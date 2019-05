Stiri pe aceeasi tema

- In data de 2 mai 2019, prim-ministrul Viorica Dancila a participat la Marșul Internațional al Vieții, eveniment educațional anual, organizat in Polonia, și la Ceremonia comemorativa, alaturi de lideri ai comunitații internaționale, oficiali guvernamentali, reprezentanți ai cultelor religioase, organizații…

- O materie scolara care pentru multi elevi are varii necunoscute, pentru liceenii din cadrul lotului romanesc participant la Olimpiada Internationala de Chimie „D. I. Mendeleev” se dovedeste a fi un domeniu pasionant si fara multe taine. Elevii au revenit in tara la incheierea editiei cu numarul 53 a…

- Premierul roman, vizita in Polonia Foto gov.ro Premierul Viorica Dancila va participa, astazi, în capitala Poloniei Varsovia, la Conferinta sefilor de guvern ai statelor din Europa Centrala si de Est care au aderat la Uniunea Europeana dupa 2004. Mâine, în cadrul Marsului…

- Continua sa creasca bilantul masacrului din Sri Lanka unde, potrivit autoritatilor, extremisti religiosi au atacat biserici si hoteluri în duminica de Paste. Sunt cel puțin 290 de morți și peste 500 de raniți dupa seria de explozii produse în biserici și hoteluri de lux din Sri…

- Autoritațile din țara noastra au fost anunțate de prezența unui grup de elevi, in capitala Sri Lanka, unde mai multe explozii au avut loc in biserici și hoteluri de lux, deflagrații in urma carora cel puțin 185 de oameni au murit. Cei opt copii și insoțitorul lor se aflau in Colombo intr-un schimb de…

- Ministrul educatiei ucrainean, Lilia Grinevici, a declarat ca, in acest an, pragul de trecere a testelor la limba ucraineana pentru absolventii scolilor cu predare in limba maghiara va fi redus cu cateva puncte, dar ministrul educatiei a uitat de absolventii scolilor romanesti pentru care studierea…

- O societate de stat din judetul Prahova a reprodus la intrarea in institutie mesajul de la intrarea in lagarul de concentrare nazist Auschwitz, arata jurnalistii de la g4media, citand presa locala.

- Doua „trenuri ale mortii“, in care au fost imbarcati evrei, si-au inceput drumul spre Muntenia, in 30 iunie 1941. Soarta evreilor din primul tren, plecat din Iasi dupa pogromul din 29 iunie si ajuns la Calarasi, este mai putin cunoscuta.