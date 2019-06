Pedalare critică la Timișoara, urmată de dezbatere La Timișoara va avea loc din nou o pedalare critica. De aceasta data va fi urmata și de o dezbatere. Sunteți invitați sa veniți cu bicicletele, sa va plimbați prin oraș, sa aratați ca faceți parte din trafic și sa dezbateți. Intalnirea va avea loc vineri, 28 iunie, de la ora 18.00, la Catedrala Mitropolitanai, ... The post Pedalare critica la Timișoara, urmata de dezbatere appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- La Timișoara se celebreaza diversitatea. Prima saptamana PRIDE a comunitatii LGBTQ+ din Timisoara va avea loc incepand de joi, 6 iunie. eQuiVox – un grup local LGBTQ+ pregatește o serie de evenimente. Incepand de joi, 6 iunie, vor avea loc workshopuri și petreceri dedicate acestei manifestari. „Anul…

- Societatea Romana pentru Astronomie Culturala si Științescu Timișoara organizeaza proiectul de astronomie practica: Do Astronomy Yourself!. Puteți vedea cum funcționeaza un telescop astronomic și il puteți construi cu mainile voastre. „Va așteptam la atelierele noastre desfașurate in colaborare cu Libraria…

- Publicul timisorean este asteptat pe 6 mai de la ora 19.00, la sala Capitol a Filarmonicii “Banatul” la un eveniment muzical inedit. In cadrul Festivalului Internațional Timișoara Muzicala, va avea loc spectacolul sincretic Vortex Symphony. Va fi un eveniment complex, cu muzica interpretata pe fondul…

- La Timișoara va avea loc un eveniment in care toți participanții sunt rugați sa se imbrace in alb. In urbea de pe Bega se va desfașura „Marșul tacerii”. Acțiunea de comemorare a victimelor pe doua roți in trafic este organizata la nivel mondial in fiecare an, in cea de-a treia zi de miercuri din luna…

- E primavara chiar daca vremea iși mai face de cap cateodata. Haideți sa pedalați in urbea de pe Bega, pentru ca Verde pentru Biciclete da tonul și in 2019. Adunarea se da sambata, 4 mai, la ora 18.00, la Platforma Timco, iar startul pedalarii va avea loc la ora 18.30. Finishul și un concert cu ... The…

- La Timișoara va avea loc un nou eveniment de pedalare critica. Participanți pe biciclete vor sa le arate celorlalți actori din trafic ca se afla și ei pe drum, iar ceilalți sa aiba grija atunci cand circula. Vineri, 26 aprilie, ora 18.00, in fața Catedralei Mitropolitane, la Timișoara, se va da startul…

- In ultima etapa a sezonului regulat, SCM Politehnica Timișoara și CSM București au intalnire directa competiția interna, in care vor continua ambele in partea superioara, cu aspirații la medalii. Intalnirea dintre cele doua echipe va avea loc miercuri, 3 aprilie, de la ora 16.00, in sala „Constantin…

- Intalnirea alesilor locali timisoreni in cadrul unei noi sedinte de consiliu local „de indata” a oferit unul dintre putinele momente in care primarul Nicolae Robu si consilierii PSD au reusit sa nu se contreze decat „prietenos”. Concluzia lui Robu a fost ca PSD-istii au in mare dreptate, iar vinovati…