- Descoperire macabra intr-un parc din Capitala. Cadavrul unui barbat ce atarna de un copac, a fost gasit, ieri, de un locuitor al sectorului Ciocana. Ingrozit, acesta a alertat imediat politia.

- Tanarul care si-a ucis sotia la Timisoara, chiar in ziua in care aniversau un an de la nunta, si-a primit pedeapsa. Sergiu Sorin Olteanu a fost condamnat de ... The post Pedeapsa pentru tanarul care si-a ucis sotia la Timisoara: ‘Ti-am spus sa nu ma inseli’ appeared first on Renasterea banateana .

- Doi tineri cu varstele de 22 si respectiv 23 ani, originari din Capitala, au fost retinuti de polițiști dupa au atacat un barbat, in varsta de 34 de ani.Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc pe strada Bariera Sculeni din Capitala.

- Un barbat de 52 de ani si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovit de o ambulanta. Accidentul s-a produs luni seara in cartierul Telecentru al Capitalei.Potrivit politistilor, victima traversa strada neregulamentar, iar masina avea girofarele pornite.

- Un barbat de 41 de ani, este cercetat de polițiștii giurgiuveni, dupa ce și-a agresat soția, deși pe numele acestuia era emis ordin de protecție emis de catre Tribunalul Giurgiu. Duminica, 24 februarie a.c., ora 22.35, polițiștii Secției nr.3 Poliție Rurala Bolintin Vale au fost sesizați prin S.N.U.A.U.…

- Un apel la 112 a generat o adevarata mobilizare in parcul Herastrau, din Capitala. Echipaje medicale, dar si de politie au ajuns pe aleile parcului, in apropierea lacului, unde se anuntase ca fusese zarit trupul unui barbat. Din cate se pare, ar fi vorba despre un tanar consilier parlamentar, potrivit…

- Scene incredibile in București. Un barbat și-a ucis soția, iar mai apoi a dat fuga la secția de poliție pentru a-și marturisi fapta. Din primele informații, autorul crimei are 53 de ani, iar soția acestuia, care i-a cazut victima, avea 50 de ani."La data de 09.02.2019 , in jurul orei 08.00,…

- Toate femeile sunt innebunite dupa Mirel Radoi, dar el are ochi doar pentru Viviana, sotia sa, iar acest lucru e de inteles. Femeia i-a daruit trei copii minunati si arata absolut demential. Recent, aceasta si-a etalat formele intr-o benzinarie din Capitala.