Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor cere masuri drastice pentru cei care nu isi platesc impozitele. Mai exact, pedeapsa cu inchisoarea de pana la sase ani. Un proiect de lege in acest sens a fost depus la Senat si vizeaza atat patronii de firme, cat si persoanele fizice.Citește și: Rareș Bogdan arunca in…

- Documente atasate: Proiect lege nepleta impozitelor „Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 6 ani retinerea si neplata, incasarea si neplata, ori, dupa caz, neretinerea sau neincasarea, in cel mult 30 zile de la termenul scadent prevazut de lege, a impozitelor si/sau…

- Firmele vor putea primi noi subvenții de la stat, daca un proiect de lege care va intra in dezbateri la Senat va fi aprobat. Este vorba despre subvenții pentru angajatorii care primesc la munca șomeri peste 45 de ani și investesc, in formarea acestor salariați, un sfert din valoarea contractului. Aceștia…

- Medicii ar trebui sa poata face rezidențiatul și in cabinetele doctorilor de familie, potrivit unui proiect de lege depus la Senat, semnat de parlamentari de la PSD, UDMR și PNL. Aleșii mai propun ca medicii specialiști de pediatrie și medicii specialiști de interne sa poata obține certificatul de medic…

- Potrivit unei propuneri legislative aflata in dezbatere la Senat, voucherele de vacanța pe care le primesc bugetarii vor putea fi utilizate și pentru acoperirea cheltuielilor taberelor școlare ale copiilor beneficiarilor. In prezent, legislația in vigoare prevede ca voucherele de vacanța pot fi utilizate…

- Psihologii ar putea deveni parteneri cu medicii de medicina muncii, avand atribuții specifice legate de prevenția stresului ocupațional și de implementarea masurilor de reducere a riscurilor profesionale, potrivit unui proiect legislativ depus la Senat. Propunerea legislativa pentru completarea art.13…

- Parlamentarii propun inlocuirea sistemului de notare cu numere ingregi de la 1 la 10, in cadrul orele de educație fizica, cu cel bazat pe calificative. Astfel, susțin aceștia, prin renunțarea notarii cifrice se incurajeaza participarea copiilor obezi la orele de sport. Propunerea legislativa pentru…