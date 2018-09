Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu reacționeaza, dupa ce v-am prezentat, in premiera naționala, imagini și detalii senzaționale despre noua poveste de dragoste care pare ca se contureaza in showbiz-ul autohton. La mai bine de trei luni dupa ce s-a desparțit de focoasa blondina, Victor Slav și-ar fi gasit liniștea sufleteasca…

- De cand a renunțat la emisiunea “Te vreau langa mine”, odata cu incheierea colaborarii cu postul de televiziune Kanal D, Bianca Dragușanu a intrat in atenția mai multor producatori TV. Oficialii de la Antena 1 o vor pe fosta soție a lui Victor Slav in marea lor familie. Informația-bomba vine dupa ce…

- Dupa mulți ani de cand au decis sa puna punct poveștii lor de iubire, Catalin Botezatu a marturisit care este, de fapt, adevaratul motiv pentru care Bianca Dragușanu i-a fost partenera de viața. In varsta de 51 de ani, designerul a facut aceasta dezvaluire ca sa le dea peste nas carcotașilor care au…

- Bianca Dragușanu a parasit Kanal D, iar in locul ei la carma emisiunii „Te vreau langa mine” va fi Andreea Mantea. Vedeta are un atelier de croitorie care merge foarte bine și se axeaza mai mult pe aceasta afacere. In ultima vreme, blondina s-a bucurat de timpul liber și s-a dus in vacanțe. Oricum,…

- Monica Gabor a refuzat vehement s-o opereze pe Irina pe banii lui Mr. Pink. Milionarul chinez s-a oferit sa suporte cheltuielile legate de intervenția la ochi a fetiței de 11 ani, dar fostul manechin a spus ca tot ce ține de Irina trebuie rezolvat de ea și de tatal Irinucai, Irinel Columbeanu. Monica…

- Ana Roman, fosta iubita a lui Catalin Cazacu, a fost prinsa la mijloc in scandalul dintre Victor Slav și Bianca Dragușanu, și a fost nevoita sa ascunda adevarul, deoarece nu vrea sa creeze un conflict cu blondina. Insa, Ana este de parere ca Bianca i-a cautat in telefon lui Victor și a cautat motive…