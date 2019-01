Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul National de Box desfasurat in luna noiembrie a anului trecut, la Iasi, a fost ultima competitie din cariera de sportiv a pugilistului Adrian Poputea. Fostul pugilist, atual antrenor la CSM Zalau, a obtinut bronzul la finalul competitiei de la Iasi, a noua astfel de medalie la seniori. Prima…

- Un tata a fost observat tragandu-si fiica precum o valiza prin aeroportul International Dulles din Washington, Statele Unite. Iar in urma lor, la o distanta de cativa pasi, sora fetei putea fi vazuta ca asista, cu capul plecat, probabil jenata de moment.

- Gimnasta americana Laura Zeng (19 ani), cvintupla medaliata cu aur la Jocurile Panamericane din 2015, a fost suspendata pentru o perioada de sase luni, de catre Agentia antidoping din Statele Unite (USADA).

- Novak Djokovic a obținut a treia victorie in Grupa Guga Kuerten a Turneului Campionilor, dupa ce l-a invins, scor 7-6(7), 6-2, pe Marin Cilic. Deja caștigator al grupei, sarbul a mai obținut 200 de puncte in clasamentul ATP, fiind singurul jucator neinvins de la Londra. Meciul a durat o ora și 36 de…

- Un singur bilet, cu numele 5, 28, 62, 65, 70 si 5 a obtinut marele premiu-record al loteriei americane, in valoare de 1,6 miliarde de dolari - cel mai mare castigat vreodata in Statele Unite si in lume -, au anuntat miercuri reprezentanti Mega Millions, relateaza AFP, informeaza News.ro.Biletul…

- Un singur bilet, cu numele 5, 28, 62, 65, 70 si 5 a obtinut marele premiu-record al loteriei americane, in valoare de 1,6 miliarde de dolari - cel mai mare castigat vreodata in Statele Unite si in lume -, au anuntat miercuri reprezentanti Mega Millions, relateaza AFP.

- ARAD. Aflat la Arad in cadrul unei vizite organizata de Ministerul Afacerilor Externe, ambasadorul Federației Rusa la București, E.S. Valeri Kuzmin a vorbit, fara ocolișuri despre relațiile economice, politice și geopolitce dintre cele doua țari. „Restricțiile UE sunt ilegale” Intrebat cum vede relaționarea…