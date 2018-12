Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special care raspunde de ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, Robert Mueller, a recomandat marti o pedeapsa fara detentie pentru Michael Flynn, efemer consilier de securitate al lui Donald Trump, evocand "ajutorul substantial" acordat in investigatii, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a explicat luni, pe contul sau de Twitter, de ce doreste pedeapsa cu inchisoarea pentru fostul sau avocat Michael Cohen, care colaboreaza cu justitia in delicata ancheta privind amestecul Rusiei in alegeri si care a recunoscut saptamana trecuta

- Donald Trump si-a exprimat dorinta, intr-un mesaj postat luni pe Twitter, ca fostul sau avocat Michael Cohen - care colaboreaza cu justitia in delicata ancheta rusa si care a marturisit saptamana trecuta o minciuna stanjenitoare pentru presedintele american - sa fie condamnat la inchisoare, relateaza…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in marja acestei anchete, "ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate aceste lucruri TERIBILE, fara legatura cu Trump, fraude, mari imprumuturi, taxiuri, etc. si sa nu primeasca o lunga pedeapsa cu inchisoarea…

- Presedintele american Donald Trump a explicat luni, pe contul sau de Twitter, de ce doreste pedeapsa cu inchisoarea pentru fostul sau avocat Michael Cohen, care colaboreaza cu justitia in delicata ancheta privind amestecul Rusiei in alegeri si care a recunoscut saptamana trecuta o minciuna care-l pune…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat joi seara pe fostul sau avocat Michael Cohen ca a mintit la audierea din aceeasi zi in cadrul careia a pledat vinovat, in fata unei instante din Manhattan, cu scopul de a i se reduce pedeapsa, informeaza AFP. 'Este o persoana slaba. Incearca sa obtina…

- Cohen a pledat vinovat in fata tribunalului federal din Manhattan, New York, privind declaratii false in fata Congresului intr-o investigatie care incearca sa afle daca echipa de campanie a lui Donald Trump a colaborat cu Rusia in alegerile prezidentiale din 2016. Proiectul Organizatiei Trump implica…

- Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump, un apropiat, o vreme, al presedintelui american, inainte sa-i cada in dizgratie, a fost interogat in mai multe randuri de echipa procurorului special insarcinat cu ancheta rusa Robert