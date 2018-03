Stiri pe aceeasi tema

- Eliminarea Dianei Bulimar a fost cea mai neasteptata de pana acum, de la Arena, scrie stirilekanald.ro. Anuntul facut de Cosmin Cernat i-a lasat pe toti concurentii muti de uimire, iar multi au crezut ca este o gluma. Insa, acum mai mult ca oricand, sustinatorii Faimosilor sunt hotarati sa se razbune…

- "Depresia postanala m-a facut sa renunt la confort si sa imi urmez visul" Depresia postanatala nu a descurajat-o pe Corina Turcuman, ba chiar a motivat-o sa ia decizii radicale in viata ei profesionala. A renuntat la jobul ei sigur din banca pentru a-si transforma pasiunea intr-o afacere in industria…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit, marți, pe Andrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, aflat la București cu ocazia participarii la ședința solemna a Parlamentului Romaniei dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. In cadrul intrevederii,…

- Comuna Bardar din Republica Modova a semnat unirea cu Romania. Peste 100 de copii au asistat la eveniment. Localitatea Bardar din Republica Moldova a votat in unanimitate declarația simbolica de unire cu Romania in cadrul unei ceremonii la care au fost prezenți peste 100 de copii. Potrivit imaginilor…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a declarat sambata, in Republica Moldova, ca Romania poate sustine, in prezent, procesul de reunificare a tarii, adaugand ca cele doua popoare vorbesc aceeasi limba, au aceeasi cultura si istorie, iar acestea sunt singurele care trebuie sa isi doreasca unirea.

- Conferința de Leadership Feminin The Woman a avut loc de curand la Cluj. Omul de televiziune Iuliana Tudor a fost prezenta in calitate de Speaker in fața a peste 600 de femei antreprenor și lideri din Romania. Tema aleasa anul acesta- The Woman: Cea mai buna versiune a ta!- a dus-o cu gandul pe Iuliana…

- Anul acesta, in perioada 1 - 31 martie, in Suceava și in numeroase localitați din Romania și Republica Moldova se va desfașura Luna pentru Viața, avand ca punct culminant Marșul pentru Viața, organizat sambata, 24 martie, incepand cu ora 12.00. Punctul de intalnire este Esplanada Casei de Cultura. ...

- Autoritațile locale vasluiene doresc implementarea acestui proiect in ideea de a se putea dota cu propria scena și instalațiile de sonorizare necesare spectacolelor frecvente organizate la nivel de municipiu reședința. Un nou centru cultural, altul fața de cel de la fosta Casa a Armatei, va lua ființa…

- Printre localitațile din Republica Moldova care au semnat simbolic unirea cu Romania s-a numarat și satul natal al presedintelui Igor Dodon! Peste 500 de localnici din Sadova, intre care primarul si mai multi consilieri, si-au pus semnatura pe document.Localitatea din raionul Calarasi a beneficiat…

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md, preluat de Agerpres.

- Deputatii Partidului Liberal au inregistrat in Parlament un proiect al Declaratiei de unire a Republicii Moldova cu Romania. Anuntul a fost facut de presedintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, in cadrul unei conferinte de presa, transmite IPN.

- Ministrul de Externe roman, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata, referindu-se la declaratiile de unire intre Romania si Republica Moldova adoptate de mai multe autoritati locale din cele doua tari, ca acestea sunt „expresia unei dorinte” a celor care le-au semnat, dar ca nu au au valoare juridica,…

- "Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care le-au adoptat mai multe municipalitati sau conduceri de comune sunt de fapt expresia dorintei de a fi mult mai aproape de Romania. Ele nu au valoare juridica, sunt expresia unei dorinte pe care o intelegem si pe care o respectam. Acelasi…

- Astazi, s-a constituit, la Iași, Liga Aleșilor Locali Unioniști. Din aceasta organizație, fac parte peste 100 de primari din Republica Moldova, care au semnat documentul de unire a Basarabiei cu Romania. Primarul localitații Cimișlia, din Reublica Moldova, Gheorghe Raileanu, a spus ca unirea reprezinta…

- 20 de mii de carți vor fi donate Primariei din Chisinau de Biblioteca Municipala din București. Anunțul a fost facut de primarul general, Gabriela Firea, in timpul vizitei in Republica Moldova, la invitația omologului sau de peste Prut.

- Un accident grav s-a produs in dupa-amiaza zilei de vineri, 2 martie, pe Drumul European 581, pe raza localitatii Tarzii, Romania. In accident a fost implicat un microbuz din Republica Moldova de pe cursa Chisinau - Bucuresti. Acesta transporta zece persoane.

- 76 de localitați din Republica Moldova au semnat Declarația simbol de Unire cu Romania. „Si in timp ce in stanga Prutului a inceput batalia pentru UNIRE, in Patria Mama se desfasoara o acerba si penibila batalie pentru putere intre oameni de la varful institutiilor de forta ale statului". Declarația…

- Unirea Basarabiei cu Romania devine prioritara in acest moment si se poate transforma in proiect de tara. Afirmatia a fost facuta, astazi, de academicianul Razvan Theodorescu in deschiderea lucrarilor Congresusui International organizat de Universitatea Apollonia din Iasi: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/1-mar-rdj-17-R-Theodorescu-unirea-Basarabiei.mp3…

- Consilierii județeni vor marca cei 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania in Republica Moldova. Astazi au aprobat un proiect de hotarare ce se refera la o vizita pe care o delegație a Consiliului Județean o va efectua luna viitoare in Raionul Soroca. De data aceasta, invitația a venit de la moldoveni…

- Igor Dodon sustine ca Romania promoveaza unirea cu Republica Moldova la nivel de stat, iar aceasta politica este un gresita. Presedintele a dat asigurari ca Chisinaul nu pretinde la vechile teritorii moldovenesti, care acum sunt parte a Romaniei, si cere ca si Bucurestiul sa nu aiba pretentii teritoriale…

- Campion al Croației cu Rijeka in sezonul trecut, Florentin Matei (24 de ani) a revenit in Romania in aceasta iarna, la Astra, pe are a ajutat-o sa se califice in play-off-ul Ligii 1. Mijlocașul roman abia așteapta duelul cu Dinamo de etapa viitoare, meci care o poate scoate pe formația din "Ștefan…

- Viorica Dancila, vizita oficiala la Chișinau, saptamana viitoare. Premierul a anunțat ca va efectua deplasarea pe 27 februarie și va avea convorbiri cu omologul sau moldovean, Petru Filip, privind intarirea cooperarii celor doua Guverne. „In Parlamentul European am sustinut cu tarie intarirea relatiilor…

- Fostul presedinte Traian Basescu da de stire actualei puteri ca „a inceput Unirea”, precizand totodata ca pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale UNIREA cu Romania.

- Republica Moldova a transmis ca va trimite trupe in Romania care vor participa la un exercițiu militar multinațional din țara noastra Anunțul facut de Ministerul Apararii de la Chișinau a atras criticile președintelui moldovean, Igor Dodon, care se teme ca participarea la astfel de manifestații pericliteaza…

- ”Sa vina romanii și din trei gaini doua sa ni le ia? Nu mai vrem”, declara o batrana la un post de televiziune. Se vedea ca sarmana este chinuita, speriata și cine știe prin ce a trecut in viața ei. Dar cel mai vizibil era faptul ca femeia era informata prost. Cineva, totuși, le baga in cap oamenilor…

- Vesti proaste pentru sute de romani din Casas-Severin: vor ramane someri dupa ce una dintre cele mai mari fabrici din domeniul componentelor auto a decis sa puna lacatul pe porti. Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide…

- Fostul mare international Gheorghe Hagi implineste luni, 5 februarie, varsta de 53 de ani, ocazie cu care a primit nenumarate mesaje, inclusiv de la cea mai buna handbalista a lumii, Cristina Neagu. "Cand spui Romania, spui Gheorghe Hagi. Esti idolul multor sportivi din Romania, iar eu personal…

- Veste buna pentru fanii lui Dinamo, venirea lui Gabi Torje la echipa antrenata de Vasile Miriuta este in prima faza o lovitura de imagine. Anuntul facut cu foarte putin timp inainte de reluarea sezonului a mobilizat suflarea dinamovista, iar discutiile cu privire la sansele de accedere in playoff…

- Președintele Igor Dodon ar putea semna saptamâna viitoare decretul cu noua componența a Consiliului Suprem de Securitate și imediat ce va fi aprobata, va convoca o ședința Consiliului la care se va discuta și despre declarația simbolica de unire cu România semnata deja de câteva…

- Clubul Sparta Praga a anuntat, vineri, pe site-ul oficial, ca l-a transferat pe mijlocasul gabonez Guelor Kanga de la Steaua Rosie Belgrad. Prin transferul internationalului gabonez, cehii vor sa aduca mai multa varietate in joc si sa ii ofere mai multa libertate de miscare lui Nicolae Stanciu,…

- Procedura va fi disponibila gratuit, incepand din acest an, pentru pacienții din zona de Vest a țarii și pentru cei din Serbia. Diagnosticul persoanlizat al cancerului reprezinta o noutate pentru Romania, procedura urmand sa devina in scurt timp accesibila in mod gratuit. Deocamdata, doar pentru pacienții…

- Evenimentul de lansare va avea loc de la ora 12, in Sala „Vasile Pogor" a Primariei. La lansare vor participa, printre personalitati locale, Irina-Margareta Nistor, Igor Cobileanski, managerul de proiect din Republica Moldova, Andrei Giurgia, managerul de proiect din Romania, dar si actorii Constantin…

- In cifre, turismul in regiunea sud est arata astfel: 1.208 hoteluri si pensiuni, 98.070 de locuri de cazare, 1.404.096 de turisti romani care au vizitat atractii turistice din sud estul Romaniei in 2017, fata de numai 102.520 de turisti straini. Cu ajutorul prietenilor, al simpatizantilor si al votantilor…

- Deja șaspte sate din Republica Moldova au semnat un document, care simbolizeaza Unirea cu Romania. Aceasta declarație a fost semnata intai de satele Parcova și Fantana Alba in data de 24 ianuarie, de ziua Micii Uniri.

- Europarlamentarul roman Marian Jean Marinescu considera ca cea mai usoara cale de integrare europeana a Republicii Moldova este prin Unirea cu Romania. In opinia sa, in Anul Centenarului este timpul potrivit ca Bucurestiul sa elaboreze un proiect de tara care ar viza Unirea celor doua maluri ale Prutului.

- "Va dau o veste pe care cred ca nu o au foarte multi romani. Sunt patru comune din Republica Moldova care, saptamana aceasta, au semnat prin primari, locuitori si secretarul primariei, ca vor unirea cu Romania. Lucrurile incep sa se miste in Republica Moldova. Curentul unionist porneste tot mai puternic.…

- Marele vis al unirii României cu Moldova pare tot mai aproape de un eșec lamentabil. Dupa ce a încercat sa promoveze ideea „unirii" pe când se afla în funcția de președinte al țarii vecine, Traian Basescu a decis sa-și încerce norocul deja în politica moldoveneasca.…

- Incident bizar in judetul Suceava din Romania. O fetita, mama si bunica ei, domiciliata in Republica Moldova, au fost date disparute. Rudele acestora au declarat ca nu mai pot da de ele deja de sapte zile.

- Stirea care a aparut sambata seara despre presupusa sarcina a Elenei Udrea nu este decat alt fake news care atrage presa din Romania si publicul intr-o noua capcana. "Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de fertilizare invitro. Este un fakenews", a declarat…

- Partidul Liberal vrea ca Republica Moldova sa renunțe la acordul de constituire a Comunitații Statelor Independente, din care face parte din 1994. Un proiect de lege in acest sens a fost inregistrat in Parlament și urmeaza sa fie examinat astazi la Comisia politica externa si integrare europeana.

- Asociatia Judeteana de Sah Iasi in parteneriat cu Asociatia "Tineretul Ortodox Roman" si Asociatia "Culturaled" din Iasi va organiza de vineri, 19 ianuarie pana duminica, 21 ianuarie un concurs de sah pentru jucatori legitimati la Centrul de evenimente "Agora". Astfel, la Cupa adresata seniorilor sunt…

- In varsta de 83 de ani, cantareata de muzica usoara Lucky Lucretia Marinescu s a stins din viata in urma unei suferinte indelungate. Anuntul a fost facut de fiul sau, Lawrence Marinescu. Lucretia "Lucky" Marinescu, s a nascut pe 12 iulie 1934, la Cahul, Romania, azi in Republica Moldova. Lucky Marinescu…

- Organizatia de Tineret a Partidului Miscarea Populara nu este de acord cu ideea comasarii Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni cu Ministerul Afacerilor Externe si sustine ca acest portofoliu a aparut dupa numeroase solicitari ale societatii civile din Romania si Republica Moldova. …

- Gica Popescu, manager de proiect Euro 2020! Fostul mare internațional a acceptat miercuri propunerea premierului Tudose. Dupa o luna de gandire, Gica Popescu, 50 de ani, a acceptat propunerea cabinetului Tudose de a ocupa poziția de manager de proiect Euro 2020 in ceea ce privește probleme de organizare.…

- Prezent la 10TV, in cadrul emisiunii „Ora Bucureștiului”, deputatul Daniel Gheorghe a precizat ca va solicita ca reintregirea naționala sa fie obiectiv de țara, nu doar un subiect abordat in preajma unor ”zile cu insemnatate naționala”. Deputatul considera ca avand in vedere ca integrarea…

- Familia Regala si-a prezentat marti activitatea publica pe 2017 si bilantul celor 20 de ani de prezenta in Romania care a inclus 315 vizite oficiale externe si 105 intalniri cu sefi de...

- Simona Halep si Irina Begu intra in noul an cu o victorie obtinuta in proba de dublu a turneului International de la Shenzhen (China). Echipa "Sirina" a castigat dramatic in fata chinezoaicelor Xin-Yun Han si Chen Liang, scor 5-7, 6-2, 11-9. Victorie dupa o ora si 40 de minute pentru Halep…