Pe urmele nesimţirii şi a lipsei de bună creştere: Peste trei tone de „mizerii” lasate de turisti, adunate de catre angajatii Directiei Silvice Prahova F.T. Pana la un punct, este de inteles: silvicultorii stau la panda pentru a-i prinde pe hotii de material lemnos. De asemenea, sunt firesti si intra in fisa postului actiunile organizate pentru paza si protectia padurii, participarea la regenerari naturale ( vezi Luna Plantarii Arborilor) si multe altele. Dar, sa umbli pe carari de munte, deal sau ses pe urmele nesimtirii si a nesimtitilor, parca este prea de tot! De ce am scris aceasta ultima fraza/ intrebare ? Fiindca, potrivit datelor centralizate… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

