, inclus pe lista celor peste 100 de orase care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile, conform unui studiu al Carbon Disclosure Project (CDP).

- Coalitia Democratica din Ungaria (DK, de opozitie) a facut apel la Organizatia pentru Securitate si Cooperare din Europa (OSCE) "sa acorde o atentie speciala" voturilor pe care etnicii unguri din strainatate le vor trimite prin e-mail pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc la 8 aprilie in…

- In stațiunea Sovata din județul Mureș se afla lacul Ursu, un lac unic in lume, care se remarca prin trei detalii speciale. Conform Business Magazin , lacul Ursu este cel mai mare lac helioterm din lume – adica conține un strat de apa calda, sarata, acoperit de un strat de apa rece mai puțin sarata. …

- In municipiul Targoviște se anunța investiții majore, dedicate Centenarului Marii Uniri. Fostul spital de la Manastirea Dealu poate deveni singurul centru de recuperare medicala din Romania a militarilor romani si a militarilor veterani, participanti in teatrele de operatii militare. Acesta ar urma…

- Doi soti din Iasi, care erau judecati pentru evaziune fiscala, au fost condamnati la 4 ani de scoala. Judecatorul care s-a ocupat de caz a decis ca cei doi ieseni sa faca primele 4 clase, potrivit Europa FM.

- Ce a spus Nicolae Dica despre meciul FCSB – CFR Cluj. Antrenorul echipei de fotbal FCSB a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca partida de sambata cu liderul clasamentului nu va decide lupta pentru titlu, dar a recunoscut ca obiectivul formatiei sale este sa intre in play-off de pe primul…

- Doi tineri, implicati intr-un scandal si condamnati de instanta la 2 ani si 6 luni de inchisoare, au fost depusi in penitenciar. Politistii calaraseni au pus in aplicare masura educativa, privativa de libertate, pronuntata pe numele celor doi.

- ”Suntem socati de aceasta pedeapsa pe care o vad ca pe o pedeapsa politica”, a declarat, joi, secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, dupa anunțul privind condamnarea in prima instanța a lui Darius Valcov, ”eminența cenușie” a PSD, care a elaborat Programul de Guvernare al coaliției PSD-ALDE.…

- Organizatia americana pentru apararea drepturilor omului Human Rights Watch (HRW) a facut apel miercuri la autoritatile iraniene sa inceteze executiile in cazul minorilor condamnati la moarte, dupa anuntul privind executarea prin spanzurare a unor criminali minori, relateaza AFP. ''Iranul trebuie…

- Doi siiti au fost condamnati la moarte si alti 19 la inchisoare pe viata in Bahrein la finalul unui proces impotriva unei celule acuzate de atacuri teroriste, a anuntat agentia oficiala BNA preluata de France Presse si Reuters. In total, 58 de persoane au fost condamnate pentru apartenenta la aceasta…

- Cazuri precum cel al criminalului norvegian care a ucis 77 de oameni in 2011 și a primit 20 de ani de inchisoare, pedeapsa maxima in aceasta țara, sunt „un derapaj al democrației și drepturilor omului”, spune Cristian Tudor Popescu.

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, s-a intalnit cu reprezentantul OSCE. OSCE va observa alegerile locale din acest an in Belarus. Despre apropiatele alegeri locale, care vor avea loc in Belarus in 18 februarie, Aleksandr Lukasenko a discutat cu reprezentantul Organizatiei pentru Securitate…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a avertizat marti asupra riscului escaladarii conflictului armat in estul Ucrainei, informeaza agentia Xinhua. "Peste tot observam ca partile se pregatesc sa continue conflictul sau chiar sa-l escaladeze", a declarat prin legatura…

- Prima mare acțiune ornitologica a anului a adus și prima mare surpriza – o specie noua de pasare in fauna Romaniei, un cufundar cu cioc alb. Ornitologul Jozsef Szabo a identificat pe raul Olt primul exemplar din specia cufundar cu cioc alb (Gavia adamsii), specie care nu a mai fost semnalata niciodata…

- Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri gorjeni, Florin Paduraru a murit vineri, in urma unui infarct. Societatea pe care o deținea, Romania Hidro Service SRL, derula afaceri de peste 3 milioane de euro in domeniul fabricarii și comercializarii de garnituri hidraulice, fiind reprezentanta…

- Aceste norme sunt atat se stringente incat doar cativa constructori au momentan tehnologia pentru a atinge noile norme de poluare Euro6d. Singurul constructor din Europa care are atat motoare pe benzina cat si diesel care sunt compatibile cu noile reglementari Euro6d este PSA.…

- Corneliu Vadim Tudor a murit in 2015, insa avia acum s-a aflat ca acesta ar mai fi putut sa traiasca daca n-ar fi facut o greșeala. Poetul și politicianul Corneliu Vadim Tudor s-a stins din viața in data de 14 septembrie 2015 . Avea 65 de ani. Moartea lui a venit ca un traznet, cu atat mai mult cu cat…

- In ianuarie 2017, Belarusul a anuntat anularea obligativitatii vizei pentru sejururile cu o durata de cinci zile maximum pentru cetatenii din 80 de tari, inclusiv pentru 39 de tari europene si Statele Unite. Dupa aceea, Belarusul si Rusia au inceput sa aiba neintelegri in privinta frontierei comune.Aleksandr…

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, a declarat miercuri, in emisiunea „Sinteza zilei”, ca din punctul sau de vedere demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne reprezinta reactia normala dupa scandalul cu pedofilul politist.

- Premierul Mihai Tudose a mai precizat ca el considera ca pentru anumite infractiuni pedeapsa cu moartea este prea putin. "Eu sunt mai non european, dar imi asum. O sa ma coste scump. Eu cred ca si pedeapsa cu moartea e putin. Pentru cei care nenorocesc un copil, care iau o viata. Ii vezi zambind. Pentru…

- „Cred ca pedeapsa cu moartea este puțin pentru anumite infracțiuni. Ma va costa mult ceea ce spun acum, dar imi asum”, a spus, marți seara, premierul MIhai Tudose, la Antena 3. El a precizat ca se refera la ”cei care nenorocesc un copil sau iau o viața, pentru ca ii vezi zambind!”. ”Cred ca pedeapsa…

- Aproximativ 5.000 de traficanți de droguri scapa de pedeapsa cu moartea in Iran dupa ce țara a schimbat legislația facand-o mai blanda, scrie BBC News. Pedeapsa capitala a fost abrogata pentru unele infracțiuni privind traficul de droguri, iar șeful sistemului judiciar a declarat ca toate cazurile pot…

- Realizatorul TV a spus ca nu mai vrea nimic pentru el, dar are o singura dorința. "Pentru mine nu mai vreau nimic. Prin umare, singurul lucru pe care il doresc este ca anul urmator sa fie unul odios pentru foarte multe javre de pe lista mea. Fie ca javrele sa se tavaleasca in chinuri groaznice…

- Cincisprezece barbați care au fost gasiți vinovați de atacuri teroriste in peninsula Sinai au fost executați prin spanzurare. Execuțiile au avut loc in doua inchisori, unde aceștia erau incarcerați, relateaza BBC News. Cei 15 barbați au fost condamnați la pedeapsa capitala, dupa ce ar fi comis atacuri…

- Cincisprezece barbati gasiti vinovati de atacuri teroriste in Egipt impotriva unor politisti si a unor militari au fost executati prin spanzurare marti, au anuntat responsabili din cadrul politiei egiptene, transmite AFP. Aceasta este cea mai importanta executie colectiva produsa in Egipt dupa spanzurarea…

- ”Avem colaborarea economica, culturala, educaționala cu Malaezia. Anual, mii de romani merg acolo pe motive turistice, dar intre cele doua țari nu a existat niciun act pentru cooperare judiciara. In 2012, s-a facut un demers in acest sens, nu s-a finalizat, ceva s-a intamplat in 2016. MAE mi-a propus…

- Extrema-dreapta intra la guvernare in Austria pentru a doua oara in ultimii 20 de ani si obtine pozitii-cheie in executivul conservatorului Sebastian Kurz: Externele, Internele si Apararea vor fi controlate de Partidul Libertatii. Noul cancelar urmeaza sa fie investit luni, la doua luni de la alegeri.…

- Aproape o treime dintre armele folosite de catre organizatia terorista Stat Islamic au fost fabricate în Uniunea Europeana, inclusiv în România, potrivit unui raport al organizatiei Conflict Armament Research (CAR), relateaza site-ul publicatiei The Telegraph. În urma…

- Aproape o treime din armele folosite de gruparea Stat Islamic sunt fabricate în state membre UE, între care România, potrivit unui raport al Conflict Armament Research (CAR). Raportul arata ca militantii Statului Islamic folosesc armament fabricat în tari precum…

- Minerul Tudor Burducea, din Țanțareni, și-a pierdut viața pe 7 ianuarie 2015, in prima zi de lucru dupa sarbatorile de iarna. Angajatul a intrat sa descarce carbunele inghețat dintr-un vagon. Un bulgare uriaș s-a desprins și l-a lovit, barbatul pierzandu-și viața pe loc. Cadrele medicale au intervenit,…

- Raportul arata ca militantii Statului Islamic folosesc armament fabricat in tari precum Romania, Ungaria, Bulgaria si Germania. Singurul producator mai mare de armament de la care se aprovizioneaza gruparea jihadista este China. Raportul de 200 de pagini ofera cel mai cuprinzator studiu verificat…

- Cele mai multe dintre armele recent fabricate si folosite de membrii gruparii teroriste Stat Islamic au fost fabricate in China, Bulgaria si Romania, arata un raport publicat de Conflict Armament Research (CAR), organizatie internationala care documenteaza traficul de arme in zonele de razboi. De altfel,…

- Aproape o treime dintre armele folosite de gruparea jihadista Stat Islamic sunt produse in Uniunea Europeana. Cel puțin așa arata un raport al organizației de monitorizare a traficului de arme in zonele de razboi. Documentul, citat de The Telegraph, mai precizeaza ca printre furnizorii importanți sunt…

- Trei tineri, aflati in executarea unor pedepse privative de libertate in Penitenciarul Focsani, au fost condamnati de magistratii de la Judecatoria Focsani pentru savarsirea infractiunilor de viol si lovire sau alte violente, faptele fiind comise dupa gratii. Unul dintre inculpati…

- Noul presedinte al Forumului Atomic European Teodor Chirica a fost director al Nuclearelectrica. De asemenea, a ocupat de-a lungul timpului mai multe functii cheie in industria nucleara europeana. Teodor Chirica ocupase deja functia de vice-presedinte al Forumului Atomic European (FORATOM).…

- Ceea ce se face la noi, nu e agricultura adevarata. Este concluzia lui Nicanor Buzovoi, directorul unei intreprinderi agricole din Pirlița, Ungheni, el și președintele Asociației producatorilor de cereale din Republica Moldova, pe care a reconfirmat-o dupa ce a participat la Forumul Internațional de…

- Potrivit reprezentantilor Aeroportului International "Traian Vuia" din Timisoara, mai multi oameni de afaceri din Europa au sosit cu aeronave private si au fost primiti in Salonul Oficial. Acestia au plecat ulterior spre judetul Caras-Severin, unde va avea loc partida anuala de vanatoare organizata…

- Statele Unite si Rusia s-au acuzat reciproc, joi, de destabilizarea situatiei din Europa, in marja reuniunii anuale de la Viena a ministrilor de externe din Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), relateaza dpa, conform agerpres.ro. Secretarul general al OSCE, Thomas Greminger,…

- Nu am scris niciodata despre Regele Mihai. O fac acum, pentru prima oara, dupa trecerea sa in Istorie. Am considerat ca nu poti scrie la modul prezent despre cineva care transcede timpul istoric in care suntem situati.