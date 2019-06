Pecica, încă o încercare de a promova Pecica. Dupa ce a caștigat campionatul ligii a IV-a Arad, in dauna celor de la Unirea Santana, Progresul Pecica se afla, acum, in fața altui obiectiv. Unul cu insemnatate, promovarea in eșalonul trei al fotbalului romanesc. Sorții au fost favorabili județului nostru, așa ca Progresul va intalni o echipa inferioara valoric, cel puțin la prima vedere. Campioana județului Hunedoara, Retezatul Hațeg nu e la nivelul pecicanilor, insa ambele au jucat – nu de mult timp – baraje de promovare, dar le-au pierdut. Aradenii, cu Performanța Ighiu, iar hunedorenii, cu UTA „Batrana Doamna”. Ce a fost a fost,… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hermannstdt și-a luat masuri in cazul in care Vasile Miriuța pleaca la Kisvarda. Directorul executiv Iuliu Mureșan e gata sa-l aduca pe vechiul sau prieten portughez Toni Conceicao, alaturi de care a lucrat la CFR Cluj. Returul barajului cu U Cluj a trecut cumva in plan secund la Sibiu, dupa victoria…

- Liga 4 REPLICA DARZA… Returul dintre CSM FC Vaslui si Flacara Muntenii de Sus s-a terminat la egalitate, scor 2-2 (2-1), dupa o partida in care cele doua formatii si-au impartit reprizele. “Galben-verzii” merg mai departe multumita rezultatului din tur, cand s-au impus cu 2-1. Meciul de la Vaslui a…

- Spusele meteorologilor s-au confirmat, iar scurgerile de pe versanți au afectat peste 60 de gospodarii, situate pe 14 strazi din localitațile Lupeni și Vulcan. De asemenea, DN66 A a fost blocat de torenți pe un segment de aproximativ 150 mp. Peste 40 de pompieri ai Detașamentelor Petroșani,…

- Multe imobile din localitațile Lupeni și Vulcan, din Valea Jiului, au fost afectate de inundații ieri seara. Apa a intrat in peste 60 de gospodarii. Un om care locuia in subsolul unui bloc din Lupeni a murit dupa ce apa a intrat in imobil. Omul s-a electrocutat, a informat stirileprotv.ro. „In subsolul…

- Arbitrul Radu Petrescu va conduce la centru meciul FC Viitorul - CS Universitatea Craiova, programat, joi, de la ora 19.45, in returul semifinalelor Cupei Romaniei.Petrescu va fi ajutat de Vladimir Urzica si Marius Nicoara, in timp ce rezerva va fi Adrian Comanescu. Observatori au fost…

- In partea de sud a judetului Hunedoara, intr-o pitoreasca zona de la poalele Muntilor Retezat, exista un traseu mai putin cunoscut pentru amatorii de plimbari mai lungi, un circuit care porneste din Petrosani, trece prin Vulcan, satele Dealu Babii si Merisor, revenind la Petrosani prin Banita. Traseul…

- Inca de la inceputul returului, CSM Reșița a continuat sa urce in clasament, iar in momentul de fața se afla pe poziția secunda, cu 35 de puncte, obținute dupa primele 18 etape. De cealalta parte, CS Hunedoara ocupa locul 10, cu 23 de puncte acumulate. Liderul Seriei a IV-a din Liga a III-a…