Pe Wall Street, nivelul bonusurilor a crescut semnificativ!

Stiri pe aceeasi tema

- Tema descentralizarii s-a aflat pe ordinea de zi a sedintei conducerii partidului Social Democrat, din aceasta prima zi a saptamanii. Pe fondul a ceea ce s-a constatat a fi, la nivelul unor voci din cadrul Biroului Politic National care s-au exprimat in acest sens, o “reticenta mare” la nivelul membrilor…

- Bulgaria (5,1 euro) si Romania (5,5 euro) aveau in 2017 cel mai scazut cost orar cu mana de lucru, fata de un nivel mediu de 23,1 euro in Uniunea Europeana, si de 26,9 euro in zona euro, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica Eurostat. In urma cu zece ani, compensatia…

- Guvernul a aprobat, joi, un memorandum privind angajarea a 100 de judecatori si a 60 de procurori la nivelul judecatoriilor si 60 de procurori la nivelul parchetelor de pe langa judecatorii, a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al...

- Nivelul deficitului bugetar si structura cresterii economice s-au numarat printre subiectele discutate de membrii Comisiei pentru buget din Camera Deputatilor cu delegatia Fondului Monetar International, prezenta...

- Vremea ploioasa din urmatoarele zile ar putea provoca inundatii. Hidrologii atentioneaza ca in data de 15 si 16 martie nivelul apei din rauri si lacuri va creste semnificativ din cauza precipitatiilor abundente, dar si ca urmare a topirii zapezii.

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, revenita in competitie dupa o pauza de 14 luni, a fost invinsa in doua seturi, 6-3, 6-4, de sora sa mai mare, Venus Williams, intr-o partida din turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (SUA), disputata luni.

- Hormonii si greutatea Organismul nostru are cinci hormoni care au legatura directa cu depozitele de grasimi si arderea lor. Adiponectina – scade nivelul glicemiei si arde grasimile; grelina – stimuleaza senzatia de foame si depozitarea grasimilor; insulina – scade nivelul de glicemiei…

- Un jandarm a fost gasit decedat in sediul Inspectoratului de Jandarmi Teleorman. Acesta prezenta leziuni la nivelul capului și este cercetata ipoteza unei sinucideri. Un jandarm a fost gasit decedat in sediul Inspectoratului de Jandarmi din Alexandria, județul Teleorman. Potrivit Digi24 , jandarmul…

- Numarul angajatilor de la nivelul judetului Gorj este iaan scadere, dupa cum anunta reprezentantii Directiei Judetene de Statistica. Vasile Paunescu, directorul Directiei de Statistica Gorj, a spus ca numarul de salariati la finalul lunii decembrie a anului trecut era in scadere cu 300 fata de luna…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de luni, 5 martie a.c., pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii…

- „Ne-am respectat promisiunea din campania electorala de a mari substanțial salariile medicilor și de a opri plecarea acestora din România. Pentru medici, creșterile salariale merg pâna la 122% pe NET, practic cel putin dublu bani în mâna! Se ajunge anticipat la nivelul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca intentioneaza sa reduca la jumatate nivelul saraciei din Rusia in urmatorii sase ani, in discursul sau anual privind starea natiunii tinut la Moscova, scrie BBC, potrivit news.ro.Acesta este ultimul discurs tinut de Putin inainte de alegerile care…

- Antena 3 a anuntat marti dimineata ca a intrat in posesia unui document care arata ca CNAIR nu are suficiente rezerve de sare. Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a intervenit telefonic, spunand ca este suficienta sare pentru a interveni in urmatoarele 20 de zile, stocul la nivelul intregii…

- Din nefericire, in majoritatea situațiilor, cancerul pancreatic este depistat in stadii avansate, cand este prea tarziu pentru a vorbi de vindecare. In aproximativ 90% din cazuri, tumoarea se formeaza in pancreasul exocrin, responsabil de producerea enzimelor indispensabile digestiei, putand…

- Preturile gazelor naturale pe cele mai mari piete din Europa au crescut cu pana la 50% in aceasta saptamana, chiar inainte de o perioada de ger care va pune la incercare capacitatile reduse de aprovizionare ale regiunii si va face ca preturile sa ajunga la noi maxime, pe fondul unor stocuri mai mici,…

- Potrivit Smartree, unul dintre liderii din România pe piața de externalizare a proceselor de HR, beneficiile acordate de catre angajatorii români au devenit tot mai variate și creative ca metoda de retenție și fidelizare a angajaților. Daca pâna acum câțiva ani doar…

- Sarbatorind 2 ani in Romania Skyworth te invita sa castigi un premiu special! Un Aer conditionat Premium DC Inverter marca Skyworth in valoare de 1599 RON! Pentru a participa, da Like paginii de Facebook Skyworth Romania si raspunde la intrebarea concursului. Vei gasi raspunsurile pe pagina…

- In decembrie 2017, pretul unui bitcoin a crescut la nivelul de aproape 20.000 de dolari, dupa ce a batut record dupa record in lunile anterioare si a atras din ce in ce mai multi investitori. In luna ianuarie si februarie, pretul bitcoin a scazut pana la nivelul de circa 7.000 de dolari, potrivit datelor…

- Consumul caiselor tonifica sistemul nervos, ajuta la combaterea insomniilor, a stresului si a oboselii. Antioxidanti din compozitia acestora impiedica sau stopeaza procesele degenerative la nivelul creierului, informeaza Agerpres.ro. Fosforul pe care il gasim in caise ajuta la mentinerea memoriei. Cercetarile…

- Razboaiele cibernetice au devenit o realitate, iar comunitatea internationala trebuie sa le reglementeze cat mai rapid, iar supravietuirea omenirii este in joc din cauza progreselor tehnice, a apreciat vineri secretarul general al ONU, relateaza AFP. ”Este clar ca suntem martorii unor razboaie cibernetice…

- Tehnicianul Nicolae Dica a declarat, joi seara, dupa meciul cu Lazio Roma, scor 1-0, ca FCSB a aratat ca o echipa mare, insa tot italienii sunt favoriti pentru calificarea in faza urmatoare a competitiei. "Oricat de mica e sansa noastra vom incerca sa profitam la maxim", a adaugat Dica.Nicolae…

- „Contrar celor sustinute de Institutia Prefectului judetului Bistrita Nasaud, ordinul emis de aceasta nu a fost motivat. Nici pana acum nu cunoastem motivele pentru care se solicita organizarea referendumului. Institutia Prefectului nu ne-a comunicat motivele invocate de locuitorii orasului Singeorz…

- La nivelul judetului Prahova s-au inregistrat 8 cazuri de gripa, din care 2 adulti si 6 copii. La 5 dintre cazuri a fost identificat virusul B, insa nu s-au inregistrat decese. In documentele transmise de DSP Prahova, a fost prezentat raportul imbolnavirilor din ultima saptamana, la nivelul…

- Explozie intr-un bloc din Deva, duminica dimineața. O femeie in varsta de 86 de ani a fost transportata de urgența la spital, dupa ce a suferit arsuri la nivelul mainilor și feței. Angajații companiei de gaz fac masuratori privind concentratia gazelor si spun ca probabil explozia s-a produs ca urmare…

- Statul incurajeaza munca platita corect și care ii poate asigura o pensie decenta celui care o presteaza. Este motivul pentru care contribuțiile au fost transferate de la angajator la angajat, pentru ca ele sa ajunga la fondul de pensii. Prevederea legala, ca la contractele pentru cateva ore sa fie…

- „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar și a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat au reieșit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu aiba…

- Ministrul Sanatatii: Salariile vor ajunge pentru prima data aproape de cele din UE Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca salariile brute din sanatate vor creste de la 1 martie 2018, fata de 1 ianuarie, anul curent. "În acest an, salariile personalului…

- Potrivit unui comunicat de presa al Directiei de Sanatate Publica Alba, la nivelul judetului au fost confirmate sase cazuri de gripa in toate situatiile fiind vorba de copii. Patru dintre cazuri sunt la copii sub un an, dintre care doi au necesitat internarea, iar cate un caz la copii de trei,…

- Transferul contribuțiilor afecteaza intreg personalul auxiliar din invațamant. Este vorba despre persoanele incadrate cu fracțiune de norma. La nivelul județului Gorj sunt 160 de angajați care trebuie sa plateasca contribuțiile catre stat la nivelul salariului minim pe economie, de 1900 de lei. In funcție…

- Nivelul tarifului de utilizare a drumurilor naționale este inclus intr-un act normativ in vigoare din 2002, insa documentul a cunoscut mai multe modificari de-a lungul timpului, inclusiv anul trecut. Mai departe, pentru vehiculele de transport marfa cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mica sau egala…

- Trei angajati ai unui operator de gaz din municipiul Piatra Neamt au suferit arsuri de gradul 1, dupa ce au intervenit pentru obturarea unei fisuri la o teava de gaz la care a izbucnit un incendiu in timpul interventiei. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, vineri, trei muncitori…

- Nivelul mondial al bunastarii a crescut in mod semnificativ in ultimii 20 de ani, insa averea pe cap de locuitor a scazut sau a stagnat in peste 24 de tari, pe mai multe paliere de venit, se arata in raportul Bancii Mondiale (BM) intitulat "Evolutia Bunastarii Natiunilor, editia 2018".

- Astfel, fiecare leu acordat in tichete de masa aduce incasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra in economia locala aproape patru lei iar la fiecare 25 de noi beneficiari ai tichetelor de masa se creeaza un loc de munca in sectorul agroalimentar.…

- Lipsa autostrazilor care sa interconecteze provinciile istorice a creat si risca sa permanentizeze decalajele dintre regiunile Romaniei. "Ne-am apropiat de nivelul de dezvoltare al UE, dar nu la nivelul...

- La nivelul judetului Satu Mare exista un numar de 167 de sirene de alarmare publica, se arata in bilanțul pompierilor pe anul 2017, prezentat astazi, 29 ianuarie, de catre conducerea ISU „Someș” Satu Mare. Potrivit materialului prezentat, gradul de acoperire cu semnale sonore, pentru asigurarea avertizarii…

- Parisul si cateva localitati de la periferia capitalei franceze lupta, in continuare, cu inundatiile. Nivelul aperi in raurile Sena si Marna sunt in continuare crestere, din cauza ploilor torentiale din ultima saptamana.

- Nivelul de incredere a populației Statelor Unite sufera anul acesta cea mai mare scadere din istoria sondajelor. Barometrul de Incredere Edelman 2018 arata ca oamenii au așteptari mai mari de la conducerile instituțiilor la care lucreaza, decat de la guvernanți. Astfel, lumea se așteapta ca mediul de…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) propune scaderea tarifelor platite intre operatorii de telefonie mobile pentru portarea numerelor, conform reglementarilor europene. Nivelul maxim propus de ANCOM, printr-un proiect aflat in dezbatere publica, este de 4,4…

- Autoritatile SUA au aprobat controversatele tarife pentru masinile de spalat si panourile solare importate, cei mai afectati fiind producatorii din China si Coreea de Sud. Decizia este...

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de luni, 22 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Vanzarile Dacia s-au ridicat in 2017 la 655 235 unitați, cu 12,2 % mai mult fața de nivelul atins in 2016. Cu 43 262 vehicule comercializate (+ 11,3% fața de nivelul inregistrat in 2016) și o cota de 29 % din vanzarile de vehicule noi*, Dacia s-a impus și in 2017 drept lider detașat pe piața din Romania.…

- La nivelul Serviciului Permise Auto Inmatriculari Gorj a fost inregistrat un record de autovehicule inmatriculate anul trecut. Potrivit lui Stefan Tacu, seful Serviciului Permise Auto Inmatriculari Gorj, au existat 11.000 de inmatriculari noi, ale unor masini aduse din afara tarii. Diferenta a fost…

- Ministerul Apararii Nationale informeaza ca 3.500 de militari, cu peste 600 de mijloace tehnice, sunt pregatiti sa intervina in caz de necesitate, la nivelul intregii tari, in contextul avertizarilor meteorologice pentru marti si miercuri. "Suntem pregatiti sa intervenim daca va fi nevoie! Ca urmare…

- Producatorul american de autovehicule Ford Motor isi va creste semnificativ investitiile in masini electrice la 11 miliarde de dolari pana in 2022 si vrea sa aiba 40 de modele hibride si electrice pana in anul respective, relateaza Reuters. Nivelul investitiilor este semnificativ mai mare…

- In 2018, cea mai deprimanta zi va fi cea de 15 ianuarie. Cauzele ar fi multiple: lipsa banilor (cheltuielile mari de sarbatori), vremea neprietenoasa, conștientizarea dorințelor neimplinite in anul precedent. Din fericire, exista și soluții pentru depașirea acestei perioade. Formula de calcul…

- Pentru anul 2018, Consiliul Local al Municipiul Sebeș, la propunerea primarului Dorin Nistor, a adoptat, pentru persoanele fizice, nivelul minim al impozitelor si taxelor locale prevazute in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, transmite Primaria Sebes. Potrivit administratiei locale, nivelul taxelor…

- Nivelul fluviului Rin din sud-vestul Germaniei inregistreaza "o crestere puternica" de debit, a informat sambata dimineata o purtatoare de cuvant a autoritatii responsabile pentru gestionarea inundatiilor din orasul Mainz, citata de DPA. Fluviul a iesit deja din matca in mai multe locatii…

- Bitcoin a inceput noul an in scadere, pentru prima oara din 2015, continuand tendinta negativa pe care s-a inscris dupa nivelul record de 19.511 dolari pe unitate atins pe 18 decembrie, transmite Bloomberg.Citește și: DOLIU in lumea muzicala: un artist de muzica populara s-a SINUCIS, chiar…

- O inflamatie minora la nivelul pleoapei, o mica inrosire... Pot parea modificari banale, insa ochiul este o structura nervoasa fina, asa ca orice amanunt trebuie comunicat medicului specialist. Banalele inflamatii de la nivelul ochiului poarta, popular, denumirea de ulcioare.