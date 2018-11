Stiri pe aceeasi tema

- Puigdemont creeaza, la un an dupa ce a fugit din Spania, un Guvern paralel in Belgia, pe care separatistii catalani vor sa-l completeze cu un parlament paralel. Acest nou organism urmeaza sa fie o entitate privata, fara un statut oficial, cu scopul de a evita probleme in justitia spaniola, insa urmeaza…

- Liderul regional catalan Quim Torra i-a adresat la 26 septembrie o scrisoare sefului executivului spaniol, Pedro Sanchez, si a trimis copii ale misivei presedintelui american Donald Trump si Papei Francisc, in care le cerea sa pledeze in favoarea organizarii unui referendum de autodeterminare in…

- Luni, în Catalonia au avut loc proteste în masa în legatura cu prima aniversare a referendumului nelegal privind independența regiunii. Seara în Barcelona radicalii au rupt cordoanele de polițiști lânga cladirea parlamentului regional. În afara de aceasta,…

- Liderul catalan Quim Torra a relansat campania pentru obtinerea independentei fata de Spania. Premierul provinciei spaniole Catalonia a cerut guvernului de la Madrid sa accepte un referendum privind secesiunea si totodata a respins ideea unui vot care sa poata asigura doar o autonomie

- Liderul catalan Quim Torra a relansat marti campania pentru obtinerea independentei fata de Spania, relateaza Reuters. Premierul provinciei spaniole Catalonia a cerut guvernului de la Madrid sa accepte un referendum privind secesiunea si totodata a respins ideea unui vot care sa poata asigura doar o…

- Justitia spaniola a deschis luni o ancheta vizand politia regionala catalana Mossos d'Esquadra, acuzata de o asociatie antiseparatista ca actioneaza in mod ”arbitrar” contra personelor care indeparteaza panglici galbene, omniprezente in Catalonia, unde simbolizeaza cererea eliberarii unor separatisti…

- ustitia spaniola a deschis luni o ancheta vizand politia regionala catalana Mossos d'Esquadra, acuzata de o asociatie antiseparatista ca actioneaza in mod ”arbitrar” contra personelor care indeparteaza panglici galbene, omniprezente in Catalonia, unde simbolizeaza cererea eliberarii unor separatisti…

- O politista a ucis luni in situatie de legitima aparare un agresor inarmat cu un cutit intr-un atac ''terorist'' asupra unui comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei, a anuntat politia, potrivit AFP. "Il tratam ca un atentat terorist", a declarat comisarul Rafel Comes de la politia…