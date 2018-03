Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu, presedinte al FR de Fotbal, a declarat dupa sedinta Comitetului executiv al FRF de joi, ca un subiect important de pe ordinea de zi a fost o informare despre contractele comerciale dezavantajoase pentru fotbalul romanesc incheiate de Mircea Sandu, fost presedinte, si Ionut Lupescu,…

- Unul dintre cele mai populare spectacole recente ale Teatrului de Papuși „Puck” se joaca din nou duminica, 25 martie, de la ora 11 și 12.30 pe scena instituției. Este vorba de „Scufița Roșie și lupul cel flamand”, dupa Frații Grimm, un spectacol vesel, interactiv, cu multa muzica și umor, realizat de…

- Vineri, in data de 16 martie, Asociația The Da Vinci System a organizat pentru prima data la Turda o competiție de programare și design, desfașurata in randul elevilor de liceu, numita Code and Design Challange (CDC). Read More...

- Un senator PNL Cluj critica intarzierile in executia Autostrazii Transilvania si cere Ministerului Transporturilor un calendar clar si date asumate pentru realizarea acestui obiectiv. Read More...

- Ce ți-e și cu... aritmetica asta!?! Ține Facebook cont cați prieteni are... cineva! Ei bine, așa aflam azi, 18 martie 2018, ca SibiuNews a captivat atenția, interesul, prietenia și respectul a 30.000 de prieteni fideli. Din Sibiu, din țara și... din lumea intreaga! Read More...

- Noua primarița din Calarași, Mirela Vereș, s-a dat cinstita doar in campania electorala. Imediat dupa ce a ajuns la ”butoanele” banilor locali, Mirela Vereș s-a pus pe facut ilegalitați! Read More...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat saptamana aceasta ca Guvernul va lua o decizie astfel incat persoanele care au donat bani in cadrul campaniei privind achizitia operei de arta "Cumintenia Pamantului" sa isi poata recupera sumele platite. "Noi, ca si Guvern, trebuie sa veghem…

- Marți, 20 martie, de la ora 12:00, Primaria și Consiliul Local Campia Turzii, in colaborare cu Teatrul de Papuși Puck din Cluj Napoca organizeaza spectacolul „Daca aș fi Matia Corvin”. Read More...

- Dupa crima comisa de o educatoare din Timis asupra propriei fiice in varsta de patru ani, inspectorul scolar al judetului Timis, Aura Danielescu, a declarat ca Oana Net a fost supusa ultima data unei testari psihologice in anul 2012, cand astfel de teste au fost anulate. Cazul de la Timisoara a determinat…

- SIBIENI, FIȚI PE FAZA! In a doua jumatate a lunii martie 2018, operatorul de salubritate SC Soma SRL va organiza in municipiul Sibiu o noua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, altele decat echipamente electrice sau electrocasnice. Read More...

- Atenție la ce mesaje primiți! Mai mulți abonați al operatorilor de telefonie mobila din țara au primit prin intermediul aplicațiilor "Viber" mesaje cu conținut de anunț despre comercializarea drogurilor și al armamentului.

- Participarea Consiliului Județean Cluj la Targul Internațional de Turism (ITB) de la Berlin 2018 a fost un adevarat succes in ceea ce privește promovarea obiectivelor cultural-turistice și a zonelor de interes pentru germanii care intenționeaza sa-și petreaca vacanțele in Romania. Standul județului…

- Nunta este unul dintre cele mai importante evenimente din viata tinerilor. Pana atunci insa trebuie sa treaca prin mai multe focuri. Alegerea restaurantului, formatiei sau cea a fotografului sunt doar cateva dintre ele. Totusi, cel mai greu moment pentru viitoarea mireasa este alegerea rochiei. Anul…

- Loturile 3 si 4 ale Autostrazii A10 Sebes-Turda pot prelua traficul rutier, dar nu sunt date in circulatie pentru ca autoritatile tergiverseaza receptia, in timp ce soferii isi risca viata pe drumul national paralel (DN1), a anuntat vineri ONG-ul Asociatia Pro Infrastructura, care a decis sa lanseze…

- BenQ, companie recunoscuta pe plan internațional pentru inovatii în domeniul soluțiilor de imagine profesionale, anunta noul model TK800, un videoproiector destinat segmentului Home Entertainment. BenQ TK800 este special construit sa ofere imagini detaliate la rezolutie reala 4K UHD, moduri…

- IȚI CAUȚI LOC DE MUNCA? ACUM AI ACEASTA OPORTUNITATE: A 18-a ediție a Targului de Cariere Sibiu se desfașoara saptamana viitoare, in zilele de 13 și 14 martie, la Sala Polivalenta Transilvania. Read More...

- Declaratia Unica va trebui depusa pana la data de 31 martie 2018, apoi Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va emite decizii de impunere, iar plata impozitului/contributiilor aferente va trebui efectuata pana la 15 iulie 2018. Read More...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dat detalii pe Facebook, referitoare la caciula purtata miercuri in Piata Constitutiei atunci cand a vorbit despre deszapezire. Edilul a subliniat ca aceasta a fost luata de la o taraba de langa partia Sorica din Azuga, pe mai putin de 20 de euro.

- Dupa cateva zile in care intreaga țara a fost lovita de un val puternic de ger, valorile termice incep sa mai creasca in acest sfarșit de saptamana, la Cluj. Zilele trecute se inregistrau și -16 grade, acum maximele vor atinge 4 grade C. Read More...

- CFR Calatori vrea sa anuleze de la 1 martie la 97 de trenuri pentru a suplimenta numarul de vagoane pe rutele unde acum se vand locuri in picioare. Cei mai loviti sunt navetistii care merg pe rute scurte spre orasele mari: Galati, Iasi, Timisoara, Craiova, Brasov, Cluj, Alba Iulia si, desigur, Bucuresti.…

- La scurt timp dupa aprobarea bugetului, Consiliul Județean Sibiu a demarat deja licitația pentru servicii de intocmire a temei de proiectare, caietele de sarcini pentru actualizarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate și PUZ pentru construire Spital Clinic Județean de Urgența. Read More...

- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica pentru marți, 27 februarie pe mai multe strazi din Turda și Campia Turzii. Read More...

- La doi ani de la depunerea in Parlament a initiativei civice de modificare a Constitutiei, alaturi de 3 milioane de semnaturi, sustinatorii familiei traditionale vor primi o veste buna: referendumul urmeaza sa aiba loc in luna aprilie sau mai 2018.Camera Deputatilor a adoptat, in mai 2017,…

- Visa lanseaza astazi un nou program cu scopul de a imbunatati experienta de calatorie cu orice mijloc de transport, aerian, pe șine sau auto. Prin parteneriate directe cu companii aeriene, operatori de transport, producatori de automobile, companii de inchirieri auto, furnizori de servicii de parcare…

- In 2017, Tribunalul Maramures a solutionat 7.591 de dosare dintr-un total de 11.903, conform unui bilant al institutiei. Practic, anul trecut au intrat pe rolul instantelor 7.861 dosare noi, stocul anterior fiind de 4.042. Totodata, 335 de dosare au fost suspendate. Totalul acestor cifre a dus la o…

- "Orice diagnoza decenta asupra bilantului de ministru al lui Carmen Dan ar conduce la ideea ca avem un ministru incompetent si ca demisia sa din functie este singura solutie. Numirea unui profesionist la conducerea MAI, care sa inteleaga problemele din sistem si sa vina rapid cu rezolvarea acestora,…

- O femeie de 87 de ani, din Alba Iulia, a fost inșelata, miecuri, 14 februarie 2018, de doi indivizi carora le-a deschis ușa apartamentului aflat pe strada Arnsberg. Aceștia i-au spus ca vor sa ii verifice instalația de caldura din casa și i-au solicitat suma de 19 lei. Pentru ca nu avea bani potriviți,…

- Aproximativ 470 de reclamații au fost adresate de consumatorii salajeni Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) in privința bunurilor achiziționate și a serviciilor adresate populației. Cele mai multe reclamații trimise de consumatorii din județul Salaj au fost pe segmentul serviciilor…

- Cum sa investighezi schimbarile evolutive din creier atunci cand organul nu este pastrat in fosile? Aceasta este probabil cea mai frecventa intrebare pe care oamenii din afara domeniului o pun savantilor. Exista un raspuns usor: se analizeaza...

- Unii bucuresteni au constatat, marti dimineata, la o ora de varf, ca in cazul mai multor troleibuze ce ruleaza pe Bulevardul Elisabeta din Capitala au aparut unele probleme. S-a aflat apoi ca a fost vorba despre o pana de curent, mai exact o “tensiune intrerupta la reteaua de contact”, dupa cum s-a…

- Romania TV a fost amendata cu 25.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru modul in care a tratat subiecte legate de Casa Regala inainte de decesul Regelui Mihai I. Dorina Rusu a declarat ca aceasta televiziune a difuzat „monstruozitati” si ca este prima data cand intalneste…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a exprimat "preocupari grave" in privinta exactitatii unui raport intocmit de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, potrivit caruia ar exista o abordare impotriva lui Donald Trump in cadrul Departamentului de Justitie, relateaza Reuters.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat nu a luat inca o decizie in privinta evaluarii procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, reiterand ca atunci cand va lua una va anunta public, informeaza...

- Modul in care ANAF verifica activitatea fiscala a persoanelor fizice este prevazut de Codul de procedura fiscala și legislația secundara. Sunt precizate detalii despre cine poate verifica veniturile, cum se stabilesc veniturile nedeclarate, ce documente trebuie sa prezinte inspectorii la verificari…

- Simona Halep a salvat trei mingi de meci in partida cu Lauren Davis de la Australian Open. In istoria turneului de la Melbourne, cinci jucatoare au reusit sa castige trofeul revenind dintr-o astfel de situatie-limita.

- Modul in care iși lasa mașinile unii albaiulieni in parcarea din zona supermarketului Kaufland nu mai sunt o noutate. Exista șoferi atat de neatenți la marcajele de circulație, incat parcheaza pe carosabil, chiar daca sunt locuri libere cate vrei. In general, prefera sa fie cat mai aproape de intrarea…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu.Potrivit acesteia, Comitetul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din…

- Denis Alibec se afla in fata unei perioade care se anunta esentiala pentru viitorul sau ca fotbalist. Dupa un 2017 in care a dezamagit pe toata lumea, varful de 2,04 milioane de euro spera sa dea restartul mult dorit in primele luni ale anului, iar Gigi Becali sustine ca primele semne sunt cat se…

- Deputatul Eugen Tomac, președinte executiv al Partidului Miscarea Populara, critica in termeni duri semnarea de catre formatiunile politice maghiare din Romania a unei declaratii comune in vederea armonizarii conceptelor de autonomie. Potrivit liderului deputatilor PMP, acest gest reprezinta o provocare…

- Pororoca, filmul care i-a adus trofeul pentru Cel mai bun actor lui Bogdan Dumitrache la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, va fi lansat in cinematografele din Romania pe 19 ianuarie. Cel mai recent film semnat de Constantin Popescu (cunoscut pentru filme precum “Portretul luptatorului…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie, desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca spera ca acest lucru sa se intample in acest mandat, noteaza Mediafax. ”Impozitul global, impozitul pe ...

- In ziua in care Iulian Stamate a semnat cu Potaissa Turda, TurdaNews a stat de vorba cu președintele clubului turdean, Flaviu Sasaeac, pentru a afla care sunt planurile Potaissei pentru aceasta iarna. Read More...

- Administrația Naționala de Meteorologie a realizat o estimare a valorilor termice si a precipitatiilor pentru intervalul 27 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018. Temperaturile vor fi cu mult peste valorile normale pana la finalul anului. Read More...

- In acest an școlar, sarbatorile Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu”, prilejuite de implinirea a 168 de ani de la nașterea poetului, au inceput din decembrie. In contextul Centenarului Marii Uniri, elevii școlii, coordonați de profesorii de limba și literatura romana, au organizat o excursie cu scop documentar…